【焼きたてのかるび】アプリスタンプ3倍贈呈！「アプリ会員30万人達成キャンペーン」を開催

株式会社物語コーポレーション

株式会社物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が全国38店舗を展開する、「焼きたてのカルビ丼」と「ユッケジャンスープ」の専門店『焼きたてのかるび』は、公式アプリの会員数が30万人を達成いたしました。これを記念し、お客様の日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、2026年7月1日(水)より「アプリ会員30万人達成キャンペーン」を実施いたします。

「アプリ会員30万人達成キャンペーン」について

キャンペーン期間中ご来店いただくと、1回のご注文につき、通常のアプリスタンプに加えて更にもう2個(合計3個)プレゼント！スタンプが10個貯まると、次回使える300円引きのアプリクーポンが届きます。まだアプリ会員でない方も、この機会に会員登録をして、よりお得に『焼きたてのかるび』をお楽しみください。

◼️開催期間：2026年7月1日(水)～2026年7月31日(金)

※スタンプはお会計の翌日以降(1～2日)に反映されます

※キャンペーンスタンプの付与は1日1回までです

※デリバリーはスタンプ付与の対象外です

『焼きたてのかるび』アプリについて

ダウンロード：https://app-link.yakitateno-karubi.jp/pq0356_ykt_press_prtimes_app_dl

『焼きたてのかるび』について

熟成肉を使用した「焼きたてのカルビ丼」と厳選した牛肉の旨みが特徴の「ユッケジャンスープ」の専門店です。美味しい食事をリーズナブルな価格で、お気軽にお召し上がりいただけます。

看板商品の「焼きたてのカルビ丼」は、毎日店舗で丁寧にスライスした新鮮なカルビ肉を、ご注文いただいてから強火で一気に焼き上げて、肉本来の旨味と香ばしさを引き立てます。タレは20種類の調味料を秘伝の配合でブレンドし、甘み・辛味・酸味を絶妙なバランスで仕上げました。ごはんは国産米を100%使用しており、お肉やタレとの相性は抜群です。

もう一つの看板商品「ユッケジャンスープ」は、店内で一つ一つ手鍋で調理しています。厳選された牛肉がベースの特製だしに、辛味のある韓国合わせ味噌とコチュジャンで味に深みをもたせました。スープを口に運んだ瞬間に、牛肉の旨味がふわっと広がる逸品です。

手軽に専門的な商品をお楽しみいただくため、店内のご飲食以外にもテイクアウトや各種デリバリーサービス、一部店舗ではドライブスルーをご利用いただけます。

※テイクアウトは+30円の容器代をいただいております

※一部店舗では各種デリバリーサービスが未実施の場合がございます

■焼きたてのかるび公式URL：https://www.yakitateno-karubi.jp/

■焼きたてのかるび公式X：https://twitter.com/yakitatenokalbi

『焼きたてのかるび』のメニューについて

「焼きたてのカルビ丼」は並630円(税込)から、「ユッケジャンスープ」は590円(税込)からご用意。またお得なセットメニューもあり、価格も大きな魅力の一つです。

他にも冷麺、サラダなどバラエティ豊かなメニューを取り揃えており、ほとんどのメニューがテークアウトもご利用いただけます。お子さまメニューもございますので、ご家族連れから、ご友人同士、おひとりさままで、幅広いシチュエーションでお楽しみいただけます。

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年9月

所在地：愛知県豊橋市西岩田5丁目7-11

資本金：59億円(2025年6月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年6月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年6月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/和牛焼肉 NIKUGEN/焼きたてのかるび/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/お好み焼本舗/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/町中華 丸福飯店/果実屋珈琲/熟成肉とんかつ ロース堂/肉讃岐 もっちりうどん源次郎 他

出店状況：国内802店舗(うち直営543店舗、FC259店舗)、海外112店舗(2026年5月31日現在)

企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/