株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）が運営するキュレーションショップ「CAViAR PRODUCTS（キャビアプロダクツ）」は、2026年7月1日(水)から14日(火)までの14日間、博多阪急にてPOP UP SHOPを開催いたします。 本イベントでは、韓国・ソウルの“今”の空気感を感じさせるファッション＆ライフスタイルブランドを集約。日本初上陸ブランド、イベント先行発売アイテム、CAViAR PRODUCTSによる別注プロダクトなどを展開します。

WE ARE CAViAR PRODUCTS.

「CAViARPRODUCTS」は、2025年4月に誕生したオンラインキュレーションショップ。世界中から、キャビア”のように日常を少しだけ特別にするファッション雑貨やライフスタイル雑貨をセレクトし、日本市場に向けて編集・提案・販売を行っています。 CAViAR PRODUCTS：https://www.caviar-products.jp/ CAViAR PRODUCTSInstagram：https://www.instagram.com/caviar_products.jp/ 今回のPOPUPでは、韓国カルチャーを背景に持つブランドをキュレーション。ファッション、インテリア、雑貨、アウトドアなど、様々なジャンルを横断しながら、それぞれのブランドが持つ世界観をリアルに体感できるイベントとなっています。また、イベントでの先行販売アイテムも登場。韓国の“今”を感じられる14日間を提案します。

PICK UP BRANDS

BLUELUE（ブルールー）

エイリアン「LUE」が、キャップやバッグ、ぬいぐるみを通じて地球に“愛のメッセージ”を届ける韓国発ブランド。新作キャップも発売。

MERRYFRIDAY（メリーフライデー）

インドア・アウトドア問わず楽しめる韓国発スローケットブランド。 CAViAR PRODUCTSとのコラボコースターや、イベント先行発売アイテムが登場。

I Hate Monday（アイヘイトマンデー）

“月曜日がちょっとだけ好きになる”をテーマにした、韓国を代表するソックスブランド。 新作マットやトートバッグも販売。

OverLab（オーバーラボ）

レジャースポーツの廃材をアップサイクルし、生活雑貨へと昇華するソウル発ブランド。 CAViAR PRODUCTS別注エコバッグも販売。

BANACO（バナコ）

“空間を色で満たす”をコンセプトにしたライフスタイルブランド。 人気のルームスリッパに加え、新作の晴雨兼用傘も展開。

elldu（エルドゥ）

韓国シティーファッションを象徴するストレートバイザーキャップが注目のブランド。 CAViAR PRODUCTSとのコラボキャップも全5種をラインナップ。

inimini（イニミニ）

26年6月に日本初上陸を果たしたばかりの新ブランド。野菜や果物をモチーフにした、愛らしいアイテムを多数展開。リンゴをイメージした「’O’ポーチ」を豊富に展開。

MASCOMPANY（マスカンパニー）

26年6月に日本初上陸を果たした新ブランド。古着のような新品のヘッドウェアを展開。「母と子のように、人と帽子は切り離せない存在である」というユーモアに溢れたコンセプトを持つ。

POPUP INFORMATION

CAViAR PRODUCTS POP UP SHOP

会期：2026年7月1日(水)～7月14日(火) 営業時間：10:00～20:00 会場：博多阪急8F ステージ8 住所：〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 展開ブランド BANACO / BLUELUE / CAViAR PRODUCTS / elldu / I Hate Monday / inimini / mascompany / MERRYFRIDAY / OverLab /

お客様お問い合わせ先

株式会社ビヨンクール 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207 TEL：03-6804-5201