ポータブル電源は、本来1台あれば足りる道具だ。容量を選んで、用途に合わせて、長く使う。冷蔵庫を2台買う家がないのと同じで、ふつうは買い増しなんて起きない。 なのにPowerArQでは、しばらく経ってから2台目を買いに来る人が、想像していたより多かった。 最初は社内でも、この数字を素直に喜べなかった。「1台で完結する性能」を目標に作ってきたのに、2台目が出るというのは、裏を返せば「1台では足りていない」という告白かもしれない。設計が中途半端だから買い足されているだけではないか--そういう疑いも、正直あった。 それでも一件ずつ理由を聞いていくと、話は逆だった。足りないから買うのではなく、気に入ったから増やしている。最初の1台が暮らしに食い込んで、もう1台ぶんの居場所ができていた。その事実を認めるのに、社内は少し時間がかかった。 ある時点で、はっきり決めた。2台目を選びに戻ってくる人を、ブランドの真ん中に置く。スペックで一度勝つことより、こっちのほうがずっと難しいと分かったうえで。

2台目を買った理由を、きれいに揃えるのはやめた

聞いた理由は、そんなに上品なものばかりじゃない。 大容量モデルをキャンプ用に買った人が、「庭で電動工具を回すには大げさすぎる」と小さいのを買い足す。停電を経験して、リビングだけじゃ不安だからと寝室にもう1台置く。ここまでは分かりやすい。 もう少しカオスな話もある。たとえばこういう人がいる。キャンプに持ち出したい本人と、ベランダで使いたい奥さんと、ゲーミングPCのバックアップに使いたい子どもが、1台を取り合って険悪になった。だから2台目を買った。動機が『家庭内の停戦』だったりする 実家に貸したら気に入られてそのまま取られ、自分用に買い直したという人もいた。理由が「親に押し切られた」だ。きれいな購買体験とは言いがたい。 正直に書けば、ぜんぶがブランド愛ではない。色が揃ってると見栄えがいいから、という人もいる。セールで安かったから、ついでにもう1台、という人だっている。 ただ、どの理由にも一つだけ共通点があった。もう1台買うとき、別のメーカーに浮気しなかった。安さでも見栄えでも停戦でも、選び直す瞬間に「またこれでいいや」と思われている。そこだけは、こっちの都合のいい解釈じゃない。

「全部入りの1台」を、わざと作らない

ここがPowerArQの面倒くさいところだと思う。 容量も出力も最大の1台で全場面をカバーする、それが一番強い、という考え方を採らなかった。最強の1台は頼もしい。でも重くてひとりで動かせず、デカくてリビングで邪魔になり、高くて2台目が遠のき、結局「キャンプの日だけ出す特別な機械」になって押し入れの奥に消える。 それは、いちばん作りたくない姿だった。 だから軽くて片手で運べるやつ、家の定番電源になる中容量、備蓄まで見据えた大容量、車に積みっぱなしにできる小型と、サイズを散らしてある。1台で全部やらせるんじゃなく、暮らしの場面ごとに違うサイズを足していける。最強を1個作るより、こっちのほうが地味で、手間がかかる。

散らかったサイズを、一本の線でつなぐ

サイズを散らすと、ブランド側の宿題が増える。 どのモデルを2台並べても景色がケンカしないこと。型が違ってもケーブルや周辺機器を使い回せること。操作の手触りやボタンの位置が、買い増しても迷わないこと。修理や保証が、製品をまたいでも同じ顔で迎えること。 量販店で別々のメーカーを買い集めると、操作も保証もバラバラの寄せ集めになる。PowerArQで揃えれば、その寄せ集めにならない。エコシステムなんて大層な言葉を使うつもりはなくて、ただ「2台目以降もガッカリさせない」という、それだけの約束だ。

2台目に、お世辞はない

最後に、いちばん言いたいこと。 家電をもう1台買うのは、けっこう重い判断だ。スマホも冷蔵庫も2台は買わない。アンケートの「満足しました」は、わりと簡単に書ける。でも財布を開いて同じブランドをもう1台選ぶ行為は、口先よりよっぽど正直だ。 ポータブル電源は、家のあちこちに居場所ができる珍しい道具だった。リビング、寝室、ガレージ、ベランダ、車のラゲッジ。そのどこに2個目を置くか考えたとき、また同じ名前を選んでもらえる。これは星の数や満足度のグラフには出てこない。 PowerArQが本気で勝ちたいのは、容量でも価格でもない。もう一度、財布を開けてもらえるか。最初の1台で「当たりだった」と思わせて、2台目で「やっぱりな」と言わせる。揃えていくその時間が、外で過ごす時間と同じくらいおもしろいものであるように。 最初の1台を、冒険の入口に。 そして、何度でも戻ってくる場所に。

PowerArQ / アウトドアグッズブランド

冒険に、あなたらしさを こだわりのギアと出かけるキャンプ。仲間や家族と楽しむアウトドア。 毎日の生活から離れ、花鳥風月に親しみ。日常では味わえない空間や思い出を創り出す。 初めての場所でも、馴染みの場所でも あなただけのひとときを過ごす事ができる。 冒険は価値あるもの。さあ、一緒に駆け出そう。

■製品紹介

https://powerarq.com/

ポータブル電源 PowerArQ S10 Pro 1024Wh

アウトドア・非常時もこれ一台 満充電まで1.5時間の急速充電

容量：1024Wh 定格電圧: AC 100V（50Hz / 60Hz 切り替え可） 定格出力: 1,600W（瞬間最大 2,400W） カラー：コヨーテタン、ジェットブラック 通常価格：143,000円（税込）

https://powerarq.com/products/pa100

ポータブル電源 PowerArQ 3 555Wh

バッテリー交換システム搭載 寿命を気にせず、必要な容量を持ち運べる”コンパクトポータブル電源”

容量：555Wh カラー：オリーブドラブ、レッド、チャコール 通常価格：88,000円（税込）

https://powerarq.com/products/pa50

ポータブル電源 PowerArQ Max 2150Wh コヨーテタン

シリーズ最大容量2150Whで多くの家電機器に対応 非常時の備えとしても活躍する”ポータブル電源”

容量：2150Wh カラー：コヨーテタン 通常価格：264,000円（税込）

https://powerarq.com/products/pa200

【整備済み】ポータブル電源 PowerArQ Max 2150Wh オリーブドラブ

欠品になっているオリーブドラブカラーのモデルが、整備済み製品でお買い求めやすく、少しだけ入荷いたしました。 在庫限りなので、お買い求めの方はお早めに！

容量：2150Wh カラー：オリーブドラブ 状態：整備済み「非常に良い」 通常価格：264,000円（税込） 特別価格：132,000円（税込） ※在庫なくなり次第終了

https://powerarq.com/products/l0932-refurbish