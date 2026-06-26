ひとりひとつは持っているのが当たり前！？気分やコーデに合わせて選べる、80種以上ものキャップが全国のPLAZAに勢ぞろい！

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区)は、2026年6月26日(金)から7月16日(木)の期間、全国のPLAZAにて、新作のキャップを多数展開するプロモーション「CAP FOR EVERY MOOD」を開催します。

今や、ひとりひとつは持っているのが当たり前となったキャップ。PLAZAでは、定番のシンプルデザインはもちろん、その日の気分(MOOD)やコーデを格上げするちょっと“ひと癖”ある主役級のデザインのキャップ類まで、豊富にラインアップ！ユニセックスで楽しめるアイテムや、ここでしか手に入らないスペシャルデザインを含む計80種以上ものバリエーションが、全国のPLAZAに集結します。

大人気ブランド「NEW ERA」からは、贅沢にラインストーンを乗せ、きれいめ×カジュアルが叶うキャップ2種。「’47」からは、全面に刺しゅうをあしらった海外テイストでポップなキャップ4種がPLAZA限定でお目見え。「OUTDOOR PRODUCTS」からは、バックスタイルで差をつける、最旬のギミックが施されたキャップ全4種がそろいます。

さらに、キャップコーデを一気に今年らしく仕上げるアクセサリー類も充実！サングラスなどのアイウェアはもちろん、SNSで人気を集めるヘアアクセサリーブランド「AURA」からも、ここでしか手に入らない限定4種が登場します。

身につけるだけで“MOOD”が上がる、PLAZAの最新ヘッドウェアコレクションをお見逃しなく。

商品一覧：https://www.plazastyle.com/shop/e/e2026CAP/

CAP FOR EVERY MOOD

期間：2026年6月26日(金) ~ 7月16日(木)

商品一覧：https://www.plazastyle.com/shop/e/e2026CAP/

PLAZA限定 おすすめアイテム (一部)

NEW ERA ラインストーンキャップ 全2種

各5,500円

’47 刺しゅうキャップ 全4種

各4,950円

OUTDOOR PRODUCTS コードキャップ 全2種

各3,960円

OUTDOOR PRODUCTS シュシュリボンキャップ 全2種

各3,960円

Champion 花ロゴキャップ 全3種

各4,290円

AURA ヘアアクセサリー 全4種

各3,300～3,520円

※価格は税込価格です。

※画像はイメージです。

※取扱いアイテムは店舗により異なる場合があります。

※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。