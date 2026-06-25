誕生日デートで最も嬉しかったのは「温泉・ホテルのお泊まり」｜男性の44％・女性の57％が「サプライズしてほしい」、予算は「1万～2万円未満」が最多（ハッピーメール調べ）

株式会社アイベック

株式会社アイベック（本社：福岡県福岡市）が運営する、累計会員数3,500万（※1）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（https://happymail.co.jp/ ）は、交際経験がある成人男女200人を対象に、「誕生日デート」に関するアンケート調査を実施しました。

※1：2024年6月時点

本調査では、

● 誕生日デートの予算感

● サプライズに対する意識

● 嬉しかった誕生日デート

● がっかりした誕生日デート

について回答結果を集計しています。

本リリースでは、誕生日デートにおいて“嬉しかった体験”と“がっかりした体験”の両面から、相手に喜ばれる誕生日デートの傾向を明らかにします。

調査結果の詳細データおよび図表素材は、報道・記事制作時の引用素材として、下記ページにて公開しています。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/koikatsu/birthday-date/

1. 誕生日デートで最も嬉しかったのは「温泉やホテルにお泊まり」66人

交際経験がある成人男女200人に、「これまで経験した誕生日デートで最も嬉しかったこと」を尋ねたところ、「温泉やホテルにお泊まり」が最多となりました。

次いで、「自宅で手作りのお祝い」「テーマパークにお出かけ」が続いています。

全体として、“非日常感”や“特別感”を味わえるデートが高く評価される傾向が見られました。

【内訳（人数）】

● 温泉やホテルにお泊まり：男性35人／女性31人

● 自宅で手作りのお祝い：男性26人／女性16人

● テーマパークにお出かけ：男性15人／女性21人

● 高級レストランでディナー：男性9人／女性17人

● 夜景やイルミネーション：男性13人／女性13人

● その他：男性2人／女性2人

2. 誕生日デートの予算は男女ともに「1万～2万円未満」が最多

誕生日デートの予算（1人あたり）について尋ねたところ、男女ともに「1万円～2万円未満」が最多となりました。

男性は40人、女性も40人が回答しており、“少し贅沢をする”価格帯が主流であることがわかります。

また、男女ともに「2万円～3万円未満」も約3割を占めており、誕生日デートには普段より特別感を求める傾向が見られました。

【内訳（人数）】

＜男性＞

● 1万円未満：19人

● 1万円～2万円未満：40人

● 2万円～3万円未満：29人

● 3万円～5万円未満：7人

● 5万円以上：4人

＜女性＞

● 1万円未満：18人

● 1万円～2万円未満：40人

● 2万円～3万円未満：30人

● 3万円～5万円未満：10人

● 5万円以上：2人

3. 男性の44%、女性の57％が「誕生日サプライズをしてほしい」と回答

誕生日デートでサプライズをしてほしいか尋ねたところ、女性は57人が「してほしい」と回答しました。

一方、男性は「してほしくない」が56人で多数派となっており、男女で意識差が見られる結果となっています。

ただし、男女ともに回答が大きく二極化していることから、“サプライズが好きかどうか”は個人差が大きいテーマであることがうかがえます。

【内訳（人数）】

＜男性＞

● してほしい：44人

● してほしくない：56人

＜女性＞

● してほしい：57人

● してほしくない：43人

4. サプライズを嬉しいと感じる理由は「自分のために考えてくれたから」（自由回答）

誕生日サプライズを「してほしい」と回答した人に理由を尋ねたところ、「自分のことを考えて準備してくれたことが嬉しい」という声が多く寄せられました。

【自由回答一部抜粋】

こちらのことを考えて手間をかけてくれたのがうれしいから。（男性）

喜んで欲しいという熱意や誠意が伝わるから。（男性）

サプライズがあると本当に好きでいてくれている気になる（女性）

私の事を考えてくれたんだと思って嬉しいです。

回答を見ると、サプライズの豪華さよりも、“自分のために時間や気持ちを使ってくれたこと”に愛情を感じる人が多いことがわかります。

5. 一方で「サプライズは苦手」という声も多数（自由回答）

サプライズを「してほしくない」と回答した人からは、「疲れる」「リアクションに困る」といった意見も寄せられました。

【自由回答一部抜粋】

自分がサプライズしない派だから。サプライズとか無駄に疲れる。（男性）

どういった表情をして受け答えしたらいいのかわからないから。（男性）

サプライズそのものが苦手なため。予想ができないことはしないで欲しい。（女性）

嬉しいけどリアクションが難しいし、自分もしなくちゃいけないかなと思うから（女性）

サプライズは相手によってはプレッシャーや負担になるケースもあり、“相手の性格や価値観を理解しているか”が重要であることがうかがえます。

6. 誕生日デートでがっかりした経験はわずかに女性の方が多い傾向

「誕生日デートでがっかりした経験はありますか？」と尋ねたところ、「ある」と回答したのは男性9人に対し、女性は15人でした。

