化学業界2030 ～事業環境の変化と化学物質・環境規制、GXの潮流から考える化学企業の未来～ 9/1（火）［オンライン］
コネクトらいふ行政書士事務所 代表 日置 孝徳様をお迎えし、化学業界を取り巻く環境変化、化学企業の未来について解説いただきます。
ハニカム・テクノリサーチ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：陳梅官）は、以下の内容でセミナーを開催いたします。
コネクトらいふ行政書士事務所 代表 日置 孝徳様をお迎えし、
化学業界を取り巻く環境変化、化学企業の未来について解説いただきます。
■本講座のポイント
近年の化学産業は、地政学リスクの高まり、化学物質規制の強化、
GX・サーキュラーエコノミーへの対応など、大きな環境変化に直面しています。
本講座では、これらの変化を個別の課題としてではなく、相互に関連する経営課題として整理するとともに、
輸出入に関わる各種法規制やサプライチェーン管理の重要性について解説します。
規制対応や環境対応を単なるコンプライアンスにとどめず、企業価値向上や持続的成長につなげる視点を提供します。
■本講習会で得られる知識
・化学産業を取り巻く事業環境変化の全体像
・化学物質規制・環境政策の最新動向と企業への影響
・輸出入に関わる法規制とコンプライアンスの考え方
・サプライチェーン管理およびリスクマネジメントの考え方
・GX・サーキュラーエコノミーへの対応の方向性
■こんな方にオススメ
・経営企画担当者
・技術企画担当者
・新規事業担当者
・環境安全部門担当者
・化学物質管理担当者
・品質保証担当者
本セミナーは、「オンライン形式」で開催いたします。
また、化学品法規制に関するお困り事を抱える企業様を対象としたものです。
弊社が提供しているコンサルティングなど各サービスと競合する事業を営む方は、本セミナーへの参加をご遠慮下さい。
■申込期限について
8月31日（月）23:59まで
セミナー開催前日までお申込いただけます。
申込が最低開催人数に満たない場合は、セミナーが中止となる場合がございます。
■講師への質問
セミナー終了後の質問は受付いたしません。
ご質問がある場合には、申し込み完了メール内にあるリンクもしくは当日に専用フォームより投稿ください。
事前質問受付締め切り：8月25日（火）23:59まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353754/images/bodyimage1】
【日 時】2026年09月01日（火）13:30-16:30（開場時間13：15）
【テーマ】化学業界2030 ～事業環境の変化と化学物質・環境規制、GXの潮流から考える化学企業の未来～ 9/1（火）［オンライン］
【要 旨】
■要旨
1．化学業界を取り巻く環境変化
1-1 世界の化学産業の現状
1-2 地政学リスクとサプライチェーン
2．化学物質規制の変化と企業経営への影響
2-1 PFAS規制
2-2 国内外の化学物質規制の動向
2-3 輸出入に関わる法規制と実務対応
2-4 サプライチェーン管理の高度化
2-5 規制対応を競争力につなげる考え方
3．GX・サーキュラーエコノミーと化学産業
3-1 GX政策の概要
3-2 脱炭素化と化学産業
3-3 プラスチック資源循環
3-4 バイオマス・リサイクル技術の活用
3-5 化学企業の未来
※内容は状況に応じて調整、変更の可能性がありますのでご了承ください。
【講 師】
コネクトらいふ行政書士事務所
代表
(兼)
東京科学大学
産学共創機構
リサーチ・アドミニストレーター（上席URA）
日置 孝徳様
【講師情報】
■ご略歴
1983年 富士フイルム株式会社入社。
研究開発、安全性評価、化学物質管理業務に従事（研究担当部長、安全性評価センター長）
2018年 京都大学 研究倫理・安全推進室。
ライフサイエンス分野における研究倫理・安全管理業務に従事（シニア・リサーチ・アドミニストレーター）
2022年（現職） 東京工業大学（現 東京科学大学）産学共創機構。
ライフサイエンス・材料分野を中心とした産学連携・技術移転業務に従事（上席URA）
