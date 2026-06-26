「ともに挑戦、ともに成長。」住地ゴルフが主催する男子プロゴルフ大会『住地ゴルフチャレンジトーナメント』を今年も栃木で開催

株式会社住地ゴルフ大会公式ポスター

開催日：2026年7月8日（水）～10日（金）

開催ゴルフ場：セブンハンドレッドクラブ（栃木県さくら市）

ゴルフ会員権売買を行う株式会社 住地ゴルフ（本社：東京都千代田区／代表取締役社長 小林忠広）は、男子プロゴルフの大会として立ち上げたACNツアー『住地ゴルフチャレンジトーナメント』を2026年7月8日（水）～10日（金） 、セブンハンドレッドクラブ（栃木県）にて開催します。

住地ゴルフは「ともに挑戦、ともに成長」を大会コンセプトに掲げ、本大会を通じて未来のトッププロを目指す選手たちの挑戦を応援するとともに、ゴルフ業界全体の発展につながる持続可能なトーナメントづくりに取り組んでいます。

2025年大会は最終日に63を叩き出した岐阜県出身の若原亮太プロが通算23アンダーでツアー初優勝。次戦の『ダンロップフェニックスチャレンジ』でも連勝を飾り、2025年ACNツアーポイントランキングで堂々1位となり、今季のレギュラーツアー出場権をつかむこととなりました。

昨年度は最終日63をマークした若原亮太プロが逆転でツアー初優勝

■テーマは「ともに挑戦、ともに成長」。持続可能なトーナメントを目指して。

今年で第2回を迎える「住地ゴルフチャレンジトーナメント」は、株式会社 住地ゴルフが主催し、公益社団法人日本ゴルフツアー機構（JGTO）と共催する男子プロゴルフトーナメントです。

本大会は「ともに挑戦、ともに成長」をコンセプトに、レギュラーツアーでの活躍を目指す選手たちの挑戦を応援するとともに、主催企業である住地ゴルフがグループ会社と連携し新たな挑戦を続けながら、ゴルフ界の発展に貢献することを目指しています。

私たち自身も、選手、スポンサー企業、地域、ゴルフファンとともに成長できる大会をつくりたいという想いから2025年に創設しました。競技の場の提供だけでなく、未来につながる持続可能なトーナメントモデルの構築にも挑戦しています。

本大会のより詳しい情報につきましては、大会公式ホームページをご確認ください。

https://tournament.juchi.jp/

■2026年ACNツアー「住地ゴルフチャレンジトーナメント」概要

主 催：株式会社住地ゴルフ

共 催：一般社団法人 日本ゴルフツアー機構（JGTO）

大会名称：住地ゴルフチャレンジトーナメント

開催場所：セブンハンドレッドクラブ

開催日程：本戦（予選）7/8(水)、7/9(木)

本戦（決勝）7/10(金)

※指定練習日7/7(火)

賞 金：総額1500万円

放 送：一般社団法人 日本ゴルフツアー機構（JGTO）公式YouTube「JGTO TV」

■大会を主催する株式会社 住地ゴルフについて

ゴルフ会員権売買を行う株式会社 住地ゴルフは1970年に創業し、今年56年目を迎えました。創業当初より、ゴルフ会員権の売買を行い、累計取引実績は40万人を超えます。会員権売買を開かれたものにしたいと考え、売りたい方と買いたい方の双方から希望価格をご登録いただき、「住地ゴルフマーケット情報」として新聞紙上、ネットなどで広く公開することを始めた企業です。

現在では会員権売買に加えて、ゴルフを通じた新たな価値やライフスタイルを提案する企業として日々挑戦を続けています。ゴルフ業界の発展を目指し、様々なイベントの企画など多岐にわたる事業を展開しています。

本大会を通じて、ゴルフ業界のさらなる発展を後押しするべく、プロゴルファーの活躍の場を創出することにも注力していきます。本大会が、未来のトッププロを目指す選手にとって貴重な競技機会となるようグループをあげて尽力してまいります。

ホームページURL：https://juchi.jp/

会社紹介資料はこちら(https://speakerdeck.com/juchigolf/zhu-di-goruhu-goruhuhui-yuan-quan-mai-mai-suruhui-she-karagoruhuraihuwoti-an-suruhui-she-he)

■会場となるセブンハンドレッドクラブについて

「みんなが幸せを実感できるゴルフ場」をビジョンとするセブンハンドレッドクラブは、栃木県さくら市に位置し、1980年に開場したゴルフコースです。ゴルフ場設計の名匠、和泉一介氏により、100万平方メートルという広大な自然の中にゆったりとレイアウトされた全長7,011ヤードの18ホールは、戦略性と美しさを兼ね備え、多くのゴルファーに親しまれています。選手の技術を最大限に引き出す設計が施されており、トーナメント開催を視野に入れた高品質なコースメンテナンスを行っています。

これまでにもさまざまな大会の開催地を務め、2023年から2025年にかけては3年間連続で女子プロゴルフミドルトーナメント「LADY GOカップinとちぎ」を開催。2024年には日本初開催のスピードゴルフ世界一決定戦「スピードゴルフ世界選手権」が開催されました。

また、住地ゴルフCOOである木下裕介が大会実行委員となった、若手プロゴルファーのための4日間競技「G_BASE 4days Challenge」を2024年、2026年と開催。

2025年は開場45周年という記念すべきタイミングで、「住地チャレンジトーナメント」の初回大会を開催しました。本大会のコンセプトである「ともに挑戦、ともに成長」のもと、選手たちの挑戦を支える舞台として大会運営に参画しています。2026年も、昨年に引き続き第2回大会ができることを大変嬉しく感じています。

セブンハンドレッドクラブは、健康で持続可能な社会づくりと次世代のゴルフ場作りを推進し、地元さくら市とも連携して地域に開かれたゴルフ場を目指しています。

所 在 地 ：〒329-1414 栃木県さくら市早乙女2370

電話番号： 028-686-0700

アクセス：【車利用の場合】 東北自動車道矢板ICから約20分／北関東自動車道上三川ICから約35分

【電車利用の場合】 東京駅から東北新幹線にて宇都宮駅で乗り換え、東北本線氏家駅下車

コース概要：18ホール／7,011ヤード／パー72

オープン日：1980年

ホームページ：https://www.700c.jp/

■問い合わせ先

▼大会運営について

株式会社 住地ゴルフ 本社

担当：木下裕介・村上有史

電話：03-3201-0072

メール：tournament@juchi.jp

▼取材関係

株式会社 住地ゴルフ

株式会社 セブンハンドレッド

広報担当：尾股祐子

電話：028-686-0700

メール：omata.y@700c.jp

■会社概要

会社名：株式会社 住地ゴルフ

代表者：小林 忠広

本社所在地：東京都千代田区丸の内3-3-1新東京ビル9階946区

設立：1970年1月

事業内容：ゴルフ会員権の売買並びに斡旋

URL：https://juchi.jp/