エレクトロニック・ライブラリー　役員人事のお知らせ

株式会社エレクトロニック・ライブラリー(通称：ELNET、本社：東京都中央区京橋、代表取締役社長：三池元)は、2026年６月25日開催の第40回定時株主総会及び総会後の取締役会にて、下記のとおり役員人事を決定いたしました。

＜2026年６月25日付＞

代表取締役社長

三池 元（みいけ・はじめ） 株式会社電通

代表取締役副社長

浜 忠彦（はま・ただひこ） 株式会社朝日新聞社

取締役（常勤）

阿部 宗昭（あべ・むねあき） 株式会社読売新聞東京本社 （新任）

川内 一泰（かわうち・かずやす）

取締役（非常勤）

豊平 行（とよひら・こう） 株式会社朝日新聞社

宮崎 誠（みやざき・まこと） 株式会社読売新聞東京本社

冨田 大祥（とみた・たくひろ） 株式会社電通

猪狩 学（いがり・まなぶ） 株式会社時事通信社 （新任）

黒木 俊行（くろき・としゆき） 株式会社毎日新聞社

西内 教郎（にしうち・のりお） 株式会社日刊工業新聞社

長田 泰啓（おさだ・やすひろ） NTTドコモビジネス株式会社

小菅 篤（こすげ・あつし） 株式会社電波新聞社

監査役（非常勤）

髙橋 淳悦（たかはし・じゅんえつ） 川崎アゼリア株式会社

なお、常勤取締役の荒井博樹、非常勤取締役の井町知致の各氏は６月25日の定時株主総会の終結の時をもって退任となりました。

【ELNET 会社概要】

社名：ELNET(株式会社エレクトロニック・ライブラリー）

所在地：〒104-0031東京都中央区京橋２－12－６

都営浅草線「宝町」駅 A5出口より徒歩１分

東京メトロ銀座線「京橋」駅 ４番出口より徒歩２分

ＪＲ各線・東京メトロ丸ノ内線「東京」駅 八重洲中央口より徒歩10分

TEL：03-6271-0670(代表) URL：https://www.elnet.co.jp/

ELNETは1986年創立(創立40年目)。新聞・通信・出版各社発行の新聞雑誌記事を横断的に取り扱うクリッピング・データベース事業会社として、電通、朝日新聞社、読売新聞社、NTTほか多数の株主の皆様のご協力を得て設立されました。新聞、雑誌、WEBニュースのクリッピングおよびデータベースを企業や官公庁、大学などのお客様に提供しています。著作権許諾済みの蓄積記事は5,000万件を超えました。

【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

ELNET(株式会社エレクトロニック・ライブラリー)

経営企画部

TEL：03-6271-0670(代表) 受付：平日(月～金)の９時30分～18時