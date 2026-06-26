TOKYO STATIONERY AWARD 2026、受賞アイテムが決定。7月8日、東京・竹芝でグランプリを発表
東京文具週間 事務局は、海外リテイルバイヤーが日本の文具を世界市場の視点で選定する「TOKYO STATIONERY AWARD（TSA）2026」の受賞アイテムが決定したことをお知らせします。 TSAは、日本の “Bungu” を世界へ届けることを目的としたアワードです。世界各国のリテイルバイヤーが「実際に自分たちが仕入れたいアイテム」という視点で応募アイテムを審査・選出します。 各アワードの受賞アイテムの中から、一つずつグランプリが選ばれます。グランプリは表彰式当日に発表されます。
TOKYO STATIONERY AWARD（TSA）とは
2026年は、アメリカのJetPens、ドイツのLUIBAN、フランスのEcom Vibeが審査に参加。各リテイラーの視点から、日本の文具・紙製品・雑貨の魅力を持つアイテムが選ばれました。
TSA 2026 受賞アイテム
1. TSA JetPens Best
株式会社コスモテック / wemo Band Type フタバ株式会社 / ob1toy×ROKKAKU TOURS Series "EARTH TOURS" Passport-Style Notebook 株式会社シード / OKU LETTER 株式会社トライグラム / TO-MEI HAN / TO-MEI HAN THE cream soda 株式会社エヌ・プランニング / NB note
2. TSA LUIBAN Best
山本紙業 / RO-BIKI NOTE See-through Series 株式会社東京製版 / Rubber Stamp Collection 株式会社トライグラム / TO-MEI HAN / TO-MEI HAN THE Cream Soda 大枝活版室株式会社 / 大枝活版室 / Label book 株式会社エヌ・プランニング / NB note
3. TSA Ecom Vibe Best
株式会社トーキンコーポレーション / Slide Clip 株式会社シード / Cherry Tree Radar 株式会社ササガワ / noshi・note
● 授賞式は一般参加も可能
授賞式は、TOKYO STATIONERY WEEK 2026の会期中、2026年7月8日（水）に東京ポートシティ竹芝で開催します。今年の授賞式は一般公開し、Peatixにて一般参加チケットを販売しています。プレス枠・招待枠・インフルエンサー枠に限らず、文具が好きな方にも、受賞発表の瞬間を会場で見届けていただけます。https://tsa2026.peatix.com
授賞式 : 2026年7月8日（水）18:00- 受付開始 : 2026年7月8日（水）17:45 会場 : 東京ポートシティ竹芝 ポートホール ホワイエ 〒105-7501 東京都港区海岸１丁目７－１ 定員 : 30名 参加費 : 1,000円（600円分ドリンクチケット付き） 一般参加チケット : https://tsa2026.peatix.com 主催 ：TOKYO STATIONERY WEEK 実行委員会 https://tokyostationeryweek.com/