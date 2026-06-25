【NHKカルチャー】徳川慶喜家五代目当主・山岸美喜が語る、将軍家の遺産とお金のリアルと家終い――受け継ぐもの、手放すものの実情とは。

株式会社エヌエイチケイ文化センター教室受講 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1333628.htmlオンデマンド 詳細はこちら :https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1333629.html

徳川幕府最後の将軍・徳川慶喜。

その120年以上にわたる歴史を紡いできた徳川慶喜家で、家の終いを託された五代目当主・山岸美喜さん。

本企画では、これまであまり表に出ることのなかった「将軍家のお金」と「遺産継承」の実情に迫ります。

世間では「徳川家」と聞くと、莫大な財産や「徳川埋蔵金」などの夢のような伝説を思い浮かべる人も少なくありません。

しかし、実際には歴史ある家を守り続けるための地道な努力と数々の決断がありました。

受け継がれてきた美術品や史料、皇室ゆかりの品々を前に、何を残し、何を手放し、どのように次代へ引き継ぐのか。その判断は決して容易なものではありませんでした。

本講座では、高松宮妃喜久子殿下から受け継いだ皇室ゆかりの遺産や、歴史的価値を持つ品々との関わり、さらには「徳川埋蔵金」をめぐるエピソードまで、将軍家ならではの資産継承の舞台裏を紹介します。

歴史的な名家の物語であると同時に、それは一つの家族が未来へ向けて歩んできたファミリーヒストリーでもあります。

時代の変化とともに受け継ぐべきものを見極め、次代へと手渡していく。その葛藤と決断の軌跡を通して、現代における「継承」とは何かを考えます。

将軍家の遺産に秘められた知られざる物語とともに、山岸美喜氏が見つめてきた「家をつなぐ」という使命に迫ります。

五代目当主が語る 将軍家の「遺産」

講師：徳川慶喜家第五代当主 山岸美喜

開催形式：教室・オンデマンド

開催日時：2026年7月4日(土) 14:00～15:30

受講料：

教室 会員 4,576円（税込） ・一般（入会不要） 5,269円（税込）

オンデマンド 会員・一般（入会不要）3,850円（税込）

主催：NHK文化センター京都教室

詳細URL：

教室：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1333628.html

オンデマンド：https://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_1333629.html