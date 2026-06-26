日本のエビ市場規模、2034年までに81億3,000万米ドルに到達へ ― 2026～2034年のCAGRは4.90%
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日本のエビ市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場調査レポート「日本のエビ市場：魚種、エビのサイズ、流通チャネル別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
この報告書によると、日本のエビ市場は2025年には51億8000万米ドル規模となり、2034年には81億3000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.90%となる見込みである。
エビは日本の食文化において中心的な位置を占めており、寿司、天ぷら、刺身、コンビニエンスストアの弁当など、伝統的な料理に欠かせない食材として、国内で最も消費量の多い魚介類の一つとなっています。漁師の高齢化、環境規制、沿岸部の生産性の限界などにより国内のエビ漁獲量が減少するにつれ、日本は東南アジア諸国からの輸入にますます依存するようになり、年間20万トン以上を消費し、世界有数のエビ輸入国となっています。エビは高タンパク質、低カロリー、オメガ3脂肪酸、セレン、亜鉛、ヨウ素を豊富に含むなど、栄養価が高く、健康志向の強い日本の食文化に合致しているため、家庭、小売、外食産業など幅広い分野で堅調な需要を維持しています。
さらに、持続可能な方法で調達され、認証を受けた水産物に対する消費者の嗜好の高まりも市場を支えており、ASC（水産養殖管理協議会）やMSC（海洋管理協議会）といった認証マークが小売店の棚でますます目立つようになっています。バイオフロックシステムや循環式養殖システム（RAS）などの養殖技術の進歩は国内生産能力を強化しており、政府支援の政策や研究開発投資は予測期間を通じて日本のエビ産業の長期的な持続可能性を支えています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-shrimp-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 健康意識の高まりと栄養に対する強い需要
日本の消費者の間で健康的な食習慣への意識が高まっていることが、全国的なエビ需要の持続的な増加を牽引する主要因の一つとなっている。エビは低カロリー・高タンパク質食品として広く知られており、オメガ3脂肪酸、カルシウム、セレン、ヨウ素といった必須栄養素が豊富に含まれ、筋肉の維持、免疫機能、代謝、心血管系の健康をサポートする。さらに、エビに天然に存在する抗酸化物質アスタキサンチンは、体内の炎症や酸化ストレスを軽減する効果があるとされ、健康志向の消費者の間でエビの魅力をさらに高めている。
この栄養面でのポジショニングは、タンパク質摂取と筋肉維持が健康上の優先事項として高まっている日本の高齢化社会において特に強く共感を呼んでおり、バランスの取れた日々の食事に魚介類を取り入れる健康志向の若い消費者にも支持されています。寿司カウンターやレストランのメニューから冷凍食品やスーパーマーケットの調理済み食品に至るまで、エビが日本料理に深く根付いていることが安定した需要を支え、栄養に関する知識の向上によって消費者層はさらに拡大しています。医療専門家や国の食事ガイドラインが魚介類の消費増加を推奨していることもこの傾向を後押ししており、健康志向の需要は日本のエビ市場にとって持続的かつ長期的な成長の柱となっています。
2. 養殖業と国内生産における技術進歩
日本のエビ養殖産業は、生産効率の向上、環境負荷の低減、国内労働力不足への対応を目的とした先進的な養殖技術の普及により、大きな変革期を迎えている。循環式養殖システム（RAS）は、自然の水源への依存度を低減し、疾病リスクを最小限に抑え、季節条件に関わらず年間を通して生産を可能にする、管理された屋内養殖システムである。同時に、バイオフロック技術は、エビの成長率を高める効果的な方法として注目を集めており、水の無駄遣いや運用コストを大幅に削減できる。
日本のエビ市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場調査レポート「日本のエビ市場：魚種、エビのサイズ、流通チャネル別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
この報告書によると、日本のエビ市場は2025年には51億8000万米ドル規模となり、2034年には81億3000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は4.90%となる見込みである。
エビは日本の食文化において中心的な位置を占めており、寿司、天ぷら、刺身、コンビニエンスストアの弁当など、伝統的な料理に欠かせない食材として、国内で最も消費量の多い魚介類の一つとなっています。漁師の高齢化、環境規制、沿岸部の生産性の限界などにより国内のエビ漁獲量が減少するにつれ、日本は東南アジア諸国からの輸入にますます依存するようになり、年間20万トン以上を消費し、世界有数のエビ輸入国となっています。エビは高タンパク質、低カロリー、オメガ3脂肪酸、セレン、亜鉛、ヨウ素を豊富に含むなど、栄養価が高く、健康志向の強い日本の食文化に合致しているため、家庭、小売、外食産業など幅広い分野で堅調な需要を維持しています。
さらに、持続可能な方法で調達され、認証を受けた水産物に対する消費者の嗜好の高まりも市場を支えており、ASC（水産養殖管理協議会）やMSC（海洋管理協議会）といった認証マークが小売店の棚でますます目立つようになっています。バイオフロックシステムや循環式養殖システム（RAS）などの養殖技術の進歩は国内生産能力を強化しており、政府支援の政策や研究開発投資は予測期間を通じて日本のエビ産業の長期的な持続可能性を支えています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-shrimp-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 健康意識の高まりと栄養に対する強い需要
日本の消費者の間で健康的な食習慣への意識が高まっていることが、全国的なエビ需要の持続的な増加を牽引する主要因の一つとなっている。エビは低カロリー・高タンパク質食品として広く知られており、オメガ3脂肪酸、カルシウム、セレン、ヨウ素といった必須栄養素が豊富に含まれ、筋肉の維持、免疫機能、代謝、心血管系の健康をサポートする。さらに、エビに天然に存在する抗酸化物質アスタキサンチンは、体内の炎症や酸化ストレスを軽減する効果があるとされ、健康志向の消費者の間でエビの魅力をさらに高めている。
この栄養面でのポジショニングは、タンパク質摂取と筋肉維持が健康上の優先事項として高まっている日本の高齢化社会において特に強く共感を呼んでおり、バランスの取れた日々の食事に魚介類を取り入れる健康志向の若い消費者にも支持されています。寿司カウンターやレストランのメニューから冷凍食品やスーパーマーケットの調理済み食品に至るまで、エビが日本料理に深く根付いていることが安定した需要を支え、栄養に関する知識の向上によって消費者層はさらに拡大しています。医療専門家や国の食事ガイドラインが魚介類の消費増加を推奨していることもこの傾向を後押ししており、健康志向の需要は日本のエビ市場にとって持続的かつ長期的な成長の柱となっています。
2. 養殖業と国内生産における技術進歩
日本のエビ養殖産業は、生産効率の向上、環境負荷の低減、国内労働力不足への対応を目的とした先進的な養殖技術の普及により、大きな変革期を迎えている。循環式養殖システム（RAS）は、自然の水源への依存度を低減し、疾病リスクを最小限に抑え、季節条件に関わらず年間を通して生産を可能にする、管理された屋内養殖システムである。同時に、バイオフロック技術は、エビの成長率を高める効果的な方法として注目を集めており、水の無駄遣いや運用コストを大幅に削減できる。