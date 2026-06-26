ウェハーレベル システム-イン-パッケージ（SiP）市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年06月24に「Wafer-Level System-in-Package (SiP) Market(ウェハーレベル システム-イン-パッケージ（SiP）市場) 調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ウェハーレベル システム-イン-パッケージ (SiP)に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Wafer-Level System-in-Package (SiP) Market(ウェハーレベル システム-イン-パッケージ（SiP）市場) )の概要
Wafer-Level System-in-Package (SiP) Market(ウェハーレベル システム-イン-パッケージ（SiP）市場) に関する当社の調査レポートによると、Wafer-Level System-in-Package (SiP) Market(ウェハーレベル システム-イン-パッケージ（SiP）市場) 規模は 2035 年に約 246億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Wafer-Level System-in-Package (SiP) Market(ウェハーレベル システム-イン-パッケージ（SiP）市場) 規模は約 88億米ドルとなっています。ウェハーレベル システム-イン-パッケージ(SiP)に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 11.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、Wafer-Level System-in-Package (SiP) Market(ウェハーレベル システム-イン-パッケージ（SiP）市場) の拡大は、高性能コンピューティングへの需要やサプライチェーンの強靭化への要請を背景に、複数の地域で先端半導体パッケージングが優先的な取り組み分野となっていることに起因しています。
例えば、米国は「CHIPS法」を通じて527億米ドルを投じ、半導体の製造およびパッケージング能力の強化を図っています。
同時に、日本をはじめとするアジア太平洋地域の国々も、パッケージングや集積技術を含む半導体エコシステムの強化に約2兆円を割り当てています。こうした北米とアジアにまたがる協調的な投資は、次世代エレクトロニクスに不可欠な基盤技術として、ウェーハレベルSiPの採用を加速させています。
ウェハーレベル システム-イン-パッケージ (SiP)に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:https://www.sdki.jp/reports/wafer-level-system-in-package-sip-market/590642490
ウェハーレベル システム-イン-パッケージ（SiP）に関する市場調査からは、自動車における電動パワートレイン、ADAS（先進運転支援システム）、センサーフュージョン、レーダー、コネクティビティ、高密度パワーマネジメントモジュールへの移行に伴い、同市場のシェアが拡大することも明らかになっています。
IEA（国際エネルギー機関）のGlobal EV Outlook 2026によると、2025年の世界における電気自動車（EV）の販売台数は20百万台を超え、新車販売の4台に1台がEVとなりました。同データセットは、複数の地域で勢いが増していることも示しています。具体的には、ヨーロッパでのEV販売台数が30%以上増加して4百万台を超え、中国が世界全体のEV販売増加分の半分以上を占めたほか、米国では政策の転換期にあってもEVの販売シェアが10%弱にとどまりました。これらの車両は、RF（無線周波数）、センシング、制御、電力機能のために、小型かつ熱効率に優れたマルチダイ電子モジュールに依存しているため、これら3つの主要地域におけるEV普及の加速は、ウェーハレベルSiPの長期的な需要拡大を直接的に後押しする要因となります。
Wafer-Level System-in-Package (SiP) Market(ウェハーレベル システム-イン-パッケージ（SiP）市場) )の概要
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SDKI Analyticsの専門家の分析によると、Wafer-Level System-in-Package (SiP) Market(ウェハーレベル システム-イン-パッケージ（SiP）市場) の拡大は、高性能コンピューティングへの需要やサプライチェーンの強靭化への要請を背景に、複数の地域で先端半導体パッケージングが優先的な取り組み分野となっていることに起因しています。
例えば、米国は「CHIPS法」を通じて527億米ドルを投じ、半導体の製造およびパッケージング能力の強化を図っています。
同時に、日本をはじめとするアジア太平洋地域の国々も、パッケージングや集積技術を含む半導体エコシステムの強化に約2兆円を割り当てています。こうした北米とアジアにまたがる協調的な投資は、次世代エレクトロニクスに不可欠な基盤技術として、ウェーハレベルSiPの採用を加速させています。
ウェハーレベル システム-イン-パッケージ (SiP)に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:https://www.sdki.jp/reports/wafer-level-system-in-package-sip-market/590642490
ウェハーレベル システム-イン-パッケージ（SiP）に関する市場調査からは、自動車における電動パワートレイン、ADAS（先進運転支援システム）、センサーフュージョン、レーダー、コネクティビティ、高密度パワーマネジメントモジュールへの移行に伴い、同市場のシェアが拡大することも明らかになっています。
IEA（国際エネルギー機関）のGlobal EV Outlook 2026によると、2025年の世界における電気自動車（EV）の販売台数は20百万台を超え、新車販売の4台に1台がEVとなりました。同データセットは、複数の地域で勢いが増していることも示しています。具体的には、ヨーロッパでのEV販売台数が30%以上増加して4百万台を超え、中国が世界全体のEV販売増加分の半分以上を占めたほか、米国では政策の転換期にあってもEVの販売シェアが10%弱にとどまりました。これらの車両は、RF（無線周波数）、センシング、制御、電力機能のために、小型かつ熱効率に優れたマルチダイ電子モジュールに依存しているため、これら3つの主要地域におけるEV普及の加速は、ウェーハレベルSiPの長期的な需要拡大を直接的に後押しする要因となります。