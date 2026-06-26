赤字販売も機会損失も防ぐEC価格自動化--PriceChangerが中小EC事業者の撤退を防止 市場拡大の陰で増える廃業。下限価格ガードと24時間自動追従で生き残りを支援
idea株式会社（所在地：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1、代表取締役：清野秀之）は、EC事業者向け価格自動更新SaaS「PriceChanger」において、PriceChanger 初期費用無料キャンペーン（2026年6月）を実施することをお知らせいたします。
経済産業省「令和6年度電子商取引に関する市場調査」によると、2024年の国内BtoC-EC物販市場規模は15兆2,194億円と拡大を続けています。しかし市場が成長するほど競合も増加し、価格競争は激化します。こうした状況の中、中小EC事業者の撤退・廃業が増加しています。
撤退した事業者に共通するパターンは、「最安値を追って利益がなくなった」か「最安値を逃して売上がなくなった」かのどちらかです。どちらも、価格管理の自動化によって防げた損失です。
■ EC撤退・廃業の二大パターンと、その根本原因
パターンA：「最安値を追って赤字になった」
・競合の値下げに慌てて追随し、気づいたら原価割れで販売していた
・下限価格の管理が属人的で、担当者ごとに判断がバラバラ
・手動更新のスピードでは競合に追いつけず、値下げ幅がどんどん拡大
パターンB：「最安値を逃して売れなくなった」
・手動更新の遅れで最安値を外し続け、価格.com経由の売上がゼロに
・競合の値下げに気づかないまま数週間が過ぎ、ランキングから転落
・夜間・休日の対応ができず、売上機会を慢性的に失い続けた
どちらのパターンも、自動化ツールがあれば防げた結末です。
■ PriceChangerが「赤字」と「機会損失」を同時に防ぐ
PriceChangerは、下限価格ガードと自動追従を組み合わせることで、「赤字販売」と「最安値を逃す機会損失」を同時に解決します。
・下限価格設定：これ以上下げると赤字になる価格ラインを設定し、自動制御
・自動追従：競合が値下げしたら即座に最安値に更新、24時間365日稼働
・担当者の判断・手作業・ミスに依存しない構造をEC運営に組み込む
・浮いた人件費と時間をEC成長のための施策に投資できる
・2013年サービス開始以来、導入企業のべ100社以上・5年継続利用率90%
＜キャンペーン概要＞
【キャンペーン名】PriceChanger 初期費用無料キャンペーン（2026年6月）
【キャンペーン期間】2026年5月7日（木）～2026年7月31日まで（トライアル開始期限）
【対象】価格.com出店中のEC事業者（法人・個人事業主）
【キャンペーン内容】
・15日間無料トライアル（全機能利用可）
・初期費用 通常66,000円（税込）→ 無料
・初期設定代行 無料（弊社担当者が価格.com連携・下限価格設定を代行）
・本契約移行で翌月分の月額料金を無料
※ 2026年7月31日（金）までにトライアルを開始された方が対象です。
【お申し込み・詳細】
▼ 15日間無料トライアルはこちら
https://www.price-changer.com/
▼ PriceChanger サービスサイト
https://www.price-changer.com/
────────────────────────────────────────
【会社概要】
会社名 ：idea株式会社
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者 ：代表取締役 清野秀之
設立 ：2013年8月29日
事業内容：EC価格自動更新SaaS「PriceChanger」の開発・提供、不動産業
URL ：https://www.i-dea.co.jp/
サービス：https://www.price-changer.com/
配信元企業：idea株式会社
経済産業省「令和6年度電子商取引に関する市場調査」によると、2024年の国内BtoC-EC物販市場規模は15兆2,194億円と拡大を続けています。しかし市場が成長するほど競合も増加し、価格競争は激化します。こうした状況の中、中小EC事業者の撤退・廃業が増加しています。
撤退した事業者に共通するパターンは、「最安値を追って利益がなくなった」か「最安値を逃して売上がなくなった」かのどちらかです。どちらも、価格管理の自動化によって防げた損失です。
■ EC撤退・廃業の二大パターンと、その根本原因
パターンA：「最安値を追って赤字になった」
・競合の値下げに慌てて追随し、気づいたら原価割れで販売していた
・下限価格の管理が属人的で、担当者ごとに判断がバラバラ
・手動更新のスピードでは競合に追いつけず、値下げ幅がどんどん拡大
パターンB：「最安値を逃して売れなくなった」
・手動更新の遅れで最安値を外し続け、価格.com経由の売上がゼロに
・競合の値下げに気づかないまま数週間が過ぎ、ランキングから転落
・夜間・休日の対応ができず、売上機会を慢性的に失い続けた
どちらのパターンも、自動化ツールがあれば防げた結末です。
■ PriceChangerが「赤字」と「機会損失」を同時に防ぐ
PriceChangerは、下限価格ガードと自動追従を組み合わせることで、「赤字販売」と「最安値を逃す機会損失」を同時に解決します。
・下限価格設定：これ以上下げると赤字になる価格ラインを設定し、自動制御
・自動追従：競合が値下げしたら即座に最安値に更新、24時間365日稼働
・担当者の判断・手作業・ミスに依存しない構造をEC運営に組み込む
・浮いた人件費と時間をEC成長のための施策に投資できる
・2013年サービス開始以来、導入企業のべ100社以上・5年継続利用率90%
＜キャンペーン概要＞
【キャンペーン名】PriceChanger 初期費用無料キャンペーン（2026年6月）
【キャンペーン期間】2026年5月7日（木）～2026年7月31日まで（トライアル開始期限）
【対象】価格.com出店中のEC事業者（法人・個人事業主）
【キャンペーン内容】
・15日間無料トライアル（全機能利用可）
・初期費用 通常66,000円（税込）→ 無料
・初期設定代行 無料（弊社担当者が価格.com連携・下限価格設定を代行）
・本契約移行で翌月分の月額料金を無料
※ 2026年7月31日（金）までにトライアルを開始された方が対象です。
【お申し込み・詳細】
▼ 15日間無料トライアルはこちら
https://www.price-changer.com/
▼ PriceChanger サービスサイト
https://www.price-changer.com/
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【会社概要】
会社名 ：idea株式会社
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者 ：代表取締役 清野秀之
設立 ：2013年8月29日
事業内容：EC価格自動更新SaaS「PriceChanger」の開発・提供、不動産業
URL ：https://www.i-dea.co.jp/
サービス：https://www.price-changer.com/
配信元企業：idea株式会社
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