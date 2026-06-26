【過去最安値】『パルワールド』がSteamサマーセールにて、初の30%OFF！7月10日の1.0正式版リリースに向け、最もおトクに買えるチャンス！

株式会社ポケットペア

株式会社ポケットペア（本社：東京都品川区、代表取締役社長：溝部拓郎）は、本日より開始された「Steamサマーセール」において、モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフトゲーム『Palworld / パルワールド』の30%OFFセールを実施することをお知らせいたします。今回の割引率は、本作の過去最高割引率となります。

今後控えている大型アップデート、および1.0正式リリースに向けて、より多くのユーザーの皆様にお楽しみいただける機会として、過去最安値にてご提供いたします。

また、Kraken Expressが開発を手掛ける海賊時代オープンワールドサバイバルクラフトゲーム『Windrose / ウィンドローズ』をはじめ、その他タイトルにつきましても、同セール期間中に対象となる同時セールを実施しております。

■Steamサマーセール 概要

今年もやってきましたSteamサマーセール！『Palworld / パルワールド』は1.0正式版リリースに向け、過去最安値となる30%OFFでお買い求めいただけます。これまで購入を迷われていた方も、ご家族・お友達とマルチプレイで遊びたい方も、ぜひこの機会にお買い求めください。

『Palworld / パルワールド』だけでなく、ポケットペア及びポケットペアパブリッシングの人気タイトルもセールを開催中です。

『Windrose / ウィンドローズ』『Craftopia / クラフトピア』をはじめとする、さらにお得なバンドルもお見逃しなく！

■Steamサマーセールの対象タイトルご紹介

■『Palworld / パルワールド』について

『Palworld / パルワールド』は、不思議な生き物「パル」が暮らす世界を舞台とした、最大32人マルチプレイ対応のモンスター育成オープンワールドサバイバルクラフトゲームです。

パルと出会い、捕まえたり、育てたり、闘わせたり、働かせたり、売り飛ばしたりーー。様々なパルたちと協力しながら、広大な世界を思うままに冒険することができます。

ゲーム概要

タイトル：Palworld / パルワールド

ジャンル：モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフト

対応言語：日本語、英語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語(スペイン)、スペイン語(ラテンアメリカ)、ポルトガル語(ブラジル)、ロシア語、韓国語、トルコ語、インドネシア語、ベトナム語、ポーランド語、タイ語

対応プラットフォーム：Steam、PlayStation(R)5、Xbox Game Pass、Xbox Series X|S、Xbox One、Mac

Steam ストアページ：https://store.steampowered.com/app/1623730/Palworld/

PlayStation Store: https://store.playstation.com/product/UP6360-PPSA23126_00-0112788005082769

Microsoft Store：https://www.xbox.com/games/store/palworld-game-preview/9NKV34XDW014

Mac App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6503918400

公式ウェブサイト：https://www.pocketpair.jp/palworld

X：https://twitter.com/Palworld_JP

YouTube：https://www.youtube.com/@pocketpair

Discord：https://discord.gg/pocketpair

開発／販売元：株式会社ポケットペア

■『Windrose / ウィンドローズ』について

帆を上げろ！仲間と共に、海賊が荒れ狂うカリブ海を生き残れ！ 君だけの海賊船を造り上げ、ソウルライトな死闘でボスを制し、あらゆる財宝を略奪せよ！ ロマン溢れる広大な海と島々を冒険する、オープンワールドサバイバルクラフト！

ゲーム概要

タイトル：Windrose / ウィンドローズ

ジャンル：海賊時代オープンワールドサバイバルクラフト

対応プラットフォーム：PC（Steam、Epic Games Store、Stove）

Steam：https://store.steampowered.com/app/3041230/Windrose/

Epic Games Store：https://store.epicgames.com/ja/p/windrose-831c86

Stove：https://store.onstove.com/ja/games/104143

開発：Kraken Express

販売：ポケットペアパブリッシング

■『Craftopia / クラフトピア』について

『Craftopia』は、狩り・農業・ハクスラ・建築・自動化などの要素を全て融合した、全く新しいマルチ対応のオープンワールドサバイバルアクションゲームです。

ゲーム概要

タイトル：Craftopia / クラフトピア

ジャンル：クラフト農業ハクスラ自動化建築マルチ対応オープンワールドサバイバルアクション

プレイ人数: 1人～8人以上

対応OS：Windows 7 / 8.1 / 10 / 11

ストアページ: https://store.steampowered.com/app/1307550/Craftopia/

Youtube Trailer: https://youtu.be/0FI6PEJpHls

開発／販売元：株式会社ポケットペア

■『Never Grave: The Witch and The Curse』について

呪われた帽子と共に進むメトロイドヴァニア×ローグライト。多様な魔法を駆使し、憑依した敵を使い潰しながら最下層を目指せ！戦利品を持ち帰り、村に新たな施設を建てて生活を営み、次の戦いに備えて能力を強化しよう！最大4人マルチプレイに対応。

