GREEN×EXPO ２０２７「リフィル・サーキュラープロジェクト」に参画

株式会社OSGコーポレーション

株式会社OSGコーポレーション（本社：大阪市北区、代表取締役社長：山田啓輔、以下「OSGコーポレーション」）は、当社が推進する「ステハジ」プロジェクトの一環として、GREEN×EXPO ２０２７（公益社団法人 2027年国際園芸博覧会協会）が主導する産学官民共創の取り組み「リフィル・サーキュラープロジェクト」に参画することをお知らせいたします。

OSGコーポレーションは、大阪・関西万博での運営スタッフと来場者への「気候変動対策・熱中症予防・プラスチックごみ削減」の啓発を目的にした「マイボトル給水体験」のレガシーをGREEN×EXPO ２０２７につなぎ「マイボトル給水文化」の定着に取り組んでまいります。

マイボトル給水体験イメージ

◆「リフィル・サーキュラープロジェクト」について

本プロジェクトは、気候変動による暑熱リスクに対応するため給水スポットを整備し、マイボトル利用や暑さ指数（WBGT）データを活用した暑熱対策、リフィル行動（給水アクション）の可視化などと連携し「環境負荷の低減」「来場者の健康・利便性向上」「リフィル文化（給水文化）」の普及を目的とした「横浜モデル」の実装を目指す産学官民の共創プロジェクトです。

◆リフィル・サーキュラープロジェクト参画の背景

OSGコーポレーションは、2019年から企業・自治体・団体・教育機関・プロスポーツクラブなどと共創して「使い捨ては、恥ずかしい」「さあ、みんなでサステナブルはじめよう」のメッセージを掲げ、「使い捨てから生まれる社会課題」への行動変容や習慣変容を目指すプラットフォーム「ステハジ」プロジェクトの活動に取り組んでおります。この「ステハジ」プロジェクトの取り組みの一環として、2025年大阪・関西万博で給水スポットを提供し、来場者および運営スタッフへの「気候変動対策、熱中症予防、プラスチックごみ削減」の意識啓発を実施いたしました。

その結果、4つのエビデンスが示されました。

・サステナブル（給水）体験回数：1,200万回／CO2削減量：約1,000トン

・ペットボトル容器での給水から、半数以上がマイボトルで給水する行動変容

・万博会場内のプラスチックごみ：想定の半減

・会期内、会場での熱中症による死亡事故0件

また、これらの取り組みは「ステハジ」プロジェクトに賛同する共創メンバー（企業・自治体・団体・教育機関・プロスポーツクラブ）当時408団体（※2025年10月）との連携によって実現いたしました。これらの大阪・関西万博でのレガシーをGREEN×EXPO ２０２７へつなぐため、同博覧会協会リフィル・サーキュラープロジェクトが目指す「環境負荷の低減」と「来場者の健康・利便性向上、リフィル文化の普及（給水文化）」の趣旨に賛同し、本プロジェクトに参画いたします。

◆GREEN×EXPO ２０２７会場でのOSGコーポレーションの役割

GREEN×EXPO ２０２７では、給水スポットの設置とその運営サポートを通じて、以下の取り組みを推進します。

1.熱中症予防対策への貢献

会場内で安全かつ快適に水分補給できる環境を提供し、運営スタッフと来場者の健康と安全を支援します。

2.プラスチックごみ削減への貢献

各参画メンバーとの共創で、給水・マイボトル・粉末スティックでの飲用の啓発を運営スタッフと来場者へ実施し「マイボトルで、飲む・汲む・持ち歩く」「リフィル文化（給水文化）」の定着を目指します。

3.気候変動アクションへの貢献

GREEN×EXPO会場で行われた、運営スタッフと来場者の「給水アクション」を可視化し、環境負荷低減の状況を共有することで、気候変動対策への意識醸成を図ります。

[ご参考]

GREEN×EXPO協会の「リフィル・サーキュラープロジェクト」リリース

https://expo2027yokohama.or.jp/news/category/pressrelease/

「ステハジ」プロジェクト【「ステハジ」プロジェクトについて】

「ステハジ」プロジェクトとは、“使い捨ては恥ずかしい”という考え方を通して、誰でも・毎日・どこでも、少しの意識と行動で、海洋プラスチック問題や使い捨てから生まれる、その他様々な社会課題を個人・企業・自治体・団体・教育機関・プロスポーツクラブが一体となって啓発・実践し行動変容に取り組むプロジェクトです。

◆2026年6月25日現在、509団体が加盟しております。

OSGコーポレーション「ステハジ」 ホームページ

https://www.osg-nandemonet.co.jp/sustainability/sutehaji.html

【会社概要】

会社名 ： 株式会社OSGコーポレーション

代表者名 ： 代表取締役社長 山田 啓輔

資本金 ： 6億100万円

上場市場 ： 東証スタンダード市場(6757)

本社所在地： 〒530-0043 大阪府大阪市北区天満1-26-3 OSG 本社ビル

事業内容 ： “健康と環境”をキーとした生活密着型商品の開発・製造・販売

URL ： https://www.osg-nandemonet.co.jp/