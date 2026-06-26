2026年7月2日(木)「第1回 物流DX展」にて、船井総研サプライチェーンコンサルティングのコンサルタントが特別講演に登壇します
株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング（本社：東京都中央区、代表取締役社長：橋本直行）は、2026年7月2日（木）に開催される「第1回 物流DX展」の特別講演において、「荷主にも社員にも選ばれる中堅中小運送会社になるための『経営戦略』」のテーマでゲスト講師として登壇します。
■ セミナーの詳細ページ
https://sc.funaisoken.co.jp/butsuryu/news/0702dx_tokyo/
■講演のポイント
荷主獲得・ドライバー採用・生産性向上をテーマに、実際の中堅・中小運送会社の成功事例をもとに、価格だけに頼らず荷主にも社員にも選ばれる会社になるための考え方と、明日から実践できる経営戦略のポイントを解説します。
■登壇者プロフィール
株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング
物流ビジネス支援部 グループマネージャー
エグゼクティブコンサルタント
柴田 純平
https://sc.funaisoken.co.jp/company/consultant/j-shibata/
■ セミナー概要
日時： 2026年7月2日 (木) 11:45 ～12:30
タイトル： 荷主にも社員にも選ばれる中堅中小運送会社になるための「経営戦略」
会場：東京ビッグサイト
詳細・申込み：公式ウェブサイトをご確認ください
https://biz.q-pass.jp/f/13210/mw_tokyo_seminar/seminar_register?fid=mqQi00a8TkekvyNX&tag=15932(https://biz.q-pass.jp/f/13210/mw_tokyo_seminar/seminar_register?fid=mqQi00a8TkekvyNX&tag=15932)
会社概要
会社名：株式会社船井総研サプライチェーンコンサルティング
東京本社：〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号
東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35階
大阪本社：〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田三丁目2番123号 イノゲート大阪 21階・22階
代表者：代表取締役社長 橋本 直行
設立：2000年5月10日
資本金：9,800万円
ＴＥＬ：03-4223-3163
ＭＡＩＬ：marketing@sc.funaisoken.co.jp
ＷＥＢ：https://sc.funaisoken.co.jp/