地元の静岡を皮切りに、全17公演のツアーを開催決定！トータルテンボス全国漫才ツアー2026『ニコイチ』

吉本興業株式会社

この度、トータルテンボスが9月26日（土）沼津ラクーンよしもと劇場の公演を皮切りに、全国漫才ツアー『ニコイチ』を開催することが決定しました。

チケットは6月26日（金）11:00よりFANYチケットにて先行受付、7月26日（土）10:00より各種プレイガイドにて一般発売をそれぞれ開始します。

来年、結成30周年を迎える小学校時代からの同級生仲良しコンビ・トータルテンボス。年に一度のツアーでは、自分たちの武器である“漫才”と、いたずら好きな大村が昔から変わらず藤田に仕掛ける“いたずら”の新作VTRを披露します。今年は、北陸エリアを2公演、九州エリアを3公演に増やし、数年内では最大規模の17公演に挑戦。先行のみ販売を行う特典付きチケットは、前方優先席・特典グッズに加え、終演後にトータルテンボスと写真撮影ができるお得な内容となっています。

トータルテンボス 本人コメント

【藤田憲右／左】

今年もやります！

全国ツアー。

29年目でもうベテランの域に差し掛かっておりますが、未だ全国ツアーやれてることに感謝でございます。

相方の尿場ともお客さんからの需要がある限り続けていきたいと日々話しております！

今年も期待あれ！

【大村朋宏／右】

29年目という記念すべき節目に、また例年通り全国ツアーを開催することができて、万感の思いです。

相方の汚奈良塚とも、節目だなぁ節目だなぁ、と言い合っております。

皆さんもぜひ、我々の節目を皆々様のその目に焼き付けに来てください。

開催概要

【公演名】トータルテンボス全国漫才ツアー2026『ニコイチ』

【出演】トータルテンボス

【チケット】

■特典付きチケット 6,000円（税込）※先行発売のみ

※前方優先席となります。

※会場にて特典をお渡しします。（全て会場でのお引換となります）

※終演後、トータルテンボスとの写メ撮影会にご参加いただけます。

■通常チケット 前売4,000円（税込）／当日4,500円（税込）

【先行受付：FANYチケットのみ】

受付期間：6月26日（金） 11:00～6月29日（月） 11:00

【一般発売：FANYチケット、チケットぴあ、ローソンチケット】

7月26日(土) 10:00～

※宮城公演は、イープラス、チケットぴあ、ローソンチケットでの取り扱いとなります。（FANYチケットは先行受付のみ）

※熊本公演は、FANYチケット、熊本城ホール、キョードーファクトリーチケットセンター 、

チケットぴあ、ローソンチケット、イープラスでの取り扱いとなります。

公演スケジュール

【静岡公演】

会場：沼津ラクーンよしもと劇場（静岡県沼津市大手町3-4-1 沼津RAKUUN 4階）

１.9月26日（土）17:00開場/17:30開演

２.9月27日（日）17:00開場/17:30開演

【福島公演】

会場：会津若松市文化センター（福島県会津若松市城東町14-52 ボヌール城東町）

３.10月3日（土）18:15開場/19:00開演

【宮崎公演】

会場：メディキット県民文化センター イベントホール（宮崎市船塚3-210）

４.10月10日（土）16:15開場/17:00開演

【千葉公演】

会場：よしもと幕張イオンモール劇場（千葉市美浜区豊砂1‑1 イオンモール幕張新都心 グランドモール3F）

５.10月17日（土）17:45開場/18:30開演

【香川公演】

会場：サンポートホール高松 第一小ホール（香川県高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー・ホール棟）

６.10月18日（日）15:45開場/16:30開演

【新潟公演】

会場：新潟市民プラザホール（新潟市中央区西堀通6-866 NEXT21ビル6階）

７.10月24日（土）16:15開場/17:00開演

【広島公演】

会場：西区民文化センター（広島市西区横川新町6‑1）

８.10月31日（土）16:15開場/17:00開演

【北海道公演】

会場：共済ホール（札幌市中央区北4条西1-1 共済ビル6階）

９.11月7日（土）17:15開場/18:00開演

【福井公演】

会場：福井県国際交流会館 多目的ホール（福井市宝永3-1-1）

１０.11月14日（土）16:15開場/17:00開演

【熊本公演】

会場：熊本城ホール シビックホール（熊本市中央区桜町3-40）

１１.11月20日（金）17:45開場/18:30開演

【大阪公演】

会場：なんばグランド花月（大阪市中央区難波千日前11‑6）

１２.11月27日（金）19:00開場/19:30開演

【愛知公演】

会場：御園座（名古屋市中区栄1-6-14）

１３.11月28日（土）17:45開場/18:30開演

【福岡公演】

会場：よしもと福岡 大和証券劇場（福岡市中央区地行浜2‑2‑6 BOSS E・ZO FUKUOKA 7F）

１４.12月5日（土）19:00開場/19:15開演

【宮城公演】

会場：電力ホール（仙台市青葉区一番町3-7‑1 電力ビル9F）

１５.12月6日（日）17:00開場/17:30開演

【東京公演】

会場：ルミネtheよしもと（東京都新宿区新宿3‑38‑2 ルミネ2 7F）

１６.12月11日（金）18:30開場/19:00開演

１７.12月12日（土）18:30開場/19:00開演