女性の方が、誕生日デートに対して“特別感”や“気遣い”を重視している傾向が見られます。

【内訳（人数）】

＜男性＞

● ある：9人

● ない：91人

＜女性＞

● ある：15人

● ない：85人



6-1.がっかりした原因は「特別感のなさ」「配慮不足」「独りよがりな演出」（自由回答）

誕生日デートでがっかりした経験がある人に理由を尋ねたところ、「普段と変わらないデートだった」「相手の好みを考えていないプレゼントだった」「自分よがりなサプライズだった」といった声が寄せられました。

【自由回答 一部抜粋】

普段のデートと何ら変わりのない物で少し残念に思った経験があります。（男性）

いつもと変わらないデートだった（女性）

デート中にもらったプレゼントが、わたしが前から苦手だと話していたものだった時。（女性）

プレゼントが自分の欲しいものとかけ離れた幼いものだった（女性）

サプライズに満足してる感じで、こっちの思いに寄り添ってくれていなかった。（女性）

回答を見ると、誕生日デートでは“豪華さ”以上に、「相手のことを考えて準備してくれたか」が重視されていることがわかります。

特に、「普段と変わらないデート」「好みを理解していないプレゼント」「相手を置き去りにしたサプライズ」などは、不満につながりやすい傾向が見られました。

派手な演出である必要はなくても、“特別な日として向き合う姿勢”や“相手目線で考える気遣い”が、満足度を左右する重要なポイントになっているようです。

調査結果まとめ

本調査から、以下の傾向が明らかになりました。

● 最も嬉しかった誕生日デートは「温泉やホテルのお泊まり」

● 誕生日デートの予算は男女ともに「1万～2万円未満」が最多

● 女性は男性よりサプライズを好意的に受け止める傾向

● サプライズで重視されているのは“内容”より“気持ち”

● がっかりする原因は「特別感のなさ」「独りよがりな演出」

今回の調査から、誕生日デートで重要なのは“高額な演出”ではなく、「相手のことを考えて準備した時間や気持ち」であることがわかりました。

また、サプライズは好みが分かれるため、“自分がしたい演出”ではなく、“相手が喜ぶ形”を意識することが、満足度の高い誕生日デートにつながるといえそうです。

本調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。

報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。

▼調査結果特設ページ

https://happymail.co.jp/happylife/koikatsu/birthday-date/

【調査概要】

調査方法：インターネットアンケート

調査対象：交際経験がある成人男女

アンケート母数：男性100名・女性100名

実施日：2026年5月8日

調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）

調査会社：株式会社アイベック

関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/koikatsu/birthday-date/

ハッピーメール（ハッピー）とは

ハッピーメール（ハッピー）は出会い・恋愛マッチングアプリ/マッチングサイトとして、出会いを提供しています。

25年以上の運営により培ってきた実績を基に、PC、スマートフォン、アプリと時代の変化に合わせてサービスを提供。

2018年には、男女のマッチングからの出会いをテーマにした恋愛映画を作りたいと相談があり、マッチング業界としては初めて映画制作に携わる。

2019年には、"野呂佳代"さんをアンバサダーとして起用し、実際にハッピーメールを利用しているユーザーの体験談を基に、アプリやネットを使ったリアルな出会いからの「恋愛・結婚」の認知を広げるため、Webドラマ「ハッピーメール～Love Story～」を製作。

2024年には累計会員数3500万を突破。（2024年6月時点）

【ブランドアンバサダー起用実績】

2019年 野呂佳代さん

2020年 野呂佳代さん

2021年 野呂佳代さん

2022年 ほのか さん

2023年 ほのか さん

2024年 ゆきぽよ さん

2025年 ゆきぽよ さん

2026年 ゆきぽよ さん

公式サイト：https://happymail.co.jp

総合ページ：https://happymail.jp

対応端末：スマートフォン,PC

対応言語：日本語

サービス地域：日本

サービス開始日：2000年8月

価格：ダウンロード無料

開発・運営：株式会社アイベック

App Store：https://itunes.apple.com/jp/app//id521055533?mt=8

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja)

マッチングアプリで出会うすべての男女を応援します！ハッピーメールがスポンサーのYouTubeチャンネル『コイラボ』:https://www.youtube.com/@koilabo.happymail

ハッピーメール公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCjKoGOmdSsroocH3cSiQt1Q

恋活・婚活トレンド情報サイト ハッピーライフ：https://happymail.co.jp/happylife/