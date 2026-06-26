株式会社メディロム（本社：東京都港区、代表取締役：江口 康二、米国Nasdaq上場 NASDAQ: MRM）の子会社である株式会社MEDIROM MOTHER Labs（本社：東京都港区、代表取締役社長：植草 義雄）は、充電不要のスマートトラッカー「MOTHER Bracelet®︎」を活用した遠隔体調管理システム「REMONY®︎（リモニー）」について、陸上自衛隊第8師団より追加発注を受領したことをお知らせいたします。熱中症対策や長時間訓練時の体調見守りニーズの高まりを背景に、過酷な訓練環境下でも充電不要で連続稼働できる点などが評価され、導入規模は初回導入時の約3倍へ拡大しました。

◾️陸上自衛隊第8師団について

陸上自衛隊第8師団は、熊本県を中心に九州南部の防衛や災害派遣を担う部隊であり、地域の安全・安心を守るため、日々多様な訓練や活動に取り組んでいます。

https://www.mod.go.jp/gsdf/wae/8d

◼︎装着イメージ

今後も「REMONY®︎」を通じて、熱中症対策や長時間・過酷環境下での安全管理支援に取り組み、現場で働く人々の安全に貢献してまいります。

◾️世界初*充電不要のスマートトラッカー 「MOTHER Bracelet®︎」について

「MOTHER Bracelet®︎」は、世界初*となる24時間365日充電不要スマートトラッカーです。米国シリコンバレー発の最先端技術を搭載することで体温と外気の温度差で電力を生み出します。充電不要のため、充電時のダウンタイム（データが取得できない時間)が発生しません。歩数・睡眠量・消費カロリー・心拍数・体表温 = ヘルスケアの基本となる5つのデータがこれ1つで記録可能です。 *WPO、PATENTSCOPE、科学技術センター、J-GLOBAL、J-PlatPatなどにより、ゼーベック効果を利用した充電不要の活動量計に該当する知的財産を確認(2021年7月3日 ESP総研調べ)

https://mother-bracelet.com/

◾️遠隔体調管理システム「REMONY®︎ (リモニー) 」について

遠隔体調管理システム「REMONY®︎」は当社が開発した充電不要のスマートトラッカー「MOTHER Bracelet®︎」を腕に装着し、専用ゲートウェイを経由して自動で同期されたデータをリアルタイムで一元管理できるシステムです。 従来のウェアラブルデバイスは充電切れによるデータの欠損が課題となり、見守りが困難な状況となっています。「MOTHER Bracelet®︎」は充電のために取り外すことなく、24時間365日リアルタイムで利用者のバイタルデータを計測することが可能です。そのため、緊急事態の早期発見や体調不良による事故の防止を高い精度で実現いたします。高齢者の見守りや夜間の長時間勤務の従業員の健康管理など様々な業界に合わせてカスタマイズを行い、展開しております。 〈搭載機能〉 ・心拍・体表温・歩数・睡眠量・消費カロリーの取得・可視化 ・設定された心拍値を超えた際の心拍アラート表示 ・熱負荷アラート機能 ・転倒検知アラート機能 ・利用者様による緊急SOSアラート機能 ・アラートと同時に指定の電話番号へのSMS/自動音声通知

◼︎株式会社MEDIROM MOTHER Labsについて

https://remony.site/

メディロムグループのヘルステック事業を担う子会社です。 ヘルスケアアプリ「Lav」を活用した特定保健指導や体質改善プログラムの実施、24時間365日充電不要の活動量計「MOTHER Bracelet®︎」の開発・販売を行っています。「MOTHER Bracelet®︎」は応援購入サイト「Makuake」で5,610万円の支援を達成し、高い注目を集めました。また、その特長を活かし、活動量計を用いた集中管理システムを介護・流通・デベロッパーなど各業界に提供しています さらに、ランナーの健康管理を支援するランニングステーション「Re.Ra.Ku PRO」の運営を通じて、リアルとテクノロジーを融合したヘルスケアサービスを展開しています。 社名 ： 株式会社MEDIROM MOTHER Labs（英文名 MEDIROM MOTHER Labs Inc.） 本社所在地 ： 東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場16F 代表 ： 代表取締役 植草義雄 設立 ： 2023年7月 事業内容 ： ヘルステック事業／デバイス事業／ソフトウェアサービス事業

◼︎株式会社メディロムについて

社名：株式会社メディロム（英文名 MEDIROM Healthcare Technologies Inc.） 上場市場： NASDAQ ティッカー（米国証券コード) ： MRM (Nasdaq CM) 本社所在地：東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場16F 代表：代表取締役 江口 康二 設立： 2000年7月

https://medirom.co.jp/ https://lp.medirom.co.jp/