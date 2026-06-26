blocksky、AI時代の採用広報を支援する「SEOAI 採用AI可視化診断」を提供開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353794/images/bodyimage1】
ChatGPT・Gemini・Perplexityなどにおける“採用候補企業としての見え方”を可視化
blocksky株式会社（本社：東京都港区、以下blocksky）は、AI検索可視化プラットフォーム「SEOAI」において、企業の採用広報を支援する新サービス「SEOAI 採用AI可視化診断」の提供を開始しました。
本サービスは、ChatGPT、Gemini、Perplexity、Google AI Overviewなどの生成AI・AI検索上で、企業が採用候補企業としてどのように表示・理解・引用されているかを可視化するものです。
求職者の情報収集行動は、求人媒体や検索エンジンだけでなく、生成AIを活用した企業研究・比較検討へと広がりつつあります。今後、候補者がAIに「自分に合う会社」「働きやすい企業」「成長できる職場」「未経験から挑戦できる企業」などを相談する機会はさらに増えていくと考えられます。
このような環境において、企業にとって重要になるのは、単に求人情報を掲載することだけではありません。AI上で自社が採用候補企業として見つかり、事業内容や働き方、カルチャー、成長環境が正しく理解され、候補者の比較検討に入る状態を作ることが、これからの採用広報における新たなテーマになります。
「SEOAI 採用AI可視化診断」は、AI時代の採用広報において、自社がどのように認識されているかを可視化し、採用サイトや採用広報コンテンツの改善に活用できる診断サービスです。
背景：求職者がAIで企業研究を行う時代へ
従来の採用活動では、求人媒体、採用サイト、SNS、社員インタビュー、採用広報記事、口コミサイトなどを通じて、候補者との接点を作ることが一般的でした。
一方で、生成AIの普及により、候補者の企業研究や応募先選定の方法は変化し始めています。
たとえば、求職者は今後、以下のような質問をAIに投げかける可能性があります。
「東京で成長できるIT企業を教えて」
「未経験からWebマーケティングを学べる会社は？」
「地方で働きやすい製造業の会社は？」
「エンジニアとして成長できる中小企業は？」
「若手が裁量を持てる会社を教えて」
「〇〇社と△△社、転職するならどちらが良い？」
「〇〇社の働き方や評判を教えて」
このとき、AI上で自社が表示されない、または事業内容・働き方・カルチャー・成長環境が十分に説明されない場合、候補者の比較検討段階で接点を持ちにくくなる可能性があります。
特に、知名度は高くないものの、優れた技術・事業・職場環境を持つ中堅企業、地方企業、BtoB企業、専門職採用を行う企業にとって、AI上での採用ブランドの見え方は今後ますます重要になります。
「SEOAI 採用AI可視化診断」とは
「SEOAI 採用AI可視化診断」は、企業がAI上で採用候補企業としてどのように表示・理解・引用されているかを診断するサービスです。
採用候補者が実際にAIへ質問しそうなプロンプトをもとに、自社名の表示状況、競合企業との比較、AIが参照している引用ソース、採用サイトや求人ページのAI対応状況を分析します。
これにより、企業は自社の採用広報がAI上でどのように認識されているかを把握し、採用サイト、職種ページ、社員インタビュー、FAQ、会社紹介、外部メディア記事などの改善に活用できます。
本サービスは、応募数の増加を直接保証するものではなく、AI時代において候補者が企業を知り、理解し、比較検討する前段階の接点を可視化・改善することを目的としています。
ChatGPT・Gemini・Perplexityなどにおける“採用候補企業としての見え方”を可視化
blocksky株式会社（本社：東京都港区、以下blocksky）は、AI検索可視化プラットフォーム「SEOAI」において、企業の採用広報を支援する新サービス「SEOAI 採用AI可視化診断」の提供を開始しました。
本サービスは、ChatGPT、Gemini、Perplexity、Google AI Overviewなどの生成AI・AI検索上で、企業が採用候補企業としてどのように表示・理解・引用されているかを可視化するものです。
求職者の情報収集行動は、求人媒体や検索エンジンだけでなく、生成AIを活用した企業研究・比較検討へと広がりつつあります。今後、候補者がAIに「自分に合う会社」「働きやすい企業」「成長できる職場」「未経験から挑戦できる企業」などを相談する機会はさらに増えていくと考えられます。
このような環境において、企業にとって重要になるのは、単に求人情報を掲載することだけではありません。AI上で自社が採用候補企業として見つかり、事業内容や働き方、カルチャー、成長環境が正しく理解され、候補者の比較検討に入る状態を作ることが、これからの採用広報における新たなテーマになります。
「SEOAI 採用AI可視化診断」は、AI時代の採用広報において、自社がどのように認識されているかを可視化し、採用サイトや採用広報コンテンツの改善に活用できる診断サービスです。
背景：求職者がAIで企業研究を行う時代へ
従来の採用活動では、求人媒体、採用サイト、SNS、社員インタビュー、採用広報記事、口コミサイトなどを通じて、候補者との接点を作ることが一般的でした。
一方で、生成AIの普及により、候補者の企業研究や応募先選定の方法は変化し始めています。
たとえば、求職者は今後、以下のような質問をAIに投げかける可能性があります。
「東京で成長できるIT企業を教えて」
「未経験からWebマーケティングを学べる会社は？」
「地方で働きやすい製造業の会社は？」
「エンジニアとして成長できる中小企業は？」
「若手が裁量を持てる会社を教えて」
「〇〇社と△△社、転職するならどちらが良い？」
「〇〇社の働き方や評判を教えて」
このとき、AI上で自社が表示されない、または事業内容・働き方・カルチャー・成長環境が十分に説明されない場合、候補者の比較検討段階で接点を持ちにくくなる可能性があります。
特に、知名度は高くないものの、優れた技術・事業・職場環境を持つ中堅企業、地方企業、BtoB企業、専門職採用を行う企業にとって、AI上での採用ブランドの見え方は今後ますます重要になります。
「SEOAI 採用AI可視化診断」とは
「SEOAI 採用AI可視化診断」は、企業がAI上で採用候補企業としてどのように表示・理解・引用されているかを診断するサービスです。
採用候補者が実際にAIへ質問しそうなプロンプトをもとに、自社名の表示状況、競合企業との比較、AIが参照している引用ソース、採用サイトや求人ページのAI対応状況を分析します。
これにより、企業は自社の採用広報がAI上でどのように認識されているかを把握し、採用サイト、職種ページ、社員インタビュー、FAQ、会社紹介、外部メディア記事などの改善に活用できます。
本サービスは、応募数の増加を直接保証するものではなく、AI時代において候補者が企業を知り、理解し、比較検討する前段階の接点を可視化・改善することを目的としています。