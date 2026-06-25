【限定カラーご予約開始】幸運を運んでくれるホヌ柄財布

株式会社ナダヤ

ハワイの朝日を映した、サンライズオレンジ。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=gZggr_YIlcA ]

ダイヤモンドヘッドから昇る朝日が、新しい一日の始まりを告げるハワイの朝。

そんな希望に満ちた風景をイメージした、数量限定カラー「サンライズオレンジ」。

ハワイで幸運を運ぶ海の守り神として親しまれる「ホヌ」が泳ぐ美しい海を、やさしく照らす朝日の彩りを表現しました。

未来を照らす朝日の温もりと、ホヌに込められた幸運への願いが重なり合い、明るく前向きな印象に仕上がっています。

見るたびに心が弾み、持つたびに気分が上がる。

ハワイの温もりと幸運を感じる、数量限定の特別な一色です。

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https://www.nadaya.shop/shopdetail/000000000024

「ALOHAと一緒に、幸せを身につけて」

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=UtY4FQjvFv4 ]

幸運を運ぶ海の守り神「ホヌ」が暮らす、穏やかなハワイの砂浜をイメージした限定カラー。

やわらかなサンドベージュは、海と大地が織りなす自然の彩りを映し出し、ホヌ柄の美しさをより一層引き立てます。

主張しすぎない上品なアースカラーは、日常の装いにも自然と馴染み、年代や性別を問わずお使いいただけます。

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【会社概要】

社名： 株式会社 ナダヤ

代表者： 灘 武志

所在地： 大阪府東大阪市

事業内容： 革製品・バッグの企画、製造、販売

創業： 1960年（昭和35年）

設立： 1971年（昭和46年8月2日）

ホームページ：https://www.nadaya.co.jp/(https://www.nadaya.co.jp/)

ナダヤ公式オンラインショップ：https://www.nadaya.shop/(https://www.nadaya.shop/)

ナダヤ公式インスタグラム：https://www.instagram.com/nadayaofficialshop/

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