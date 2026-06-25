誕生日デートで最も嬉しかったのは「温泉・ホテルのお泊まり」｜男性の44％・女性の57％が「サプライズしてほしい」、予算は「1万～2万円未満」が最多（ハッピーメール調べ）
株式会社アイベック（本社：福岡県福岡市）が運営する、累計会員数3,500万（※1）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（https://happymail.co.jp/ ）は、交際経験がある成人男女200人を対象に、「誕生日デート」に関するアンケート調査を実施しました。
※1：2024年6月時点
本調査では、
● 誕生日デートの予算感
● サプライズに対する意識
● 嬉しかった誕生日デート
● がっかりした誕生日デート
について回答結果を集計しています。
本リリースでは、誕生日デートにおいて“嬉しかった体験”と“がっかりした体験”の両面から、相手に喜ばれる誕生日デートの傾向を明らかにします。
調査結果の詳細データおよび図表素材は、報道・記事制作時の引用素材として、下記ページにて公開しています。
▼調査結果特設ページ
https://happymail.co.jp/happylife/koikatsu/birthday-date/
1. 誕生日デートで最も嬉しかったのは「温泉やホテルにお泊まり」66人
交際経験がある成人男女200人に、「これまで経験した誕生日デートで最も嬉しかったこと」を尋ねたところ、「温泉やホテルにお泊まり」が最多となりました。
次いで、「自宅で手作りのお祝い」「テーマパークにお出かけ」が続いています。
全体として、“非日常感”や“特別感”を味わえるデートが高く評価される傾向が見られました。
【内訳（人数）】
● 温泉やホテルにお泊まり：男性35人／女性31人
● 自宅で手作りのお祝い：男性26人／女性16人
● テーマパークにお出かけ：男性15人／女性21人
● 高級レストランでディナー：男性9人／女性17人
● 夜景やイルミネーション：男性13人／女性13人
● その他：男性2人／女性2人
2. 誕生日デートの予算は男女ともに「1万～2万円未満」が最多
誕生日デートの予算（1人あたり）について尋ねたところ、男女ともに「1万円～2万円未満」が最多となりました。
男性は40人、女性も40人が回答しており、“少し贅沢をする”価格帯が主流であることがわかります。
また、男女ともに「2万円～3万円未満」も約3割を占めており、誕生日デートには普段より特別感を求める傾向が見られました。
【内訳（人数）】
＜男性＞
● 1万円未満：19人
● 1万円～2万円未満：40人
● 2万円～3万円未満：29人
● 3万円～5万円未満：7人
● 5万円以上：4人
＜女性＞
● 1万円未満：18人
● 1万円～2万円未満：40人
● 2万円～3万円未満：30人
● 3万円～5万円未満：10人
● 5万円以上：2人
3. 男性の44%、女性の57％が「誕生日サプライズをしてほしい」と回答
誕生日デートでサプライズをしてほしいか尋ねたところ、女性は57人が「してほしい」と回答しました。
一方、男性は「してほしくない」が56人で多数派となっており、男女で意識差が見られる結果となっています。
ただし、男女ともに回答が大きく二極化していることから、“サプライズが好きかどうか”は個人差が大きいテーマであることがうかがえます。
【内訳（人数）】
＜男性＞
● してほしい：44人
● してほしくない：56人
＜女性＞
● してほしい：57人
● してほしくない：43人
4. サプライズを嬉しいと感じる理由は「自分のために考えてくれたから」（自由回答）
誕生日サプライズを「してほしい」と回答した人に理由を尋ねたところ、「自分のことを考えて準備してくれたことが嬉しい」という声が多く寄せられました。
【自由回答一部抜粋】
こちらのことを考えて手間をかけてくれたのがうれしいから。（男性）
喜んで欲しいという熱意や誠意が伝わるから。（男性）
サプライズがあると本当に好きでいてくれている気になる（女性）
私の事を考えてくれたんだと思って嬉しいです。
回答を見ると、サプライズの豪華さよりも、“自分のために時間や気持ちを使ってくれたこと”に愛情を感じる人が多いことがわかります。
5. 一方で「サプライズは苦手」という声も多数（自由回答）
サプライズを「してほしくない」と回答した人からは、「疲れる」「リアクションに困る」といった意見も寄せられました。
【自由回答一部抜粋】
自分がサプライズしない派だから。サプライズとか無駄に疲れる。（男性）
どういった表情をして受け答えしたらいいのかわからないから。（男性）
サプライズそのものが苦手なため。予想ができないことはしないで欲しい。（女性）
嬉しいけどリアクションが難しいし、自分もしなくちゃいけないかなと思うから（女性）
サプライズは相手によってはプレッシャーや負担になるケースもあり、“相手の性格や価値観を理解しているか”が重要であることがうかがえます。
6. 誕生日デートでがっかりした経験はわずかに女性の方が多い傾向
「誕生日デートでがっかりした経験はありますか？」と尋ねたところ、「ある」と回答したのは男性9人に対し、女性は15人でした。
