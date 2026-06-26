仕送り負担を大幅軽減！指定学生寮への入寮で「1日3食・学食が無料」になる新制度を2027年4月より開始【東京未来大学】
東京未来大学（以下、 「本学」）は、遠方から入学する学生への新たな生活支援策として、本学が指定する学生寮に入寮した学生を対象に学食を無料で提供する「学食無料提供制度」を2027年4月より開始いたします。
物価高騰により生活費や仕送りへの不安が高まるなか、本制度は経済的負担の軽減に加え、栄養バランスの取れた食事を提供することで、学生が心身ともに健康に学業へ専念できる環境の実現を目指すものです。
本制度のポイント
・圧倒的な経済的支援
平日は「1日3食（朝・昼・夕）」をすべて無料で提供します。毎日の食費を大幅に抑えることができ、浮いた生活費を自己研鑽や課外活動など、充実した学生生活のために活用できます。
・保護者の方への「安心」の提供
初めての一人暮らしで乱れがちな食生活を、大学の食堂がサポート。温かく栄養バランスに配慮した食事が確実にとれる環境は、遠方から送り出す保護者の方の不安を解消します。
「学食無料提供制度」の概要
対象者 ： 東京未来大学が指定する学生寮に入寮した学生（入寮時に食事込契約をしている方）
提供内容 ： 学食での食事を無料で提供（定食に限定して無料提供）
対象日 ： 平日の学食営業日
開始時期 ： 2027年4月より適用開始
オープンキャンパスにて「入寮説明会・相談会」を開催
2027年4月の新制度スタートに向け、この夏に開催されるオープンキャンパスにて、指定学生寮の設備や本制度に関する個別相談・説明会を実施いたします。実際の寮の雰囲気や、本制度の詳細を直接ご確認いただける機会となりますので、遠方から進学をご検討中の高校生・保護者の皆様はぜひご参加ください。
【学生寮 入寮説明会 開催日程】*オープンキャンパス開催時に説明ブース設置
7月： 5日(日)、12日(日)、18日(土)、25日(土)、26日(日)
8月： 16日(日)、22日(土)、23日(日)
※オープンキャンパスへの参加方法や詳細な時間帯につきましては、東京未来大学の公式ウェブサイト（イベントページ）をご確認ください。
https://www.tokyomirai.ac.jp/opencampus/
本件に関するお問い合わせ先
東京未来大学 エンロールメント・マネジメント局 企画事務部 企画広報係HP:https://www.tokyomirai.ac.jp/
TEL：03-5813-2525
E-mail：info@tokyomirai.jp
配信元企業：学校法人三幸学園
物価高騰により生活費や仕送りへの不安が高まるなか、本制度は経済的負担の軽減に加え、栄養バランスの取れた食事を提供することで、学生が心身ともに健康に学業へ専念できる環境の実現を目指すものです。
本制度のポイント
・圧倒的な経済的支援
平日は「1日3食（朝・昼・夕）」をすべて無料で提供します。毎日の食費を大幅に抑えることができ、浮いた生活費を自己研鑽や課外活動など、充実した学生生活のために活用できます。
・保護者の方への「安心」の提供
初めての一人暮らしで乱れがちな食生活を、大学の食堂がサポート。温かく栄養バランスに配慮した食事が確実にとれる環境は、遠方から送り出す保護者の方の不安を解消します。
「学食無料提供制度」の概要
対象者 ： 東京未来大学が指定する学生寮に入寮した学生（入寮時に食事込契約をしている方）
提供内容 ： 学食での食事を無料で提供（定食に限定して無料提供）
対象日 ： 平日の学食営業日
開始時期 ： 2027年4月より適用開始
オープンキャンパスにて「入寮説明会・相談会」を開催
2027年4月の新制度スタートに向け、この夏に開催されるオープンキャンパスにて、指定学生寮の設備や本制度に関する個別相談・説明会を実施いたします。実際の寮の雰囲気や、本制度の詳細を直接ご確認いただける機会となりますので、遠方から進学をご検討中の高校生・保護者の皆様はぜひご参加ください。
【学生寮 入寮説明会 開催日程】*オープンキャンパス開催時に説明ブース設置
7月： 5日(日)、12日(日)、18日(土)、25日(土)、26日(日)
8月： 16日(日)、22日(土)、23日(日)
※オープンキャンパスへの参加方法や詳細な時間帯につきましては、東京未来大学の公式ウェブサイト（イベントページ）をご確認ください。
https://www.tokyomirai.ac.jp/opencampus/
本件に関するお問い合わせ先
東京未来大学 エンロールメント・マネジメント局 企画事務部 企画広報係HP:https://www.tokyomirai.ac.jp/
TEL：03-5813-2525
E-mail：info@tokyomirai.jp
配信元企業：学校法人三幸学園
プレスリリース詳細へ