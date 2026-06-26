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【拓殖大学】商学部・黒澤佳子ゼミが一般社団法人日本金融教育支援機構と協働−中高生向け金融教育ワークショップで中高生の動画制作に伴走
拓殖大学(東京都文京区・学長 鈴木昭一)は、一般社団法人日本金融教育支援機構との共催により、中高生向け金融教育ワークショップ「第4回FESコンテストへの道 in 東京都文京区」を2026年8月9日（日）に本学文京キャンパスにて開催します。
商学部の黒澤ゼミナールでは、事業創造と成長戦略を研究テーマとし、学んだ知識で実践することを積極的に行っています。本ワークショップにおいて、学生たちは単なる運営補助にとどまらず、参加する中高生の「学びの伴走者」としてグループワークや動画制作をサポートします。
■ワークショップ概要
名称：第4回FESコンテストへの道 in 東京都文京区
日時：2026年8月9日（日曜日） 14:00〜16:30
会場：拓殖大学 文京キャンパス B館1階学生ホール
主催：一般社団法人日本金融教育支援機構
共催：拓殖大学
後援：東京都
対象：中学生・高校生
参加費：無料
内容：金融教育ミニ講座、グループワーク、動画企画制作、FESコンテスト応募作品制作等
本ワークショップは、同機構が主催する金融教育動画コンテスト「FESコンテスト®」（文部科学省、金融庁、消費者庁、東京都など後援）への応募作品制作を体験するプログラムです。中高生がお金について考え、小学生に向けて分かりやすく伝える動画を企画・制作することで、主体的に発信する力を育みます。
本学にとっては、学生が地域の中高生との協働や教育活動へ参画する貴重な実践の場となります。学んだ知識を地域へ還元し、世代を超えて高め合う、地域に根差した金融教育文化の醸成に貢献してまいります。
■関係者コメント
一般社団法人日本金融教育支援機構 共同代表理事 平井梨沙氏
文京区は、国立・私立・公立の学校が集積し、教育と文化が根付く「文の京」です。当機構にとっても第１回FESコンテストからワークショップを開催してきた原点の地域であり、今年の８月には教育委員会からのご依頼による親子向け家庭教育講座も予定しています。
今回のワークショップに参加する中高生は、大学生とともに小学生向け金融教育動画の制作に挑戦します。こうした世代を超えた学びの連鎖が広がることを期待しています。
また、本年度は東京地区大会を初開催する節目の年でもあります。文京区での実践を礎に、今後大学との連携をさらに広げながら、地域に根差した金融教育文化の醸成に取り組んでまいります。
拓殖大学 地域連携センター長 副学長 徳永達己
拓殖大学は、学生一人ひとりが国際的視野を持ち、国内外の人々と協働して積極的に課題の発見と解決にチャレンジしていくタフな人間力を身につけたグローバル人材（拓殖人材）の育成を目指しています。
金融教育は、暮らしや地域の課題を理解し、より良い社会をつくるための大切な力です。
地域社会と共生し、信頼される存在となるべく、このたびのFESコンテストワークショップに参加される中高生の皆様にとって有意義な機会となるようサポートしてまいります。
拓殖大学 商学部教授 黒澤佳子
黒澤ゼミでは授業で学んだ経営学の知識を実践する場として、ビジネスコンテストなどにチャレンジしています。
私自身もFPなので、学生が今後なりたい自分になるために、夢をかなえられるように、お金に関する知識も都度伝えるようにしています。
拓殖大学は学内でもチャレンジの機会があり、おもしろい大学なのですが、FESコンテストは地域や次世代と関わりながら学ぶ貴重な機会です。
「人に教える」ことが一番成長しますので、学生の成長を期待しています。。
【プログラム内容・FESコンテストに関する窓口（主催）】
一般社団法人 日本金融教育支援機構
共同代表理事：平井梨沙・阿部奈々
所在地：東京都千代田区神田駿河台2-11-7-B106号室
電話番号：03-6674-1435
