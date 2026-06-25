群馬県公式TikTok「tsulunos」 人気インフルエンサー10組と連携して群馬県の魅力を発信【開始3週間ですでに150万回突破】

群馬県庁

■群馬県公式TikTok「tsulunos」の取組と特徴

群馬県では、若年層に対して県政情報や群馬県の魅力等を届けるため、令和５年11月からTikTokの運用を開始しました。本アカウントの最大の特徴は、県職員が中心となり、企画・撮影・編集を行い、情報発信を行っている点です。リアルで親しみやすいコンテンツ制作を目指して、県職員が県内各地に足を運び、県職員自らが動画内で各地域の魅力を発信してきました。

また、群馬県の魅力を新たな切り口で、より多くの方に伝えるため、県職員動画に加え、インフルエンサーとのコラボ動画の制作にも力を入れています。こうした取り組みが評価され、2025年6月には、自治体として初めて「TikTok上半期トレンド大賞2025」特別賞を受賞しました。

令和8年6月22日現時点のフォロワー数は約3.1万人で、総視聴回数は4,700万回以上となっています。視聴者からは「行ってきた」「この場所気になる」といったコメントも多く寄せられるなど、群馬県の魅力発信アカウントとして、一定の効果をあげることができました。

tsulunosTikTokアカウント :https://www.tiktok.com/@tsulunos

■「次は群馬に行きたくなる」10組の人気インフルエンサーが群馬の魅力を拡散

今回、「次は群馬に行きたくなる」をテーマに、人気インフルエンサー10組を起用したPRを展開します。

・「ちなぷぷ」によるアクティビティのVlogやダンス動画。

・「よぉちゃん」によるご当地グルメの食べ歩き、生ゆばすくい体験。

・「イケメンズ」による地域とトレンドコンテンツを題材にしたコントやショートドラマ。

上記をはじめ、インフルエンサーの特性を活かした多様なコンテンツを展開します。

これらの動画を視聴して、群馬県の魅力を感じていただき、ぜひ次の休日は、群馬県に足を運んでください。お待ちしています。

1,廃線の上を自転車で走れる！？吾妻峡レールバイクアガッタンで群馬の絶景を堪能！ 🚲

tsulunos【群馬県公式】 (@tsulunos) | TikTok (https://www.tiktok.com/@tsulunos/video/7647734605692374290)

2,群馬の生ゆば食べ放題で覚醒祭り

tsulunos【群馬県公式】 (@tsulunos) | TikTok(https://www.tiktok.com/@tsulunos/video/7654118916599385360)

起用TikTokインフルエンサー

ちなぷぷ：@tina._.nyan(https://www.tiktok.com/@tina._.nyan)

よぉちゃん：@jgyoko(https://www.tiktok.com/@jgyoko)

イケメンズ(改名予定あり)：@ikemennumber1(https://www.tiktok.com/@ikemennumber1)

こぴ：@kopisan_(https://www.tiktok.com/@kopisan_)

丸顔は世界を救う：@m19_peach(https://www.tiktok.com/@m19_peach)

りおレモン：@riolemon_2525(https://www.tiktok.com/@riolemon_2525)

食いしん坊女子りっかちゃん：@ricca_ogui(https://www.tiktok.com/@ricca_ogui)

ともぴ：@tomo_peacedesu(https://www.tiktok.com/@tomo_peacedesu)

他

■2026年度施策の概要

【施策名】令和8年度 群馬県TikTok用コンテンツ制作等業務

【配信開始】2026年6月6日

【配信先】tsulunos【群馬県公式】（TikTok／YouTube Shorts）

【コンテンツ種別】縦型ショートドラマ、クリエイタータイアップ動画

【テーマ】群馬県の観光・食・文化・自然などの魅力発信、若年層の来訪促進

【企画統括・監修】株式会社読売群馬広告社

【企画・制作実務】studio15株式会社（企画／脚本／キャスティング／撮影／編集／広告運用／レポーティング）

【制作委託】

■株式会社読売群馬広告社

所在地：〒371-0822 群馬県前橋市下新田町67

会社URL：https://www.yomiurigunma.com/(https://www.yomiurigunma.com/)

■studio15株式会社

所在地：〒150-6221 東京都渋谷区桜丘町 1番1号 渋谷サクラステージ SHIBUYAタワー21階

会社URL：https://studio15.co.jp/(https://studio15.co.jp/)

■群馬県公式動画サイト

これまでに制作した動画は、群馬県公式動画サイトからご覧いただけます。

tsulunos -ツルノス- | 群馬県の動画情報発信サイト |(https://tsulunos.jp/)

各SNSチャンネルは下記からご覧いただけます。

・TikTok「tsulunos【群馬県公式】」(https://www.tiktok.com/@tsulunos)

・YouTube「あなたはきっとぐんまを好きになる(仮)」(https://www.youtube.com/channel/UCyGO4iuYd6ejFCynAYexpmA)

・YouTube「tsulunos ～群馬県公式～」(https://www.youtube.com/c/tsulunos)

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

群馬県知事選戦略部メディアプロモーション課tsulunos室映像プロモーション第一係

メールアドレス：tsulunos@pref.gunma.lg.jp 電話番号：027-226-2171