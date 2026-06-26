エレクトロニクス向け冷却ソリューション市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年06月24に「Cooling Solutions for Electronics Market (エレクトロニクス向け冷却ソリューション市場)調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。エレクトロニクス向け冷却ソリューションに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Cooling Solutions for Electronics Market (エレクトロニクス向け冷却ソリューション市場)の概要
Cooling Solutions for Electronics Market (エレクトロニクス向け冷却ソリューション市場)に関する当社の調査レポートによると、Cooling Solutions for Electronics Market (エレクトロニクス向け冷却ソリューション市場)規模は 2035 年に約 473億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Cooling Solutions for Electronics Market (エレクトロニクス向け冷却ソリューション市場)規模は約 198億米ドルとなっています。エレクトロニクス向け冷却ソリューションに関する市場調査レポートでは、市場は 2026－2035 年の予測期間中に約 9.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、成長を牽引する最も重要な要因の一つは、AI活用に伴うデータセンターの電力消費量とそれに伴う熱負荷の急激な増大です。IEA（国際エネルギー機関）は、世界のデータセンターにおける電力需要が2030年までに2倍以上の約945TWhに達すると予測しており、この増加の最大の要因はAIであるとしています。
またIEAは、現代のデータセンターにおける電力需要の約60%をサーバーが占める一方、冷却にかかる電力は、効率的なハイパースケール・データセンターでは約7%にとどまるものの、効率の低い企業向けデータセンターでは30%を超える場合があるとも指摘しています。米国では、エネルギー省（DOE）が、2023年のデータセンターによる電力消費量が総電力消費量の約4.4%を占め、2028年にはその割合が6.7%から12%に達する可能性があると報告しています。こうした状況は、より高度な空冷、液冷、およびハイブリッド冷却システムの導入が長期的に必要であることを直接的に裏付けています。
エレクトロニクス向け冷却ソリューションに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/cooling-solutions-for-electronics-market/590642486
エレクトロニクス向け冷却ソリューションに関する市場調査によると、複数の地域における半導体生産の拡大や高度な電子機器製造の進展に伴い、市場シェアが拡大すると予測されています。米国会計検査院（GAO）の報告によれば、2025年7月時点で、商務省は材料生産からパッケージングに至るサプライチェーン全体を網羅する40件の半導体プロジェクトに対し、総額309億米ドルの支援を決定しました。
インドでは、「インド半導体ミッション」の下で承認されたプロジェクト数が計10件に達し、2025年8月時点で6つの州にわたり総額約1.60 ラッククロールインドルピーの投資が行われています。北米やアジア全域で半導体工場、パッケージング施設、高性能電子システムなどの建設が進むにつれ、製造装置、チップレベルのアセンブリ、そして後段のデジタルインフラにおける精密な冷却技術への需要が高まっています。
Cooling Solutions for Electronics Market (エレクトロニクス向け冷却ソリューション市場)の概要
Cooling Solutions for Electronics Market (エレクトロニクス向け冷却ソリューション市場)に関する当社の調査レポートによると、Cooling Solutions for Electronics Market (エレクトロニクス向け冷却ソリューション市場)規模は 2035 年に約 473億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Cooling Solutions for Electronics Market (エレクトロニクス向け冷却ソリューション市場)規模は約 198億米ドルとなっています。エレクトロニクス向け冷却ソリューションに関する市場調査レポートでは、市場は 2026－2035 年の予測期間中に約 9.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、成長を牽引する最も重要な要因の一つは、AI活用に伴うデータセンターの電力消費量とそれに伴う熱負荷の急激な増大です。IEA（国際エネルギー機関）は、世界のデータセンターにおける電力需要が2030年までに2倍以上の約945TWhに達すると予測しており、この増加の最大の要因はAIであるとしています。
またIEAは、現代のデータセンターにおける電力需要の約60%をサーバーが占める一方、冷却にかかる電力は、効率的なハイパースケール・データセンターでは約7%にとどまるものの、効率の低い企業向けデータセンターでは30%を超える場合があるとも指摘しています。米国では、エネルギー省（DOE）が、2023年のデータセンターによる電力消費量が総電力消費量の約4.4%を占め、2028年にはその割合が6.7%から12%に達する可能性があると報告しています。こうした状況は、より高度な空冷、液冷、およびハイブリッド冷却システムの導入が長期的に必要であることを直接的に裏付けています。
エレクトロニクス向け冷却ソリューションに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/cooling-solutions-for-electronics-market/590642486
エレクトロニクス向け冷却ソリューションに関する市場調査によると、複数の地域における半導体生産の拡大や高度な電子機器製造の進展に伴い、市場シェアが拡大すると予測されています。米国会計検査院（GAO）の報告によれば、2025年7月時点で、商務省は材料生産からパッケージングに至るサプライチェーン全体を網羅する40件の半導体プロジェクトに対し、総額309億米ドルの支援を決定しました。
インドでは、「インド半導体ミッション」の下で承認されたプロジェクト数が計10件に達し、2025年8月時点で6つの州にわたり総額約1.60 ラッククロールインドルピーの投資が行われています。北米やアジア全域で半導体工場、パッケージング施設、高性能電子システムなどの建設が進むにつれ、製造装置、チップレベルのアセンブリ、そして後段のデジタルインフラにおける精密な冷却技術への需要が高まっています。