2024年（現職） コネクトらいふ行政書士事務所 代表
化学物質法規制対応、化学物質管理に関するコンサルティングを実施。
■ご専門および得意な分野・研究
化学物質法規制、化学物質管理、研究開発におけるコンプライアンスおよび安全管理
■本テーマ関連学協会でのご活動
・日本化学工業協会 JIPS推進部会 部会長（～2016年7月）
・ライフサイエンス・コンプライアンス研究会（ReCoLiC）事務局
・ライフサイエンス法令・化学物質管理に関する情報発信サイト「らいふのもり」運営
【場 所】
ZOOMを用いたオンライン開催となります。
参加リンクはお申し込み後にご案内致します。
【利用ツール】
ZOOMにてご参加いただきます。
参加用リンクは、前日までにメールでご案内させていただきます。
【使用環境について】
必ず使用環境のご確認をお願いいたします。
詳細はこちらからご確認ください。
→Windows-macOS-およびLinuxのシステム要件
■推奨ブラウザ
サポートされているブラウザ
Windows：Edge 12+、Firefox 27+、 Chrome 30+
Mac：Safari 7+、 Firefox 27+、 Chrome 30+
Linux：Firefox 27+、 Chrome 30+
■非対応
下記のブラウザではご参加いただけません。
※ただし事前にZOOMアプリをインストールいただくことでご参加可能です。
・Internet Explorer11 ブラウザ
【受講料】
1名につき25000円（消費税別、資料代）
ケミスパート会員に登録していただくと、お得な会員価格【無料会員は2000円引き（登録日より年間5回まで）、
正会員は5000円引き（共通チケットの使用で年18回まで）】でセミナーにお申込みをしていただけます。
▼ケミスパート ご登録はこちら
https://www.honeycomb-tr.com/club/memreg.jsp
【お申込み】
ハニカム・テクノリサーチ株式会社のHP セミナーお申し込みフォームよりお願いします。
https://www.honeycomb-tr.com/Seminar/2026090101/
配信元企業：ハニカム・テクノリサーチ株式会社
ハニカム・テクノリサーチ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：陳梅官）は、以下の内容でセミナーを開催いたします。
コネクトらいふ行政書士事務所 代表 日置 孝徳様をお迎えし、
化学業界を取り巻く環境変化、化学企業の未来について解説いただきます。
■本講座のポイント
近年の化学産業は、地政学リスクの高まり、化学物質規制の強化、
GX・サーキュラーエコノミーへの対応など、大きな環境変化に直面しています。
本講座では、これらの変化を個別の課題としてではなく、相互に関連する経営課題として整理するとともに、
輸出入に関わる各種法規制やサプライチェーン管理の重要性について解説します。
規制対応や環境対応を単なるコンプライアンスにとどめず、企業価値向上や持続的成長につなげる視点を提供します。
■本講習会で得られる知識
・化学産業を取り巻く事業環境変化の全体像
・化学物質規制・環境政策の最新動向と企業への影響
・輸出入に関わる法規制とコンプライアンスの考え方
・サプライチェーン管理およびリスクマネジメントの考え方
・GX・サーキュラーエコノミーへの対応の方向性
■こんな方にオススメ
・経営企画担当者
・技術企画担当者
・新規事業担当者
・環境安全部門担当者
・化学物質管理担当者
・品質保証担当者
本セミナーは、「オンライン形式」で開催いたします。
また、化学品法規制に関するお困り事を抱える企業様を対象としたものです。
弊社が提供しているコンサルティングなど各サービスと競合する事業を営む方は、本セミナーへの参加をご遠慮下さい。
■申込期限について
8月31日（月）23:59まで
セミナー開催前日までお申込いただけます。
申込が最低開催人数に満たない場合は、セミナーが中止となる場合がございます。
■講師への質問
セミナー終了後の質問は受付いたしません。
ご質問がある場合には、申し込み完了メール内にあるリンクもしくは当日に専用フォームより投稿ください。
