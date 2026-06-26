金属シリコン市場は2033年に122億米ドル規模へ（Grand View Research予測）
Grand View Researchは金属シリコン市場を分析・予測した市場調査報告書「金属シリコン市場規模、成長と動向分析レポート 2026-2033年 - Silicon Metal Market Size, Share & Trends Analysis Report」のプレスリリースにおいて、同市場が2025年に80億米ドル規模となり、2026年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）6.0%で推移し、2026年の82億米ドルから2033年には122億米ドルに達するという予測結果を発表しました。
2025年時点では、アジア太平洋地域が収益シェア41.0%を占め、市場を主導しました。金属シリコン（金属ケイ素）は、アルミニウム製品の強度、耐食性、鋳造性を向上させる重要な合金元素です。
Grand View Research（グランドビューリサーチ）「金属シリコン市場：用途別（アルミニウム、シリコーン、太陽光発電・半導体）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）、セグメント別市場規模、成長と動向分析レポートと予測 2026-2033年 - Silicon Metal Market Size, Share & Trends Analysis Report By Application (Aluminum, Silicones, Solar & Semiconductors), By Region (North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, Middle East & Africa), And Segment Forecasts, 2026 - 2033」は金属シリコン(シリコンメタル）の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
用途別金属シリコン（シリコンメタル）市場展望（数量、キロトン、収益、百万米ドル、2021-2033年）
● アルミニウム
● シリコン
● ソーラー＆半導体
地域別金属シリコン（シリコンメタル）市場展望（数量、キロトン、収益、百万米ドル、2021-2033年）
北米
● 米国
● カナダ
● メキシコ
欧州
● ドイツ
● 英国
● フランス
アジア太平洋地域
● 中国
● インド
● 日本
ラテンアメリカ
● ブラジル
中東＆アフリカ
● サウジアラビア
● 南アフリカ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353765/images/bodyimage1】
レポート概要
金属シリコン市場：用途別（アルミニウム、シリコーン、太陽光発電・半導体）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ）、セグメント別市場規模、成長と動向分析レポートと予測 2026-2033年
Silicon Metal Market Size, Share & Trends Analysis Report By Application (Aluminum, Silicones, Solar & Semiconductors), By Region (North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, Middle East & Africa), And Segment Forecasts, 2026 - 2033
出版：Grand View Research
出版年月：2026年05月
https://semabiz.co.jp/gvr-silicon-metal/
お問合せ先
株式会社SEMABIZ（セマビズ）
Grand View Research正規販売代理店：問合せ・購入対応窓口
https://semabiz.co.jp/publisher/grand-view-research/
セマビズはGrand View Researchの日本の正規代理店として市場調査レポートに関するご質問や見積りなどのお問合せ・ご依頼をお受けしております。
※弊社ウェブサイト未掲載のレポートもお取り扱い可能です。お気軽にお問合せください。
Grand View Research出版レポート一覧
https://semabiz.co.jp/publisher/grand-view-research/grand-view-research-reports/
213-0012 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 KSP西 2階
TEL：044-872-8755
Eメール：inquiry(at)semabiz.co.jp
https://semabiz.co.jp/
メールマガジンお申し込み
https://m1-v3.mgzn.jp/sys/reg.php?cid=G5081347
配信元企業：株式会社SEMABIZ
2025年時点では、アジア太平洋地域が収益シェア41.0%を占め、市場を主導しました。金属シリコン（金属ケイ素）は、アルミニウム製品の強度、耐食性、鋳造性を向上させる重要な合金元素です。
Grand View Research（グランドビューリサーチ）「金属シリコン市場：用途別（アルミニウム、シリコーン、太陽光発電・半導体）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）、セグメント別市場規模、成長と動向分析レポートと予測 2026-2033年 - Silicon Metal Market Size, Share & Trends Analysis Report By Application (Aluminum, Silicones, Solar & Semiconductors), By Region (North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, Middle East & Africa), And Segment Forecasts, 2026 - 2033」は金属シリコン(シリコンメタル）の世界市場を調査し、主要セグメント別に分析・予測を行っています。
調査対象セグメント
用途別金属シリコン（シリコンメタル）市場展望（数量、キロトン、収益、百万米ドル、2021-2033年）
● アルミニウム
● シリコン
● ソーラー＆半導体
地域別金属シリコン（シリコンメタル）市場展望（数量、キロトン、収益、百万米ドル、2021-2033年）
北米
● 米国
● カナダ
● メキシコ
欧州
● ドイツ
● 英国
● フランス
アジア太平洋地域
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● インド
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ラテンアメリカ
● ブラジル
中東＆アフリカ
● サウジアラビア
● 南アフリカ
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レポート概要
金属シリコン市場：用途別（アルミニウム、シリコーン、太陽光発電・半導体）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカ）、セグメント別市場規模、成長と動向分析レポートと予測 2026-2033年
Silicon Metal Market Size, Share & Trends Analysis Report By Application (Aluminum, Silicones, Solar & Semiconductors), By Region (North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, Middle East & Africa), And Segment Forecasts, 2026 - 2033
出版：Grand View Research
出版年月：2026年05月
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