誕生日デートで最も嬉しかったのは「温泉・ホテルのお泊まり」｜男性の44％・女性の57％が「サプライズしてほしい」、予算は「1万～2万円未満」が最多（ハッピーメール調べ）

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株式会社アイベック


株式会社アイベック（本社：福岡県福岡市）が運営する、累計会員数3,500万（※1）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」（https://happymail.co.jp/ ）は、交際経験がある成人男女200人を対象に、「誕生日デート」に関するアンケート調査を実施しました。


※1：2024年6月時点



本調査では、


　●　誕生日デートの予算感


　●　サプライズに対する意識


　●　嬉しかった誕生日デート


　●　がっかりした誕生日デート


について回答結果を集計しています。



本リリースでは、誕生日デートにおいて“嬉しかった体験”と“がっかりした体験”の両面から、相手に喜ばれる誕生日デートの傾向を明らかにします。



調査結果の詳細データおよび図表素材は、報道・記事制作時の引用素材として、下記ページにて公開しています。



▼調査結果特設ページ


https://happymail.co.jp/happylife/koikatsu/birthday-date/



1. 誕生日デートで最も嬉しかったのは「温泉やホテルにお泊まり」66人


交際経験がある成人男女200人に、「これまで経験した誕生日デートで最も嬉しかったこと」を尋ねたところ、「温泉やホテルにお泊まり」が最多となりました。


次いで、「自宅で手作りのお祝い」「テーマパークにお出かけ」が続いています。


全体として、“非日常感”や“特別感”を味わえるデートが高く評価される傾向が見られました。



【内訳（人数）】


　●　温泉やホテルにお泊まり：男性35人／女性31人


　●　自宅で手作りのお祝い：男性26人／女性16人


　●　テーマパークにお出かけ：男性15人／女性21人


　●　高級レストランでディナー：男性9人／女性17人


　●　夜景やイルミネーション：男性13人／女性13人


　●　その他：男性2人／女性2人



2. 誕生日デートの予算は男女ともに「1万～2万円未満」が最多




誕生日デートの予算（1人あたり）について尋ねたところ、男女ともに「1万円～2万円未満」が最多となりました。


男性は40人、女性も40人が回答しており、“少し贅沢をする”価格帯が主流であることがわかります。


また、男女ともに「2万円～3万円未満」も約3割を占めており、誕生日デートには普段より特別感を求める傾向が見られました。



【内訳（人数）】


＜男性＞


　●　1万円未満：19人


　●　1万円～2万円未満：40人


　●　2万円～3万円未満：29人


　●　3万円～5万円未満：7人


　●　5万円以上：4人


＜女性＞


　●　1万円未満：18人


　●　1万円～2万円未満：40人


　●　2万円～3万円未満：30人


　●　3万円～5万円未満：10人


　●　5万円以上：2人



3. 男性の44%、女性の57％が「誕生日サプライズをしてほしい」と回答




誕生日デートでサプライズをしてほしいか尋ねたところ、女性は57人が「してほしい」と回答しました。


一方、男性は「してほしくない」が56人で多数派となっており、男女で意識差が見られる結果となっています。


ただし、男女ともに回答が大きく二極化していることから、“サプライズが好きかどうか”は個人差が大きいテーマであることがうかがえます。



【内訳（人数）】


＜男性＞


　●　してほしい：44人


　●　してほしくない：56人


＜女性＞


　●　してほしい：57人


　●　してほしくない：43人



4. サプライズを嬉しいと感じる理由は「自分のために考えてくれたから」（自由回答）


誕生日サプライズを「してほしい」と回答した人に理由を尋ねたところ、「自分のことを考えて準備してくれたことが嬉しい」という声が多く寄せられました。



【自由回答一部抜粋】


こちらのことを考えて手間をかけてくれたのがうれしいから。（男性）


喜んで欲しいという熱意や誠意が伝わるから。（男性）


サプライズがあると本当に好きでいてくれている気になる（女性）


私の事を考えてくれたんだと思って嬉しいです。



回答を見ると、サプライズの豪華さよりも、“自分のために時間や気持ちを使ってくれたこと”に愛情を感じる人が多いことがわかります。



5. 一方で「サプライズは苦手」という声も多数（自由回答）


サプライズを「してほしくない」と回答した人からは、「疲れる」「リアクションに困る」といった意見も寄せられました。



【自由回答一部抜粋】


自分がサプライズしない派だから。サプライズとか無駄に疲れる。（男性）


どういった表情をして受け答えしたらいいのかわからないから。（男性）


サプライズそのものが苦手なため。予想ができないことはしないで欲しい。（女性）


嬉しいけどリアクションが難しいし、自分もしなくちゃいけないかなと思うから（女性）



サプライズは相手によってはプレッシャーや負担になるケースもあり、“相手の性格や価値観を理解しているか”が重要であることがうかがえます。



6. 誕生日デートでがっかりした経験はわずかに女性の方が多い傾向


「誕生日デートでがっかりした経験はありますか？」と尋ねたところ、「ある」と回答したのは男性9人に対し、女性は15人でした。


女性の方が、誕生日デートに対して“特別感”や“気遣い”を重視している傾向が見られます。



【内訳（人数）】


＜男性＞


　●　ある：9人


　●　ない：91人


＜女性＞


　●　ある：15人


　●　ない：85人




6-1.がっかりした原因は「特別感のなさ」「配慮不足」「独りよがりな演出」（自由回答）



誕生日デートでがっかりした経験がある人に理由を尋ねたところ、「普段と変わらないデートだった」「相手の好みを考えていないプレゼントだった」「自分よがりなサプライズだった」といった声が寄せられました。