事前質問受付締め切り：8月25日（火）23:59まで
【日 時】2026年09月01日（火）13:30-16:30（開場時間13：15）
【テーマ】化学業界2030 ～事業環境の変化と化学物質・環境規制、GXの潮流から考える化学企業の未来～ 9/1（火）［オンライン］
【要 旨】
■要旨
1．化学業界を取り巻く環境変化
1-1 世界の化学産業の現状
1-2 地政学リスクとサプライチェーン
2．化学物質規制の変化と企業経営への影響
2-1 PFAS規制
2-2 国内外の化学物質規制の動向
2-3 輸出入に関わる法規制と実務対応
2-4 サプライチェーン管理の高度化
2-5 規制対応を競争力につなげる考え方
3．GX・サーキュラーエコノミーと化学産業
3-1 GX政策の概要
3-2 脱炭素化と化学産業
3-3 プラスチック資源循環
3-4 バイオマス・リサイクル技術の活用
3-5 化学企業の未来
※内容は状況に応じて調整、変更の可能性がありますのでご了承ください。
【講 師】
コネクトらいふ行政書士事務所
代表
(兼)
東京科学大学
産学共創機構
リサーチ・アドミニストレーター（上席URA）
日置 孝徳様
【講師情報】
■ご略歴
1983年 富士フイルム株式会社入社。
研究開発、安全性評価、化学物質管理業務に従事（研究担当部長、安全性評価センター長）
2018年 京都大学 研究倫理・安全推進室。
ライフサイエンス分野における研究倫理・安全管理業務に従事（シニア・リサーチ・アドミニストレーター）
2022年（現職） 東京工業大学（現 東京科学大学）産学共創機構。
ライフサイエンス・材料分野を中心とした産学連携・技術移転業務に従事（上席URA）
2024年（現職） コネクトらいふ行政書士事務所 代表
化学物質法規制対応、化学物質管理に関するコンサルティングを実施。
■ご専門および得意な分野・研究
化学物質法規制、化学物質管理、研究開発におけるコンプライアンスおよび安全管理
■本テーマ関連学協会でのご活動
・日本化学工業協会 JIPS推進部会 部会長（～2016年7月）
・ライフサイエンス・コンプライアンス研究会（ReCoLiC）事務局
・ライフサイエンス法令・化学物質管理に関する情報発信サイト「らいふのもり」運営
【場 所】
ZOOMを用いたオンライン開催となります。
参加リンクはお申し込み後にご案内致します。
【利用ツール】
ZOOMにてご参加いただきます。
参加用リンクは、前日までにメールでご案内させていただきます。
【使用環境について】
必ず使用環境のご確認をお願いいたします。
詳細はこちらからご確認ください。
→Windows-macOS-およびLinuxのシステム要件
■推奨ブラウザ
サポートされているブラウザ
Windows：Edge 12+、Firefox 27+、 Chrome 30+
Mac：Safari 7+、 Firefox 27+、 Chrome 30+
Linux：Firefox 27+、 Chrome 30+
■非対応
下記のブラウザではご参加いただけません。
※ただし事前にZOOMアプリをインストールいただくことでご参加可能です。
・Internet Explorer11 ブラウザ
【受講料】
1名につき25000円（消費税別、資料代）
ケミスパート会員に登録していただくと、お得な会員価格【無料会員は2000円引き（登録日より年間5回まで）、
正会員は5000円引き（共通チケットの使用で年18回まで）】でセミナーにお申込みをしていただけます。
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https://www.honeycomb-tr.com/club/memreg.jsp
【お申込み】
ハニカム・テクノリサーチ株式会社のHP セミナーお申し込みフォームよりお願いします。
https://www.honeycomb-tr.com/Seminar/2026090101/
配信元企業：ハニカム・テクノリサーチ株式会社
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