女性の方が、誕生日デートに対して“特別感”や“気遣い”を重視している傾向が見られます。
【内訳（人数）】
＜男性＞
● ある：9人
● ない：91人
＜女性＞
● ある：15人
● ない：85人
6-1.がっかりした原因は「特別感のなさ」「配慮不足」「独りよがりな演出」（自由回答）
誕生日デートでがっかりした経験がある人に理由を尋ねたところ、「普段と変わらないデートだった」「相手の好みを考えていないプレゼントだった」「自分よがりなサプライズだった」といった声が寄せられました。
【自由回答 一部抜粋】
普段のデートと何ら変わりのない物で少し残念に思った経験があります。（男性）
いつもと変わらないデートだった（女性）
デート中にもらったプレゼントが、わたしが前から苦手だと話していたものだった時。（女性）
プレゼントが自分の欲しいものとかけ離れた幼いものだった（女性）
サプライズに満足してる感じで、こっちの思いに寄り添ってくれていなかった。（女性）
回答を見ると、誕生日デートでは“豪華さ”以上に、「相手のことを考えて準備してくれたか」が重視されていることがわかります。
特に、「普段と変わらないデート」「好みを理解していないプレゼント」「相手を置き去りにしたサプライズ」などは、不満につながりやすい傾向が見られました。
派手な演出である必要はなくても、“特別な日として向き合う姿勢”や“相手目線で考える気遣い”が、満足度を左右する重要なポイントになっているようです。
調査結果まとめ
本調査から、以下の傾向が明らかになりました。
● 最も嬉しかった誕生日デートは「温泉やホテルのお泊まり」
● 誕生日デートの予算は男女ともに「1万～2万円未満」が最多
● 女性は男性よりサプライズを好意的に受け止める傾向
● サプライズで重視されているのは“内容”より“気持ち”
● がっかりする原因は「特別感のなさ」「独りよがりな演出」
今回の調査から、誕生日デートで重要なのは“高額な演出”ではなく、「相手のことを考えて準備した時間や気持ち」であることがわかりました。
また、サプライズは好みが分かれるため、“自分がしたい演出”ではなく、“相手が喜ぶ形”を意識することが、満足度の高い誕生日デートにつながるといえそうです。
本調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。
報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。
▼調査結果特設ページ
https://happymail.co.jp/happylife/koikatsu/birthday-date/
【調査概要】
調査方法：インターネットアンケート
調査対象：交際経験がある成人男女
アンケート母数：男性100名・女性100名
実施日：2026年5月8日
調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）
調査会社：株式会社アイベック
関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/koikatsu/birthday-date/
ハッピーメール（ハッピー）とは
ハッピーメール（ハッピー）は出会い・恋愛マッチングアプリ/マッチングサイトとして、出会いを提供しています。
25年以上の運営により培ってきた実績を基に、PC、スマートフォン、アプリと時代の変化に合わせてサービスを提供。
2018年には、男女のマッチングからの出会いをテーマにした恋愛映画を作りたいと相談があり、マッチング業界としては初めて映画制作に携わる。
2019年には、"野呂佳代"さんをアンバサダーとして起用し、実際にハッピーメールを利用しているユーザーの体験談を基に、アプリやネットを使ったリアルな出会いからの「恋愛・結婚」の認知を広げるため、Webドラマ「ハッピーメール～Love Story～」を製作。
2024年には累計会員数3500万を突破。（2024年6月時点）
【ブランドアンバサダー起用実績】
2019年 野呂佳代さん
2020年 野呂佳代さん
2021年 野呂佳代さん
2022年 ほのか さん
2023年 ほのか さん
2024年 ゆきぽよ さん
2025年 ゆきぽよ さん
2026年 ゆきぽよ さん
公式サイト：https://happymail.co.jp
総合ページ：https://happymail.jp
対応端末：スマートフォン,PC
対応言語：日本語
サービス地域：日本
サービス開始日：2000年8月
価格：ダウンロード無料
開発・運営：株式会社アイベック
App Store：https://itunes.apple.com/jp/app//id521055533?mt=8
Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja)
マッチングアプリで出会うすべての男女を応援します！ハッピーメールがスポンサーのYouTubeチャンネル『コイラボ』:https://www.youtube.com/@koilabo.happymail
ハッピーメール公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCjKoGOmdSsroocH3cSiQt1Q
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