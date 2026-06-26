『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』異例のロングランヒット―パワー系アクション俳優・大東賢が描く新時代の社会派アクション
元アームレスリング日本王者であり、大阪府アームレスリング連盟元理事、そしてパワー系アクション俳優として活動するアクション俳優・大東賢が監督・主演を務めた自主制作映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』が、インディーズ映画として異例のロングランヒットを記録し、現在も注目を集め続けている。
本作は、運送業界を舞台にした社会派アクションコメディ映画である。
アクション俳優・大東賢自身の運送業界での経験を基に、誤配、人手不足、長時間労働、パワーハラスメント、カスタマーハラスメントなど、現代社会が抱える課題を描きながら、エンターテインメント作品としても楽しめる内容に仕上げられている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353760/images/bodyimage1】
舞台は2050年の日本。人類が月面進出を果たした未来社会において、「ゴッハイ（誤配）」と呼ばれる武装勢力が出現。物流の平和を守るため、主人公がパワードスーツを装着し、壮絶な戦いに挑む。
本作の最大の特徴は、アクション俳優・大東賢が長年追求してきた「パワー系アクション」である。
一般的なスピード重視のアクションとは異なり、鍛え上げられた肉体同士がぶつかり合う重量感や迫力、筋力そのものが生み出す説得力を重視した表現は、多くの観客に強いインパクトを与えてきた。
元アームレスリング日本王者として培ったパワーと、長年のアクション俳優としての経験を融合させた大東賢独自のアクションスタイルは、日本アクション界における新たなジャンルとして注目されている。
また、本作には奈良市観光大使の徳丸新作氏が闇の組織の大幹部役として出演。さらに藤岡弘、氏や堀田眞三氏も参加し、自主制作映画の枠を超えた話題作となった。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353760/images/bodyimage2】
大作映画が並ぶ中で存在感を示し続けた『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は、単なるアクション映画ではなく、社会問題への提起とエンターテインメントを融合させた作品として評価されている。
さらにDVDはAmazon、Yahoo!ショッピング、楽天市場などの主要ECサイトで発売されており、多くの映画ファンが作品を楽しめる環境が整っている。
2026年7月にはU-NEXTでの配信も予定されており、劇場公開やDVD販売に続く新たな展開として期待が高まっている。
また、2026年9月にはインドネシア・バリ島で開催される芸術祭および教育機関での上映も決定。自主制作映画としては異例の海外展開となり、日本発のパワー系アクション作品として国際的な評価にも注目が集まっている。
パワー系アクション俳優・大東賢が描く新時代のアクション映画。その挑戦は、日本のみならず海外へも広がりを見せている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353760/images/bodyimage3】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353760/images/bodyimage4】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353760/images/bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
本作は、運送業界を舞台にした社会派アクションコメディ映画である。
アクション俳優・大東賢自身の運送業界での経験を基に、誤配、人手不足、長時間労働、パワーハラスメント、カスタマーハラスメントなど、現代社会が抱える課題を描きながら、エンターテインメント作品としても楽しめる内容に仕上げられている。
舞台は2050年の日本。人類が月面進出を果たした未来社会において、「ゴッハイ（誤配）」と呼ばれる武装勢力が出現。物流の平和を守るため、主人公がパワードスーツを装着し、壮絶な戦いに挑む。
本作の最大の特徴は、アクション俳優・大東賢が長年追求してきた「パワー系アクション」である。
一般的なスピード重視のアクションとは異なり、鍛え上げられた肉体同士がぶつかり合う重量感や迫力、筋力そのものが生み出す説得力を重視した表現は、多くの観客に強いインパクトを与えてきた。
元アームレスリング日本王者として培ったパワーと、長年のアクション俳優としての経験を融合させた大東賢独自のアクションスタイルは、日本アクション界における新たなジャンルとして注目されている。
また、本作には奈良市観光大使の徳丸新作氏が闇の組織の大幹部役として出演。さらに藤岡弘、氏や堀田眞三氏も参加し、自主制作映画の枠を超えた話題作となった。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353760/images/bodyimage2】
大作映画が並ぶ中で存在感を示し続けた『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』は、単なるアクション映画ではなく、社会問題への提起とエンターテインメントを融合させた作品として評価されている。
さらにDVDはAmazon、Yahoo!ショッピング、楽天市場などの主要ECサイトで発売されており、多くの映画ファンが作品を楽しめる環境が整っている。
2026年7月にはU-NEXTでの配信も予定されており、劇場公開やDVD販売に続く新たな展開として期待が高まっている。
また、2026年9月にはインドネシア・バリ島で開催される芸術祭および教育機関での上映も決定。自主制作映画としては異例の海外展開となり、日本発のパワー系アクション作品として国際的な評価にも注目が集まっている。
パワー系アクション俳優・大東賢が描く新時代のアクション映画。その挑戦は、日本のみならず海外へも広がりを見せている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353760/images/bodyimage3】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」公式サイト
https://pagjapan11922960.wixsite.com/website-2
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353760/images/bodyimage4】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353760/images/bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
プレスリリース詳細へ