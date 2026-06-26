フィンランド拠点アーティストがあわら温泉に滞在制作

福井県あわら市のあわら温泉街にて、フィンランドを拠点に活動するアーティストGinko Hsu（ギンコ・スー）氏の作品展が開催されます。

温泉街を歩きながら物語を読み解く新感覚のアート体験が楽しめる本企画は、観光と文化を融合した取り組みです。

6月28日には作家本人による解説イベントも実施。アートに関心のある方はもちろん、観光客や家族連れにもおすすめのイベントです。





イベント概要

イベント名

Ginko Hsu（ギンコ・スー）作品展「Elephant Tale（象の物語）」

開催期間

2026年6月下旬～（展示開始時期）

※作家解説イベント：2026年6月28日（日）15:00～

会場

あわら温泉街一帯（三薬師および掲示板周辺）

料金

無料

内容

●温泉街に点在する展示を巡りながら読み解くアート作品「Elephant Tale」

●温泉地（田中温泉 → 舟津温泉 → 二面温泉）を順に巡る構成

●滞在制作作品「殻」の展示およびアーティスト解説イベント

＜申込＞

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwp2H_cx_9MHpzfHujGNs1z7WDMmUP4lV010oqbOSdVWKcog/viewform

主催

Kato Sumiko foundation project

協力

あわら市（あわら湯のまちみらいプロジェクト）他

アクセス

・JR芦原温泉駅からバスで約15分

・えちぜん鉄道「あわら湯のまち駅」より徒歩圏内

見どころ

① 温泉街を巡る“物語型アート体験”

展示は一箇所で完結せず、温泉街に点在。来場者自身が歩いて巡ることで、「象の物語」のページをつなぎ合わせる仕掛けになっています。観光とアートが融合した体験型コンテンツです。

② 三つの温泉を巡る導線設計

田中温泉、舟津温泉、二面温泉と、あわら温泉の歴史あるエリアを巡るルートにより、地域の魅力を再発見できる構成。湯めぐりとアート鑑賞を同時に楽しめます。

③ 海外アーティストによる滞在制作

フィンランドを拠点とするギンコ・スー氏が実際にあわら市に滞在し、地域からインスピレーションを得て制作。土地の空気感が反映された作品が体験できます。

④ 作家本人による解説イベント

6月28日には、制作背景や作品に込めたメッセージを直接聞ける貴重な機会を提供。アート初心者でも理解を深められます。

⑤ 温泉街の日常に溶け込むアート

掲示板や街中空間を活用した展示により、観光客だけでなく地域住民も気軽にアートに触れられる点が特徴です。

開催背景・ストーリー

本企画は、「あわら湯のまちみらいプロジェクト」の一環として実施される文化発信事業です。温泉観光地として知られるあわら市において、滞在型アートを通じて新たな魅力創出と交流人口の拡大を目的としています。

北陸有数の温泉地であるあわら温泉は、四季折々の自然や地元食材を活かした食文化に恵まれ、近年は“体験型観光”の需要も高まっています。本イベントでは、温泉街そのものを舞台にすることで、「見る」「歩く」「感じる」といった多層的な観光体験を提供します。

また、海外アーティストの受け入れにより、地域の文化を国際的な視点で再解釈。新たな価値の発見と発信へとつなげます。

なお、ギンコ・スー氏の滞在は葉室会とフィンランドセンターの支援を受けて実施されており、本展示は令和8年度ふくいアートプロジェクト助成に採択された「Kato Sumiko Foundation Project」の協力により実現しました。

問い合わせ情報

あわら市 観光振興課

TEL：0776-73-8006

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福井県あわら市

全国幸福度ランキングで、2014年から6回連続1位を獲得した福井県の北の玄関口であるあわら市。

北陸有数の温泉地で、開湯140周年を迎えた「あわら温泉」をはじめ、宿場町としての文化が残る「金津地区」、淡水釣りやカヌーが盛んな「北潟湖」、北陸街道の歴史が息づく「吉崎・細呂木地区」、豊かな実りや美しい景観の丘陵地、田園、森林など、様々な魅力にあふれ、暮らす人も訪れる人も幸せな気持ちになれるスポットが数多くあります。さらに、あわら温泉は第39回(2025年)「にっぽんの温泉100選」で全国7位にランクインしました。

感幸プロモーション動画 https://www.youtube.com/watch?v=17tT6gFXkwo

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