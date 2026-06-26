『モンスターハンターストーリーズ3　～運命の双竜～』の無料アップデートで強力なキングモンスターが出現！　ナビルーやネルギガンテが登場する【有料DLC】追加サイドストーリー「ルディ編」も配信開始！

株式会社カプコン

本日配信されたデジタルイベント「カプコンスポットライト」にて、好評発売中のRPG『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』（Nintendo Switch(TM) 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam）の最新情報を公開。強力なキングモンスターが登場する無料アップデートと、有料DLCの追加サイドストーリー「ルディ編」を本日より配信開始！

追加サイドストーリー「ルディ編」紹介映像

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=EP4oligvFF0 ]

https://www.youtube.com/watch?v=EP4oligvFF0

カプコン最新情報をお届けするデジタルイベント「カプコンスポットライト｜2026.6.26」配信！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ZXQ4jNCQxlE ]

無料アップデート ｜ 6月26日（金）配信開始

・キングモンスターが登場！

本作では、ゲームクリア後のセーブデータをロードすると、「最終ボス戦」直前のゲーム進行に戻り、何度でも「最終ボス戦」に挑むことが可能だ。ゲームを最新状態にアップデートしてから、ゲームクリア後のセーブデータをロードすると、「高難度の最終ボス戦」に挑めるようになる。

「高難度の最終ボス戦」をクリアすると、ほぼ全てのモンスターが、フィールド各地でキングモンスターとして登場するようになり、より難易度の高いバトルに挑める。

キングモンスターの頭上には王冠アイコンが表示されるので、世界を巡りながら彼らに挑戦しよう。キングモンスターの種族には、図鑑にも王冠アイコンが表示され、討伐したかどうかの確認が可能だ。さらに、侵獣や天変古龍のキングモンスターも登場する。とても歯応えのあるバトルをプレイできるので、しっかり育成したモンスターで挑もう。

【有料DLC】追加サイドストーリー「ルディ編」 ｜ 6月26日（金）配信開始

販売価格：1,000円（税込）

有料DLCの追加サイドストーリー「ルディ編」は、各プラットフォームストアで入手可能。「デラックスエディション」や「プレミアムデラックスエディション」、「デラックスキット」を所有している場合は、追加サイドストーリー「ルディ編」配信後からダウンロードの上でプレイ可能となる。

追加サイドストーリー「ルディ編」では、主人公のオトモアイルーとしていっしょに旅をするルディのルーツにまつわる物語を体験できる。

ルディの一族の先祖で、かつて世界を救ったと言われる伝説のアイルーは、「モンスターハンター ストーリーズ」シリーズでおなじみの「ナビルー」だった。各地で起きていた異常現象に巻き込まれた結果、ナビルーは子孫であるルディと巡り会うことになり、物語は思わぬ方向に……。

追加サイドストーリー「ルディ編」を遊ぶには、メインストーリーを中盤以降まで進めてからプレイ可能となる。本編のベースにいるルディの頭上に「黄アイコン」が表示されている時に話しかければ開始可能だ。

※取得した一部のコンテンツは、ゲームを進行することで使用可能となります。

※本DLCは「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～ デラックスキット」にも含まれております。単体でも販売しておりますので重複購入にはご注意ください。

※本DLCをご利用いただくには、別売りの『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』本編が必要です。

追加サイドストーリー「ルディ編」では「ナビルー」や「滅尽龍 ネルギガンテ」が登場！

ナビルー（CV：M・A・O）

冒険好きで常にポジティブな性格の不思議な顔をしたアイルー。ルディの一族では、かつてリオレウスと絆を結んだライダーと共に世界を救ったと語り継がれている。異常現象に巻き込まれた結果、時を超え、子孫であるルディと邂逅することになる。

ネルギガンテ

※ネルギガンテはオトモンになりません。

古龍種が現われるところには必ず姿を現わすと噂されている古龍。極めて獰猛かつ好戦的で、己の身を顧みることなく破壊の限りを尽くすさまから、「滅尽龍」とも呼ばれている。全身を覆う黒褐色の硬質な棘は、破壊されても瞬時に再生する。再生したばかりの乳白色の棘は比較的柔らかく、衝撃で容易に壊れるが、時間経過で酸化が進むと黒くなり、硬度を増す。

オトモンにすることこそできないが、バトルを挑むことができる超強力なモンスターだ。ナビルーはかつてネルギガンテと幾度も対峙したことがあることから、浅からぬ因縁を持つ。どのように物語に関わってくるかは、その目で確かめてほしい。

また、ルディ編をクリアした上でキングモンスターの出現条件を満たすと、「キングモンスターのネルギガンテ」に挑戦できるクエストが発生し、何度でもバトルをすることが可能だ。