ゲーム概要

タイトル：『Never Grave: The Witch and The Curse』

ジャンル：2Dアクション(メトロイドヴァニア×ローグライト)

プレイ人数：1～4人

対応プラットフォーム：Steam、PlayStation(R)4、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch

Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/2395770/Never_Grave_The_Witch_and_The_Curse/

Twitter：https://x.com/NeverGrave_JP

開発：Frontside 180 Studio

販売元：ポケットペアパブリッシング

■『CASSETTE BOY / カセットボーイ』について

みてないモノは、存在しない・・・『CASSETTE BOY』は、視点を操り「みえている世界」を変化させるパズルアクションRPG。2Dピクセル風の3D世界を回転させ、消える障害物や現れる道を駆使して、消えた月の謎に迫ろう。

ゲーム概要

タイトル：CASSETTE BOY / カセットボーイ

ジャンル：パズルアクションRPG

対応プラットフォーム：PC - Steam (Windows, macOS)

※Nintendo Switch、PlayStation 4、 PlayStation 5、Xbox One、Xbox Series X|S

版はForever Entertainmentより発売

Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/2334330/CASSETTE_BOY

開発：Wonderland Kazakiri inc.

販売：ポケットペアパブリッシング

■『Dead Take / デッドテイク』について

行方不明の友人を探し出し、隠された真実を暴け。Surgent Studios が手がける一人称視点のサイコロジカルホラー『Dead Take / デッドテイク』で、豪奢にして不気味な邸宅に挑め。

ゲーム概要

タイトル：Dead Take

ジャンル：サイコロジカル・ホラー

対応プラットフォーム：Steam

Steam ストアページ：https://store.steampowered.com/app/3352690/Dead_Take/

公式ウェブサイト：https://www.surgentstudios.com/

X：https://x.com/surgentstudios

Bluesky：https://bsky.app/profile/surgentstudios.bsky.social

開発：Surgent Studios

販売元：ポケットペアパブリッシング

■『Overdungeon | オーバーダンジョン』について

私達は、ローグライク、タワーディフェンス、そしてカードゲームを融合させた、全く新しい新感覚アクション・カードゲームを生み出しました。「Overdungeon」はリアルタイム型の全く新しい新感覚カードバトルゲームです。プレイする度に変わるカードの組み合わせでデッキを作り、必殺のカードコンボと独自なユニットを大量に召喚して、敵を圧倒しましょう！

ゲーム概要

タイトル：Overdungeon | オーバーダンジョン

ジャンル：リアルタイムアクションカードゲーム

対応言語：日本語、英語、中国語(簡体字)

対応プラットフォーム：Steam、Nintendo Switch

Steam ストアページ：https://store.steampowered.com/app/919370/Overdungeon/

ニンテンドーeショップ: https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000075853

公式ウェブサイト：https://www.pocketpair.jp/overdungeon

X：https://x.com/PocketpairJapan

YouTube：https://www.youtube.com/@pocketpair

Discord：https://discord.gg/pocketpair

開発／販売元：株式会社ポケットペア

株式会社ポケットペア 概要

ポケットペアは、いま世界中のゲーム会社から注目されている日本有数のインディーゲーム開発・運営会社です。徹底した顧客主義ながらも、開発者を大切にし、その上でグローバル市場に受け入れられるゲームを開発しています。時代に即した開発体制を採用しながら、世界中へユニークなゲームを届けています。

公式サイト： https://www.pocketpair.jp/

ポケットペアパブリッシング 概要

ポケットペアパブリッシングは、インディーゲーム開発者や小規模スタジオを対象に、資金提供、開発支援、パブリッシングを通じて、ゲーム制作を総合的にサポートしてまいります。

ポケットペアパブリッシングへのお問い合わせ・ご相談は、ポケットペア公式サイト内にあるポケットペアパブリッシング専用問い合わせフォームよりご連絡ください。

▼ポケットペアパブリッシング専用問い合わせフォーム

https://www.pocketpair.jp/publishing