【自由回答 一部抜粋】


普段のデートと何ら変わりのない物で少し残念に思った経験があります。（男性）


いつもと変わらないデートだった（女性）


デート中にもらったプレゼントが、わたしが前から苦手だと話していたものだった時。（女性）


プレゼントが自分の欲しいものとかけ離れた幼いものだった（女性）


サプライズに満足してる感じで、こっちの思いに寄り添ってくれていなかった。（女性）



回答を見ると、誕生日デートでは“豪華さ”以上に、「相手のことを考えて準備してくれたか」が重視されていることがわかります。


特に、「普段と変わらないデート」「好みを理解していないプレゼント」「相手を置き去りにしたサプライズ」などは、不満につながりやすい傾向が見られました。


派手な演出である必要はなくても、“特別な日として向き合う姿勢”や“相手目線で考える気遣い”が、満足度を左右する重要なポイントになっているようです。



調査結果まとめ

本調査から、以下の傾向が明らかになりました。



　●　最も嬉しかった誕生日デートは「温泉やホテルのお泊まり」


　●　誕生日デートの予算は男女ともに「1万～2万円未満」が最多


　●　女性は男性よりサプライズを好意的に受け止める傾向


　●　サプライズで重視されているのは“内容”より“気持ち”


　●　がっかりする原因は「特別感のなさ」「独りよがりな演出」



今回の調査から、誕生日デートで重要なのは“高額な演出”ではなく、「相手のことを考えて準備した時間や気持ち」であることがわかりました。


また、サプライズは好みが分かれるため、“自分がしたい演出”ではなく、“相手が喜ぶ形”を意識することが、満足度の高い誕生日デートにつながるといえそうです。



本調査結果の詳細データおよび図表素材は、以下の特設ページにて公開しています。


報道・記事制作時の引用素材としてもご利用いただけます。



▼調査結果特設ページ


https://happymail.co.jp/happylife/koikatsu/birthday-date/




【調査概要】


調査方法：インターネットアンケート


調査対象：交際経験がある成人男女


アンケート母数：男性100名・女性100名


実施日：2026年5月8日


調査実施主体：ハッピーメール（ハッピー）（https://happymail.co.jp/）


調査会社：株式会社アイベック


関連ページ：https://happymail.co.jp/happylife/koikatsu/birthday-date/



ハッピーメール（ハッピー）とは

ハッピーメール（ハッピー）は出会い・恋愛マッチングアプリ/マッチングサイトとして、出会いを提供しています。


25年以上の運営により培ってきた実績を基に、PC、スマートフォン、アプリと時代の変化に合わせてサービスを提供。


2018年には、男女のマッチングからの出会いをテーマにした恋愛映画を作りたいと相談があり、マッチング業界としては初めて映画制作に携わる。


2019年には、"野呂佳代"さんをアンバサダーとして起用し、実際にハッピーメールを利用しているユーザーの体験談を基に、アプリやネットを使ったリアルな出会いからの「恋愛・結婚」の認知を広げるため、Webドラマ「ハッピーメール～Love Story～」を製作。



2024年には累計会員数3500万を突破。（2024年6月時点）



【ブランドアンバサダー起用実績】


2019年 野呂佳代さん


2020年 野呂佳代さん


2021年 野呂佳代さん


2022年 ほのか さん


2023年 ほのか さん


2024年 ゆきぽよ さん


2025年 ゆきぽよ さん


2026年 ゆきぽよ さん




公式サイト：https://happymail.co.jp


総合ページ：https://happymail.jp


対応端末：スマートフォン,PC


対応言語：日本語


サービス地域：日本


サービス開始日：2000年8月


価格：ダウンロード無料


開発・運営：株式会社アイベック


App Store：https://itunes.apple.com/jp/app//id521055533?mt=8


Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.i_bec.suteki_happy&hl=ja)






マッチングアプリで出会うすべての男女を応援します！ハッピーメールがスポンサーのYouTubeチャンネル『コイラボ』:https://www.youtube.com/@koilabo.happymail


ハッピーメール公式YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCjKoGOmdSsroocH3cSiQt1Q



恋活・婚活トレンド情報サイト ハッピーライフ：https://happymail.co.jp/happylife/