サイドストーリー紹介映像

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=zL7MFzQUJw4 ]

https://www.youtube.com/watch?v=zL7MFzQUJw4

レンジャーの仲間と主人公が紡ぐ物語「サイドストーリー」

それぞれの人物ごとに焦点を当てたストーリーが展開し、その人物をより深く知ることができる。さらに、サイドストーリーを進めていくと、ゲーム攻略に役立つエピソード報酬がもらえる他、レンジャーの使える得意武器種やオトモンが増えたり、特技や能力が強化されたりと、パーティの戦力面も充実していく。本編のメインストーリーと合わせてサイドストーリーを楽しもう！

無料ダウンロードコンテンツ情報

主人公の見た目をカスタマイズできる無料ダウンロードコンテンツのアクセサリーを配信中。各プラットフォームにアクセスして入手しよう！ 詳しくはストアや公式サイトのダウンロードコンテンツページをチェック！

https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/products/dlc/

各プラットフォームのストアにて、『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』の初セールを実施中！

PlayStation Store

PS5(R) - 2026年7月1日（水）23:59まで

通常価格：8,990円（税込）→セール価格【20%OFF!!】：7,192円（税込）

ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch 2 - 2026年7月10日（金）23:59まで

通常価格：8,990円（税込）→セール価格【20%OFF!!】：7,192円（税込）

Steam Store

Steam - 2026年7月10日（金）1:59まで

通常価格：8,990円（税込）→セール価格【20%OFF!!】：7,192円（税込）

Xbox Games Store

Xbox Series X|S - 2026年7月10日（金）18:59まで

通常価格：8,990円（税込）→セール価格【20%OFF!!】：7,192円（税込）

モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～ デラックスエディション

PlayStation Store

PS5(R) - 2026年7月1日（水）23:59まで

通常価格：10,990円（税込）→セール価格【16%OFF!!】：9,231円（税込）

ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch 2 - 2026年7月10日（金）23:59まで

通常価格：10,990円（税込）→セール価格【16%OFF!!】：9,231円（税込）

Steam Store

Steam - 2026年7月10日（金）1:59まで

通常価格：10,990円（税込）→セール価格【16%OFF!!】：9,231円（税込）

Xbox Games Store

Xbox Series X|S - 2026年7月10日（金）18:59まで

通常価格：10,990円（税込）→セール価格【15%OFF!!】：9,341円（税込）

モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～ プレミアムデラックスエディション

PlayStation Store

PS5(R) - 2026年7月1日（水）23:59まで

通常価格：11,990円（税込）→セール価格【14%OFF!!】：10,311円（税込）

ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch 2 - 2026年7月10日（金）23:59まで

通常価格：11,990円（税込）→セール価格【14%OFF!!】：10,311円（税込）

Steam Store

Steam - 2026年7月10日（金）1:59まで

通常価格：11,990円（税込）→セール価格【14%OFF!!】：10,311円（税込）

Xbox Games Store

Xbox Series X|S - 2026年7月10日（金）18:59まで

通常価格：11,990円（税込）→セール価格【15%OFF!!】：10,191円（税込）

※記載のセール対象商品をご購入の際は、期間、価格等について、各デジタルストアにてあらためてご確認ください。

商品情報

タイトル：『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』

対応ハード：Nintendo Switch 2 、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam

好評発売中：【2026年3月13日（金）発売】

プレイ人数：1人

ジャンル：RPG

CEROレーティング：C（15才以上対象）

■体験版配信中

ゲーム序盤をプレイ可能、体験版セーブデータを製品版に引き継げる。

https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/trial/

■商品情報はこちら

https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/products/

シリーズRPG第3弾！

生まれし双竜、そして運命は交差する。

モンスターと絆を結び、育て、共存する「ライダー」となり、「モンスターハンター」の世界を冒険できるRPG第3弾が登場。

滅びの道を辿りつつある二つの国・アズラルとビュリオン。終焉の危機の中、発掘されたタマゴから、絶滅したとされていたリオレウスが誕生する。一縷の希望に見えたのもつかの間、リオレウスの誕生は人々を希望から絶望へとたたき落とす。産まれ出た双子のリオレウス、それは200年前の内戦で不吉の象徴とされたのと同じく蒼鱗の双竜だった。進む環境の荒廃、絶滅の危機に瀕するモンスター。不吉の影は、ついに両国に再び戦火の兆しとなって現れる。

二つの国、双子のリオレウス。

リオレウスと絆で結ばれたライダーが、運命の奔流の中でつかみ取る真実とは…。

『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』公式サイト

https://www.monsterhunter.com/stories3/ja-jp/

『モンスターハンター ストーリーズ』公式Xアカウント

https://x.com/mhst_official

(C)CAPCOM

※本リリース内容は発表時点の日本国内向け情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。