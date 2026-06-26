ひとりひとつは持っているのが当たり前！？気分やコーデに合わせて選べる、80種以上ものキャップが全国のPLAZAに勢ぞろい！
株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区)は、2026年6月26日(金)から7月16日(木)の期間、全国のPLAZAにて、新作のキャップを多数展開するプロモーション「CAP FOR EVERY MOOD」を開催します。
今や、ひとりひとつは持っているのが当たり前となったキャップ。PLAZAでは、定番のシンプルデザインはもちろん、その日の気分(MOOD)やコーデを格上げするちょっと“ひと癖”ある主役級のデザインのキャップ類まで、豊富にラインアップ！ユニセックスで楽しめるアイテムや、ここでしか手に入らないスペシャルデザインを含む計80種以上ものバリエーションが、全国のPLAZAに集結します。
大人気ブランド「NEW ERA」からは、贅沢にラインストーンを乗せ、きれいめ×カジュアルが叶うキャップ2種。「’47」からは、全面に刺しゅうをあしらった海外テイストでポップなキャップ4種がPLAZA限定でお目見え。「OUTDOOR PRODUCTS」からは、バックスタイルで差をつける、最旬のギミックが施されたキャップ全4種がそろいます。
さらに、キャップコーデを一気に今年らしく仕上げるアクセサリー類も充実！サングラスなどのアイウェアはもちろん、SNSで人気を集めるヘアアクセサリーブランド「AURA」からも、ここでしか手に入らない限定4種が登場します。
身につけるだけで“MOOD”が上がる、PLAZAの最新ヘッドウェアコレクションをお見逃しなく。
商品一覧：https://www.plazastyle.com/shop/e/e2026CAP/
CAP FOR EVERY MOOD
期間：2026年6月26日(金) ~ 7月16日(木)
商品一覧：https://www.plazastyle.com/shop/e/e2026CAP/
PLAZA限定 おすすめアイテム (一部)
NEW ERA ラインストーンキャップ 全2種
各5,500円
’47 刺しゅうキャップ 全4種
各4,950円
OUTDOOR PRODUCTS コードキャップ 全2種
各3,960円
OUTDOOR PRODUCTS シュシュリボンキャップ 全2種
各3,960円
Champion 花ロゴキャップ 全3種
各4,290円
AURA ヘアアクセサリー 全4種
各3,300～3,520円
※価格は税込価格です。
※画像はイメージです。
※取扱いアイテムは店舗により異なる場合があります。
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