700年の歴史を持つ西馬音内盆踊りの精神を宿した、大切な人を想う時間に寄り添うビール『Brewed with I : Chapter 1』が誕生。Makuake（クラウドファンディング）にて先行販売！

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築180年の大地主・柴与家の商家を改修した「泊まれる文化交流施設 盆宿 U」（運営：合同会社U、所在地：秋田県羽後町）は、羽後町に伝わる重要無形民俗文化財「西馬音内（にしもない）盆踊り」の精神性を宿したクラフトビール『Brewed with I : Chapter 1』を開発しました。6月29日11:00よりMakuake（クラウドファンディング）にて、先行販売を開始いたします。味わいやコンセプトの設計にはフレンチの名店「Remède nikaho」（にかほ市）、クラフトビールの醸造には「羽後麦酒」（羽後町）を迎え、今夏のお盆に向けて五感で文化を体験する特別な一杯をお届けします。





現代の「喪失感」に寄り添う、日常の中の特別なビールを700年以上の歴史を持つ西馬音内盆踊りは、単なるお祭りではなく、亡き人を想う「供養」として受け継がれてきました。その担い手たちは、本番だけではなく、日々の練習や衣装の準備といった日常の中でも、「死や喪失」に向き合い暮らしてゆく、しなやかな強さを持っています。 効率が優先され、悲しみや喪失感に向き合う時間が遠ざけられがちな現代社会だからこそ、日常の延長にあるビールを通じてこの精神性を届けたい。そんな願いから、この企画が始まりました。こだわりを詰め込んだ贅沢なサワービール乳酸菌の爽やかな酸味と塩味が特徴のビアスタイル「ゴーゼ」をベースに、「尊重と愛情」の花言葉を持ついちご（羽後町産）を全体の約 20%使用。さらに、盆踊りの藍染め衣装にちなんだ隠し味の「藍」、男鹿産の「塩」、鳥海山の「清水」を合わせました。素材の風味を引き立てる、贅沢なサワービールです。体験グラデーションを演出するパッケージ手にしてから飲むまでの「過程」もひとつの体験であると考え、あえていくつかの層を重ねたパッケージに仕上げています。包装をそっとひらき、現れるボトル。そのボトルから注がれるのは、鮮やかな赤いビールです。赤は、闇夜のかがり火や端縫（はぬい）の着物、そして内に溢れる「愛（アイ）」を象徴する命の色でもあります。【Makuake で先行販売｜クラウドファンディングについて】本商品の一般販売に先駆け、アタラシイものや体験の応援購入サービス「Makuake」にて、お得な先行販売を行います。応援購入いただいた皆様のお手元に、あの世から死者の魂が帰ってくるとされる「お盆」までにお届け予定です。・プロジェクト期間：6月29日（月）11：00～7月30日（日）22：00・お届け予定：～8月13日（水）予定・ページリンク：https://www.makuake.com/project/brewed_with_i/・リターン：ビール単品をいち早く・お得に味わえる「早割」プランのほか、「盆宿 U」での特別な滞在をセットにした体験型リターンをご用意いたしました。大切な誰かへ「時間を贈るギフト」としてもおすすめです。【マクアケ限定・早割価格】『Brewed with I : Chapter 1』先行お届けプランこだわりのクラフトビールを、いち早くお得に応援購入いただける定番プランです。【盆宿 U 宿泊優待券付】歴史や文化と共に二人で味わう滞在体験プラン西馬音内盆踊りの衣装を間近に鑑賞できる客室や「蔵サウナ」を備えた「盆宿U」に滞在し、まちの歴史や文化を感じながらビールを二人で味わう特別な体験です。【VIP席優待券】西馬音内盆踊りプレミアム鑑賞体験プラン（現地決済あり／宿泊割引券付）伝統ある西馬音内盆踊りの観覧に、特別な「食」や「解説」を掛け合わせたプレミアムな鑑賞席をVIP待遇でご案内する、極上の文化体験プランです。泊まれる文化交流施設「盆宿U」について秋田県羽後町にある、西馬音内盆踊りの発展に寄与した大地主・柴与（しばよ）家の商家をリノベーションした、泊まれる文化交流施設。「西馬音内盆踊りプレミアム鑑賞体験」など、新しい感覚で地域の伝統文化を未来へ繋ぐ試みを展開しています。【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353515/images/bodyimage2】

配信元企業：合同会社Ｕ

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