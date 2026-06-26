都立明治公園にて第二弾開催！「～Wellness Park Tokyo～HYBRID TRAINING SUMMER 2026 」7/17(金)よりスタート！

Tokyo Legacy Parks株式会社

都立明治公園を管理運営するTokyo Legacy Parks株式会社（以下「TLP」）は、2026年7月17日（金）～8月2日（日）の期間、「～Wellness Park Tokyo～HYBRID TRAINING SUMMER 2026 」を開催いたします。ゴールデンウイーク期間中に実施した第一弾のイベントの好評を受けて第二弾の開催を決定いたしました。7/1（水）より申込を開始します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/160986/table/18_1_4599d9b85af31d01be203d0fe392cfb9.jpg?v=202606260952 ]

※雨天時は中止または内容変更の場合があります。

【HYBRID TRAINING in the Park】

この夏、話題の「HYBRIDトレーニング」でアツくなろう！

HYBRID TRAININGは、ランニングと8種目の機能的トレーニングを組み合わせた、今注目を集めるハイブリッドフィットネスプログラムです。いつものスタジオやジムを飛び出し、開放感あふれる屋外だからこそ味わえる、特別なトレーニングをぜひお楽しみください。

レースに向けた実践的なトレーニングをしたい方はもちろん、

・これから大会出場を目指したい方

・ランニングパフォーマンスを向上したい方

・話題のスポーツに挑戦したい方

・仲間と一緒に汗を流したい方

指導はHYROX認定コーチが担当し、初心者から経験者まで自分のレベルやペースに応じたトレーニングを提供します。

主催：TLP

運営・協力／コーチ：HYROX Performance Coach 石川聖 ほか

本イベントはブランドやコミュニティ向けの特別貸し切りプランをご用意しています。ご興味をお持ちのブランドやコミュニティ・団体の皆さまは、ぜひお気軽にご連絡ください。

オープンクラス

前回実施時の様子レッスンプログラム

最初にルールや流れを確認した上で、レース同様の機材と構成でフルで体験できる実戦クラスです。

初めての方でも、ご自身のレベルやコンディションに合わせて強度調整が可能です。

ダブルスクラス

ペアで協力しながら各種目に取り組む実践型クラスです。

本番を想定した役割分担や戦略を試しながら、ダブルスにおける連携力と実践力を高めることができます。

※ダブルスでのエントリーが必要となります

シミュレーションクラス

最初にルールや流れを確認した上で、本番と同様の構成・進行で行う実戦形式のクラスです。

ウェーブスタートで実施し、レース本番に近い緊張感とペース配分を体験できます。

その他レース前の壮行会イベントやフィットネスインフルエンサーや特別ゲストコーチの登場も予定しています。詳細は予約サイトでご確認ください。

コーチ（Performance Coach）石川聖

HYROX Performance Coach

大手スポーツジムで長年勤務し フルマラソン・トライアスロンを経て、2025年横浜大会でHYROXに出場。 HYROXを通じて身体のコンディションと積み上げた過程が、日常の結果や意思決定を変えることを実感。 現在は東京・茨城を拠点に 飲食・イベント会社を経営しながら、HYROXやwellnessイベントを開催している。

山本一成（ズーナ）

HYROX Performance Coach /45 Hamamatsucho トレーナー

大人の挑戦を全力で応援するコミュニティ

「Lifestyle Athlete Club」主宰

HYROX競技に取り組むアスリートとして、国内外の複数大会に出場。レース経験をもとに、実戦に直結するトレーニング指導を行う。運動歴のない方でも「怪我なく動ける身体づくり」を重視し、トレーニング開始から半年でHYROX出場まで導いた実績を持つ。

「全力で楽しむ。楽しんでいるうちに強くなる。」をモットーに活動中。

ヴィクトル

HYROX Performance Coach

ボディメイク競技で日本一を獲得し、現在はHYROXを中心に活動するハイブリッドアスリート。

HYROX大阪大会では優勝、PROダブルス準優勝を経験し、2026年世界選手権への出場。「トレーニングを通して人生を変える」をテーマに、走る・鍛える・つながる、この3つを大切に指導しています。初心者から上級者まで、誰でも挑戦できるHYROXの魅力を、ぜひ一緒に体感しましょう。

時間枠[表2: https://prtimes.jp/data/corp/160986/table/18_2_4af984856b19d4e7cd3e935155f73f7f.jpg?v=202606260952 ]

※一部、時間が異なる日程がございます。詳細は申込サイトをご確認ください。

参加料（事前申し込み・事前決済）[表3: https://prtimes.jp/data/corp/160986/table/18_3_e66f9cb047dde864d731f551deb4e4a0.jpg?v=202606260952 ]申込サイト（事前申し込み・事前決済）

https://publicize.jp(https://publicize.jp/teaser)

7/1（水）より申込開始します。事前登録により、メールでの案内を受け取ることが可能です。