メールアドレス：info@faincation.com
公式サイト：https://faincation.com
▼本件に関する問い合わせ先
拓殖大学 広報室
TEL：03-3947-7160
メール：web_pub@ofc.takushoku-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
商学部の黒澤ゼミナールでは、事業創造と成長戦略を研究テーマとし、学んだ知識で実践することを積極的に行っています。本ワークショップにおいて、学生たちは単なる運営補助にとどまらず、参加する中高生の「学びの伴走者」としてグループワークや動画制作をサポートします。
名称：第4回FESコンテストへの道 in 東京都文京区
日時：2026年8月9日（日曜日） 14:00〜16:30
会場：拓殖大学 文京キャンパス B館1階学生ホール
主催：一般社団法人日本金融教育支援機構
共催：拓殖大学
後援：東京都
対象：中学生・高校生
参加費：無料
内容：金融教育ミニ講座、グループワーク、動画企画制作、FESコンテスト応募作品制作等
本ワークショップは、同機構が主催する金融教育動画コンテスト「FESコンテスト®」（文部科学省、金融庁、消費者庁、東京都など後援）への応募作品制作を体験するプログラムです。中高生がお金について考え、小学生に向けて分かりやすく伝える動画を企画・制作することで、主体的に発信する力を育みます。
本学にとっては、学生が地域の中高生との協働や教育活動へ参画する貴重な実践の場となります。学んだ知識を地域へ還元し、世代を超えて高め合う、地域に根差した金融教育文化の醸成に貢献してまいります。
■関係者コメント
一般社団法人日本金融教育支援機構 共同代表理事 平井梨沙氏
文京区は、国立・私立・公立の学校が集積し、教育と文化が根付く「文の京」です。当機構にとっても第１回FESコンテストからワークショップを開催してきた原点の地域であり、今年の８月には教育委員会からのご依頼による親子向け家庭教育講座も予定しています。
今回のワークショップに参加する中高生は、大学生とともに小学生向け金融教育動画の制作に挑戦します。こうした世代を超えた学びの連鎖が広がることを期待しています。
また、本年度は東京地区大会を初開催する節目の年でもあります。文京区での実践を礎に、今後大学との連携をさらに広げながら、地域に根差した金融教育文化の醸成に取り組んでまいります。
拓殖大学 地域連携センター長 副学長 徳永達己
拓殖大学は、学生一人ひとりが国際的視野を持ち、国内外の人々と協働して積極的に課題の発見と解決にチャレンジしていくタフな人間力を身につけたグローバル人材（拓殖人材）の育成を目指しています。
金融教育は、暮らしや地域の課題を理解し、より良い社会をつくるための大切な力です。
地域社会と共生し、信頼される存在となるべく、このたびのFESコンテストワークショップに参加される中高生の皆様にとって有意義な機会となるようサポートしてまいります。
拓殖大学 商学部教授 黒澤佳子
黒澤ゼミでは授業で学んだ経営学の知識を実践する場として、ビジネスコンテストなどにチャレンジしています。
私自身もFPなので、学生が今後なりたい自分になるために、夢をかなえられるように、お金に関する知識も都度伝えるようにしています。
拓殖大学は学内でもチャレンジの機会があり、おもしろい大学なのですが、FESコンテストは地域や次世代と関わりながら学ぶ貴重な機会です。
「人に教える」ことが一番成長しますので、学生の成長を期待しています。。
【プログラム内容・FESコンテストに関する窓口（主催）】
一般社団法人 日本金融教育支援機構
共同代表理事：平井梨沙・阿部奈々
所在地：東京都千代田区神田駿河台2-11-7-B106号室
電話番号：03-6674-1435
メールアドレス：info@faincation.com
公式サイト：https://faincation.com
▼本件に関する問い合わせ先
拓殖大学 広報室
TEL：03-3947-7160
メール：web_pub@ofc.takushoku-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/