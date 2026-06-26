More Beautiful Life(運営元：一般社団法人おもてなしの会、所在地：東京都豊島区北大塚2-28-7、以下 本会)は、「年齢を重ねることを前向きに、美しく生きる社会をつくる」という理念のもと、「More Beautiful Life プランナー」の募集を2026年6月に正式に開始しました。

日本では独居高齢者の増加や家族・地域とのつながりの希薄化により、「相談できる人がいない」「老後の不安を抱えたまま生活している」といった声が年々増えています。

本会は、こうした社会課題に対し、“終活”ではなく「これからの人生を美しく生きるための伴走者」として寄り添う新たな支援モデルとして、プランナー制度を創設しました。





モアビューティフルライフ 理念





―終末に向かうという意味での「終活」という言葉を無くし、シニア層がより美しく生きるため個々の悩みや社会的な問題の解決を図る、MoreBeautifulLife「プランナー」および「会員」の募集を開始―

『MoreBeautifulLife』の特徴は、シニア世代をどう過ごすか考えることにあります。









■ More Beautiful Life プランナーとは





プランナー 会員様との相談の様子





More Beautiful Lifeプランナーは、高齢者やその家族に寄り添い、人生後半の不安や悩みを整理し、必要な支援につなぐ専門的な相談員です。





【主な活動内容】

生活・老後に関する相談

施設・専門家(医療・介護・法律等)の紹介

見守り・同行支援・地域での講座・イベント開催

孤立しがちな高齢者のサポート

家族が遠方にいる高齢者のフォロー









■ 背景

日本の高齢者人口は3,600万人を超え、「老後の不安」「孤独」「相談相手の不在」が深刻な社会課題となっています。

本会はこれまでの活動を通じて、「高齢者が安心して話せる相手がいない」という現実を数多く目にしてきました。

その経験から、“誰もが年齢を重ねることを誇りに思える社会”を実現するため、プランナー制度を立ち上げました。

『MoreBeautifulLife』は新たに美しい人生をスタートさせる方々のサポートをします。「生活のサポート」・「生活の整理」・「会いたい」・「施設の紹介」・「土地・建物の買い取り」とおおきく5つの分野にて、シニアの方々を支援します。5つの分野の詳しい内容はホームページ( https://more-beautiful-life.com )に記載されています。その中には、「終活」ではやらないようなこと、「美しい未来」を考えたサポートもあります。

『MoreBeautifulLife』は前向きにシニアを生きる活動を特に焦点をあてて、サポートする事業であるため「美しい人生を生きる」ことを重視します。





「終活」で通常行うのは前述した通り、生前に葬儀のこと、お墓の事を考える・エンディングノートや遺言を書くことなどの生前整理をしておくこと。『MoreBeautifulLife』ではそれに加えて、会いたい人に会うための相談やサポート・持ち家のリフォームの相談・買い取りの相談・移住の相談やサポートもしています。シニアになったからこそ会いたい人というのが誰しも出てくるでしょう。その活動をすることも『MoreBeautifulLife』の一つと言えます。

移住のサポートは、安心を求めている方には介護付き老人ホームやマンションの紹介・新たな場所での思い切ったスタートを求めている方には、田舎やリゾート地、海外などの移住先の紹介や相談をしています。

こうした、「美しい未来」のための活動こそ、『MoreBeautifulLife』の目指す場所です。





今私達は、超高齢化社会の日本で暮らしています。将来の不安に襲われ、葬儀やお墓の事を考えてしまうこともあるでしょう。そんな『今』だからこそ、前向きに美しく生きることが大切なのではないでしょうか。終活に代わる、明るく・前向きな言葉として『MoreBeautifulLife』を掲げる「終末に向かう準備」ではなく「よりシニア世代を美しく生きる」を大切にしていくことを考えてはいかがでしょうか。

『MoreBeautifulLife』プランナーとして、協力してくれる個人・法人を募集しています。





会員様の様子





■ プランナー募集の概要

募集対象： ・人の役に立ちたい方

・高齢者支援に関心のある方

・副業・本業として社会貢献したい方

・資格不問

・費用 ： 50,000円(税込)

・認定後： 名称使用、活動サポート、勉強会参加可









■ 今後の展開

・プランナーの全国ネットワーク構築

・地域ごとの高齢者支援拠点の設置

・行政・企業・医療機関との連携強化

・高齢者向けイベント・講座の全国展開

本会は、「高齢者が孤立しない社会」「年齢を重ねることを美しく感じられる社会」の実現を目指し、活動を広げていきます。





■ 代表コメント(一般社団法人おもてなしの会 代表理事・中根 善弘)

「More Beautiful Lifeは、“終活”のような暗いイメージではなく、これからの人生を美しく、前向きに生きるための伴走者です。高齢者が安心して相談できる存在を、全国に広げていきたいと考えています。」





石田純一氏のインタビューの様子





■ 特別コメント(俳優・石田純一氏)

「More Beautiful Life の理念には深く共感しています。年齢を重ねることをポジティブに捉え、人生をより豊かにしていくためには、寄り添ってくれる存在が必要です。プランナー制度が全国に広がることで、多くの方が“美しく生きる力”を取り戻せると感じています。」