ホエイプロテイン（粉末および濃縮物）市場規模、CAGR 3.14%で成長し2034年に76億米ドルへ到達見込み
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ホエイプロテイン（粉末および濃縮物）市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場調査レポート「ホエイプロテイン（粉末および濃縮物）市場：種類別、用途別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
この報告書によると、世界のホエイプロテイン（粉末および濃縮物）市場は2025年に57億米ドルに達し、2034年までに76億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.14%である。
ホエイプロテインは、チーズやカゼインの製造過程で副産物として得られる高品質の完全タンパク質であり、豊富な必須アミノ酸組成、迅速な消化吸収、そして栄養、食品、医薬品など幅広い用途における多様な機能性で高く評価されています。濃縮ホエイプロテイン（WPC）、分離ホエイプロテイン（WPI）、加水分解ホエイプロテイン（WPH）の3つの主要な形態で提供されるホエイプロテインは、スポーツ栄養補助食品や臨床用食事代替製品から、栄養強化食品や飲料、動物飼料まで、幅広い最終市場に利用されています。現在、ホエイプロテイン濃縮物は、乳児用粉ミルク、健康補助食品、乳製品、スープ、菓子、プロテイン飲料、プロテインバーなど、幅広い用途においてコストパフォーマンスに優れていることから、市場シェアの最大のシェアを占めています。
健康とフィットネス文化の世界的な高まり、筋肉維持、健康的な老化、体重管理におけるタンパク質の役割への認識の高まり、そしてホエイプロテインが主流の食品や飲料製品に急速に統合されていることなどを背景に、市場は力強い構造的需要の伸びを経験しています。現在、米国の平均的なスーパーマーケットでは、タンパク質含有量を謳う製品が約38,708種類も販売されており、ホエイプロテインが専門栄養食品の分野を超え、日常的な消費者向け食品カテゴリーにまで浸透している規模を反映しています。この傾向は、予測期間を通じて堅調な需要を維持する要因となっています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/whey-protein-powder-and-concentrate-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 世界の消費者の間で高まる健康とフィットネスへの意識
健康、ウェルネス、アクティブなライフスタイルに対する世界的な関心の高まりは、主要市場全体でホエイプロテインの持続的な需要を牽引する主要な構造的要因の一つです。消費者は、筋肉の成長、運動後の回復、体重管理、そして全体的な代謝の健康をサポートするために、高タンパク質の栄養を日々の生活に取り入れる傾向を強めています。この傾向は、フィットネスに関心の高いミレニアル世代とZ世代の消費者の間で特に顕著であり、彼らにとってタンパク質サプリメントの摂取は、ニッチな行動から主流の食習慣へと変化しました。ジムへの入会、自宅でのトレーニングの普及、スポーツパフォーマンスの追跡、そしてフィットネスインフルエンサー文化は、先進国市場と急速に成長している新興国市場の両方で、タンパク質摂取習慣の定着を後押ししています。
同時に、ヨーロッパ、北米、そしてアジア太平洋地域の一部では、高齢化が進むにつれ、筋肉量の維持、加齢に伴うサルコペニアの予防、そして病気や手術からの回復をサポートするために、適切なタンパク質摂取が臨床的に重要であるという認識が高まっています。こうした人口動態の変化は、ホエイプロテインの対象となる消費者層を従来のスポーツ・フィットネス分野を超えて大幅に拡大させ、臨床栄養、高齢者ケア、機能性食品といった分野における長期的な需要増加につながっています。医療従事者や、より高いタンパク質摂取量を支持する各国の食事ガイドラインの進化も、世界中の幅広い消費者層におけるホエイプロテイン補給の有効性をさらに裏付けています。
ホエイプロテイン（粉末および濃縮物）市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場調査レポート「ホエイプロテイン（粉末および濃縮物）市場：種類別、用途別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
この報告書によると、世界のホエイプロテイン（粉末および濃縮物）市場は2025年に57億米ドルに達し、2034年までに76億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.14%である。
ホエイプロテインは、チーズやカゼインの製造過程で副産物として得られる高品質の完全タンパク質であり、豊富な必須アミノ酸組成、迅速な消化吸収、そして栄養、食品、医薬品など幅広い用途における多様な機能性で高く評価されています。濃縮ホエイプロテイン（WPC）、分離ホエイプロテイン（WPI）、加水分解ホエイプロテイン（WPH）の3つの主要な形態で提供されるホエイプロテインは、スポーツ栄養補助食品や臨床用食事代替製品から、栄養強化食品や飲料、動物飼料まで、幅広い最終市場に利用されています。現在、ホエイプロテイン濃縮物は、乳児用粉ミルク、健康補助食品、乳製品、スープ、菓子、プロテイン飲料、プロテインバーなど、幅広い用途においてコストパフォーマンスに優れていることから、市場シェアの最大のシェアを占めています。
健康とフィットネス文化の世界的な高まり、筋肉維持、健康的な老化、体重管理におけるタンパク質の役割への認識の高まり、そしてホエイプロテインが主流の食品や飲料製品に急速に統合されていることなどを背景に、市場は力強い構造的需要の伸びを経験しています。現在、米国の平均的なスーパーマーケットでは、タンパク質含有量を謳う製品が約38,708種類も販売されており、ホエイプロテインが専門栄養食品の分野を超え、日常的な消費者向け食品カテゴリーにまで浸透している規模を反映しています。この傾向は、予測期間を通じて堅調な需要を維持する要因となっています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/whey-protein-powder-and-concentrate-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 世界の消費者の間で高まる健康とフィットネスへの意識
健康、ウェルネス、アクティブなライフスタイルに対する世界的な関心の高まりは、主要市場全体でホエイプロテインの持続的な需要を牽引する主要な構造的要因の一つです。消費者は、筋肉の成長、運動後の回復、体重管理、そして全体的な代謝の健康をサポートするために、高タンパク質の栄養を日々の生活に取り入れる傾向を強めています。この傾向は、フィットネスに関心の高いミレニアル世代とZ世代の消費者の間で特に顕著であり、彼らにとってタンパク質サプリメントの摂取は、ニッチな行動から主流の食習慣へと変化しました。ジムへの入会、自宅でのトレーニングの普及、スポーツパフォーマンスの追跡、そしてフィットネスインフルエンサー文化は、先進国市場と急速に成長している新興国市場の両方で、タンパク質摂取習慣の定着を後押ししています。
同時に、ヨーロッパ、北米、そしてアジア太平洋地域の一部では、高齢化が進むにつれ、筋肉量の維持、加齢に伴うサルコペニアの予防、そして病気や手術からの回復をサポートするために、適切なタンパク質摂取が臨床的に重要であるという認識が高まっています。こうした人口動態の変化は、ホエイプロテインの対象となる消費者層を従来のスポーツ・フィットネス分野を超えて大幅に拡大させ、臨床栄養、高齢者ケア、機能性食品といった分野における長期的な需要増加につながっています。医療従事者や、より高いタンパク質摂取量を支持する各国の食事ガイドラインの進化も、世界中の幅広い消費者層におけるホエイプロテイン補給の有効性をさらに裏付けています。