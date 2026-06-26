全日本ぎょうざ祭り実行委員会は、2026年7月18日(土)～20日(月祝)に、万代島多目的広場 大かまにて『全日本ぎょうざ祭り』を開催いたします。

お得な前売入場券の情報とあわせて、出店メニューをご紹介します。





全日本ぎょうざ祭り in 新潟 Vol.3





■「全日本ぎょうざ祭り」とは？

「餃子とビールで乾杯！」は、サラリーマンたちの定番？いえいえ、もはや餃子＆ビールはサラリーマンだけのものではありません。昨今、テレビや雑誌などの多くのメディアにも取り上げられ、家庭の定番、女子の定番にもなっているのです。

そんな餃子を一堂に集めた、愛知開催で大好評を博している餃子のお祭り「全日本ぎょうざ祭り」。宇都宮や浜松といったメジャーエリアはもちろん、全国各地の人気店やご当地食材を取り入れたオリジナル餃子も登場。各地の食文化の普及にも貢献するとともに、新潟市に餃子旋風を巻き起こします！









■開催概要

開催日 ： 2026年7月18日(土)～20日(日) ※3日間

時間 ： 10：00～17：00(最終入場時間は16：30)

会場 ： 万代島多目的広場 大かま(新潟市中央区万代島4-2)

アクセス： バス／・新潟駅バスターミナル 17番線「朱鷺メッセ・佐渡汽船線」

乗車、朱鷺メッセバス停 下車

・万代シテイバスセンター 6番線「佐渡汽船線」乗車、

朱鷺メッセバス停 下車

・万代シテイ(新潟日報メディアシップ前)16番線「佐渡汽船線」

乗車、朱鷺メッセバス停 下車

自動車／・磐越自動車道 新潟中央インターチェンジより約25分

・新潟バイパス 紫竹山インターチェンジより約20分

入場料 ： [前売入場券]

アソビュー！・チケットぴあ・ローソンチケット・イープラスにて

2026年6月27日(土)10：00～販売開始

大人1日券500円、大人ペア1日券800円、大人3名1日券1,200円

[当日入場券]

当日チケット販売所にて販売

大人1日券500円

※小学生以下は、無料です

主催 ： 全日本ぎょうざ祭り実行委員会

後援 ： 新潟市、(公社)新潟県観光協会、(公財)新潟観光コンベンション協会、

万代島多目的広場にぎわい創出委員会









■前売入場券 販売情報

・アソビュー！

Webサイト「アソビュー！」にてお買い求めいただけます。

※電子チケットです

https://www.asoview.com/channel/tickets/jDk6kD1vLj/





・チケットぴあ／Pコード：996-115

セブンイレブン店内「マルチコピー機」にて直接お買い求めいただけます。

https://w.pia.jp/t/gyozamatsuri/





・ローソンチケット／Lコード：33265

ローソン店内・ミニストップ店内「Loppi」にて直接お買い求めいただけます。

https://l-tike.com/event/gyozamatsuri





・e＋(イープラス)／

ファミリーマート店舗にて直接お買い求めいただけます。

https://eplus.jp/gyoza/









■全24店舗の餃子が集結！気になる餃子をご紹介！

【北海道】絆食品 ★初出店

「北海道ホタテ餃子」5個入り800円

オホーツク海の荒波で育んだ、濃厚な甘みと強い弾力が特徴の北海道・網走産ホタテを餃子に。噛んだ瞬間、豊かなホタテの旨みと肉汁が同時に溢れ出します。





北海道ホタテ餃子





【青森県】龍神家

「青森ニンニク餃子」5個入り800円

青森県田子町産の「ニンニクの王様」と呼ばれるニンニクを使用。加熱することでニンニクの甘みと旨みが引き立ち、食べ始めたら止まらない餃子に仕上がっています。





青森ニンニク餃子





【茨城県】特級鶏蕎麦龍介

「鴨餃子」5個入り800円

一般的な餃子とは一味違う、“鴨肉”の旨みをギュッと閉じ込めた創作餃子が登場！こんがり焼けたキツネ色の皮から、キラキラと輝く上品な鴨の肉汁が溢れ出します。





鴨餃子





【東京都】ドラゴン飯店

「ドラゴン小籠包」5個入り700円

Japan Food Selection2025年金賞受賞。食べたらヤミツキ！リピーター続出の小籠包は、口いっぱいに広がる肉汁のおいしさを“1滴”も逃さず食べきって。





ドラゴン小籠包





【宮崎県】興梠

「宮崎餃子」5個入り700円

太陽の恵みをたっぷり浴びた新鮮な野菜と、ジューシーなブランド豚を贅沢に使用。ラードでパリッと香ばしく焼き上げます。





宮崎餃子