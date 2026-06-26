株式会社スーパーメイト(本社：岐阜県)は、ブックオフコーポレーション株式会社(以下「ブックオフ社」)からの依頼を受け、同社が2026年6月25日より対象店舗へ順次導入する、廃棄予定のCD・DVDケースを再資源化した再生プラスチック資材「CDプラ」を50％使用した買い物かごを設計・製造し、納入いたしました。

本製品は、ブックオフ社が進めるCDプラ活用拡大の一環として開発された店舗備品です。

スーパーメイトではこれまで、ペットボトルキャップや回収洋服ハンガーなどを再資源化し、買い物かごやショッピングカート部材などのストア機器へ活用する取り組みを進めてきました。今回のCDプラを活用した買い物かごは、そうした取り組みを広げる新たな事例の一つとなります。





CDプラを活用した買い物かご





◇ブックオフ社の「見える循環経済」への賛同と協業

ブックオフ社は、年間約2,400万枚のCD・DVDを買い取る一方で、そのうち約1,700トンが再販売できず廃棄対象となっています。この課題に対し、同社では回収・分別したCD・DVDケースを再生プラスチック資材「CDプラ」として再資源化する取り組みを進めてきました。

ブックオフ社が進めるCDプラ活用拡大の一環として、スーパーメイトはブックオフ社からの依頼を受け、今回初めてCDプラを活用した、来店されたお客様が日常的に手に取る店舗備品である「買い物かご」の設計・製造を担当しました。





◇納入製品の概要

製品名 ： CDプラ50％配合 買い物かご(OEM／ブックオフ社向け仕様)

再生原料 ： 再生ポリプロピレン(品番：CD-PP-グレー)／配合率50％

原料供給 ： ブックオフコーポレーション株式会社(廃棄DVDケース由来)

企画・設計・販売： 株式会社スーパーメイト

導入開始日 ： 2026年6月25日(木)

導入店舗(第一弾)： BOOKOFF SUPER BAZAAR 豊中三国店(2026年6月25日～)

BOOKOFF SUPER BAZAAR ユーカリが丘スカイプラザ店

(2026年6月26日～)

環境効果 ： バージン材比でCO2排出量を82.6％削減(見込み・原料由来分)





スーパーメイトは、ストア機器の企画・設計を通じて、買い物かごが店舗現場で長く使われるために必要な積み重ね強度・把手強度・耐摩耗性などの性能要件を規定しており、今回も当社の仕様に基づき、CDプラを活用した買い物かごとして設計・製造しています。









◇スーパーメイトのこだわり：「単一素材リサイクル」という思想





単一素材でのリサイクル





今回の買い物かごは、当社がこれまでペットボトルキャップ再生製品や回収洋服ハンガー再生製品で取り組んできた「単一素材リサイクル」の考え方を、CDプラの活用にも展開したものです。

スーパーメイトでは、買い物かごや関連ストア機器を可能な限り単一の樹脂素材で設計することを基本としています。単一素材で構成された製品は、役目を終えた後も同じ素材として再生し、新たな製品の原料として活用することができます。

今回採用したCDプラは、買い物かごの主原料と同じポリプロピレン由来の再生素材です。そのため、買い物かごに求められる強度や耐久性を確保しながら高い比率で再生材を活用でき、使用後も再びストア機器の原料として循環させることが可能です。

今後も、店舗から生まれる使用済み資源を再び店舗で活用する循環型のものづくりを推進し、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。









◇今後の展開

スーパーメイトは、リユース業界をはじめとする幅広い小売・流通業界のパートナー企業と連携し、店舗から出る使用済み資源を、店舗で使われるストア機器へと循環させる仕組みをさらに広げてまいります。

買い物かごやショッピングカートをはじめとするストア機器を、「使い捨てない・捨てさせない」次のスタンダードとして再定義し、サーキュラーエコノミーの社会実装に貢献してまいります。









■会社概要

社名 ： 株式会社スーパーメイト

所在地 ： 〒501-6035 岐阜県羽島郡笠松町円城寺1470-1

設立 ： 1973年8月

代表者 ： 代表取締役社長 山下 智則

事業内容 ： ストア機器の企画・開発・販売

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.supermate.co.jp