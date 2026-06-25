【限定カラーご予約開始】幸運を運んでくれるホヌ柄財布
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=gZggr_YIlcA ]
ハワイの朝日を映した、サンライズオレンジ。
ダイヤモンドヘッドから昇る朝日が、新しい一日の始まりを告げるハワイの朝。
そんな希望に満ちた風景をイメージした、数量限定カラー「サンライズオレンジ」。
ハワイで幸運を運ぶ海の守り神として親しまれる「ホヌ」が泳ぐ美しい海を、やさしく照らす朝日の彩りを表現しました。
未来を照らす朝日の温もりと、ホヌに込められた幸運への願いが重なり合い、明るく前向きな印象に仕上がっています。
見るたびに心が弾み、持つたびに気分が上がる。
ハワイの温もりと幸運を感じる、数量限定の特別な一色です。
▼商品詳細はこちら
https://www.nadaya.shop/shopdetail/000000000024
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=UtY4FQjvFv4 ]
「ALOHAと一緒に、幸せを身につけて」
幸運を運ぶ海の守り神「ホヌ」が暮らす、穏やかなハワイの砂浜をイメージした限定カラー。
やわらかなサンドベージュは、海と大地が織りなす自然の彩りを映し出し、ホヌ柄の美しさをより一層引き立てます。
主張しすぎない上品なアースカラーは、日常の装いにも自然と馴染み、年代や性別を問わずお使いいただけます。
▼商品詳細はこちら
https://www.nadaya.shop/shopdetail/000000000508
【会社概要】
社名： 株式会社 ナダヤ
代表者： 灘 武志
所在地： 大阪府東大阪市
事業内容： 革製品・バッグの企画、製造、販売
創業： 1960年（昭和35年）
設立： 1971年（昭和46年8月2日）
ホームページ：https://www.nadaya.co.jp/(https://www.nadaya.co.jp/)
ナダヤ公式オンラインショップ：https://www.nadaya.shop/(https://www.nadaya.shop/)
ナダヤ公式インスタグラム：https://www.instagram.com/nadayaofficialshop/
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