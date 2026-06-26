飲食店の廃業が過去最高ペース





飲食業界で廃業・閉店が急増し、その件数が過去最高ペースで推移するなか、20年以上にわたり数百の飲食店を繁盛店へと導いてきた飲食店コンサルタント・河野祐治が主宰するオンラインゼミ「飲食店痛快ゼミ」が、生き残りのためのノウハウと実践的戦略を会員向けに継続公開し、随時入会を受け付けています。

はじめに

帝国データバンクや東京商工リサーチの調査によれば、飲食業界の休廃業・解散件数は近年の最高水準に達しており、その勢いは止まる気配を見せていません。物価高騰・人手不足・消費者行動の変化--これら複数の課題が同時に押し寄せる今、「なんとなくの勘」や「その場しのぎの販促」だけでは生き残ることが難しい時代になっています。

こうした状況に正面から向き合い、飲食店経営者のための学びと相談の場として運営されているのが「飲食店痛快ゼミ」です。コロナ禍を経て消費者の価値観が大きく変容した現在、繁盛店に求められる戦略も根本から見直す必要があります。ゼミでは、現場の最前線で培われた知見とノウハウを惜しみなく公開し、経営者が自ら考え、行動できるよう支援しています。

「飲食店痛快ゼミ」は完全会員制のオンラインサロンです。入会後はいつでも、どこからでも、蓄積されたコラムや情報コンテンツにアクセスできるほか、主宰の河野祐治への相談を無制限で行うことができます。

なぜ今、「飲食店痛快ゼミ」が注目されるのか

「飲食店痛快ゼミ」は、単なるノウハウ提供型のセミナーではありません。繁盛店の裏側にある戦略と実践、そしてその成功と失敗の「なぜ？」を徹底的に紐解く、まさに痛快な学びの場です。

廃業が相次ぐ今だからこそ、経営者が本当に必要としているのは「自分では気づけなかった盲点の指摘」と「自店に合わせた具体的な改善策」です。ゼミでは会員からの相談を受けるたびに、その店の状況に合わせた個別回答をサロン内で提供。正しい方向性と優先順位が見えることで、無駄な試行錯誤を大幅に減らすことができます。

現在、次のような飲食店経営者・開業予定者が全国から参加しています。

・開業準備中の方

・売上に伸び悩んでいる方

・リニューアルを検討している方

・新たな業態を模索している方







ゼミに入会することで得られる3つの価値

① 無制限の個別質問・相談

ゼミ最大の特長が、主宰の河野祐治に対して具体的な質問を無制限にできる仕組みです。メニュー構成、集客方法、スタッフ教育、資金繰り--どんな課題でも、サロン内で河野が個別に回答します。参加者からは「現場の悩みに即答してもらえる」「自分では気づかなかった視点を提示してもらえた」と非常に好評を得ており、他にはない圧倒的な価値として支持されています。

② 実践的コラムの継続公開

ゼミでは、繁盛店づくりに直結する実践的なコラムを定期的に公開しています。現場から生まれた具体的な事例やノウハウ、河野が実際のコンサル現場で得た気づきをもとに執筆されており、「読んだ翌日から使える」内容を目指しています。過去の膨大なアーカイブにもすべてアクセス可能です。

③ 完全非公開サロンによる安心感

サロンは完全非公開で運営されており、会員が相談した内容や店舗情報が外部に漏れることはありません。経営上のデリケートな悩みや数字に関わる相談も、安心して打ち明けることができる環境です。

「悩みを一人で抱え込んでいる経営者がとても多い。でも、第三者の目で見れば、すぐに改善できることが山ほどある。気づいていないだけで、打ち手はある。それを一緒に見つけるのが、このゼミの役割です。」

--河野祐治

主宰・河野祐治の実績と哲学

「飲食店痛快ゼミ」の主宰を務めるのは、株式会社ワイエス・トレーディング代表取締役の河野祐治。20年以上にわたり、年間100件を超えるコンサルティングを手がけ、開業支援から新店プロデュース、既存店のV字回復まで数多くの繁盛店を生み出してきました。

河野のスタンスは、単なる売上アップのテクニックではなく、「継続性のある王道の飲食店経営」を支援するものです。ブームや流行に乗るのではなく、地に足の着いた商売の積み重ね--それが「販促をしていない繁盛店」を実現するための根幹となります。

「これさえやれば儲かる！なんて話はしません。正しい順番で、着実に積み上げる。それが結果的に痛快な成功につながるのです。」

--河野祐治

入会案内

「飲食店痛快ゼミ」はただいま随時入会受付中です。入会金・月会費等の詳細については、下記の公式サイトにてご確認ください。

入会方法：https://kawanoyuji-semi.com/?page_id=17919

※詳しくはサイトにてご確認ください。

河野祐治 公式サイト & SNS

飲食店痛快ゼミ：https://kawanoyuji-semi.com/?page_id=17919

河野祐治オフィシャルサイト：https://kawanoyuji.com/

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株式会社ワイエス・トレーディング

代表者：代表取締役 河野祐治

所在地：千葉県印西市

お問い合わせ：https://kawanoyuji-semi.com/?page_id=17917