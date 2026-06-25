人気モデル“ゆんころ”を起用、LaLaTulleから夏の新作「アイシーカラー」ドレスコレクションが新登場

株式会社DRESS DESIGN WORKS

株式会社DRESS DESIGN WORKS（所在地：大阪市中央区、販売責任者名：桐野 春花 ）が展開するキャバクラドレス通販サイト「LaLaTulle（ララチュール）」（URL：https://www.lalatulle.jp/）は、人気モデル“ゆんころ”を起用した夏の新作「アイシーカラー」ドレスコレクションが新登場！

本コレクションでは、圧倒的な華やかさと洗練されたクオリティで夜の街を魅了する、夏にふさわしい涼しげで上品な5型の新作キャバドレスをラインナップ。

なかでも、眩いビジューがドラマチックに輝くアシンメトリードレスや、贅沢なシアー使いが目を惹くフリルドレスなど、今季のトレンドである“ひんやりとした透明感”を纏った主役級の3型をピックアップしてご紹介いたします。夏の夜を誰よりも圧倒的に輝かせる、特別な一着をお届けします。

■ 夏の夜を圧倒的に輝かせる、主役級のメインラインナップ

カラー：（サックス/ピンク/アイボリー）フリルが奏でる圧倒的透明感。2wayで魅せる主役級レイヤードフレアドレス

涼しげで透明感あふれるアイシーカラーのシアー素材を重ねた、今季トレンドのレイヤードフレアミニドレス。 流れるようなアシンメトリーフリルが歩くたびに美しく揺れ、妖精のような儚げな可愛らしさを演出します。 華奢なビジューのキャミソールストラップは取り外し可能な2way仕様。外してヘルシーなベアトップドレスとしても着用でき、ガラリと異なる大人っぽい表情を楽しめます。高めのウエストベルトデザインでスタイルアップ効果も抜群です。

商品URL：（https://www.lalatulle.jp/c/angel-r/angelr/ar-md-ar26216z2）

カラー：（ブルー×ネイビー/ブルー/ピンク/アイボリー）リボンとフリルにときめく。最旬セットアップで魅せるフェミニンフレアドレス

ひんやりとしたアイシーブルーのシフォン素材を贅沢に重ねた、上下セパレートのセットアップミニドレス。 胸元の可憐なリボンとフリルがフェミニンさを極限まで引き出します。すっきりとしたベアトップのトップスは、裾からチラリとのぞくウエストの肌見せで今っぽい抜け感を演出。ボトムスのスカートは柔らかなシアー素材になっており、動くたびに涼しげな表情を醸し出します。

商品URL：（https://www.lalatulle.jp/c/angel-r/angelr/ar-md-ar26320z3）

カラー：（サックス/オレンジ/ピンク）儚げな花々に視線が釘付け。ネックリボンが彩る最旬フラワープリントドレス

淡く繊細なシフォンに、アイシーカラーのフラワープリントを散りばめたフレアミニドレス。裾のメロウなフリル使いが可憐さを引き立てます。首元をドラマチックに彩るトレンドのネックリボンが、キャミソールデザインのデコルテラインをさらに華やかに美しく演出。きゅっと引き締まったシャーリングウエストにより、メリハリのある美しいシルエットを叶えます。

商品URL：（https://www.lalatulle.jp/c/angel-r/angelr/ar-md-ar26822z2）

■ 洗練された輝きを添える、サブラインナップ

メインスタイルに加え、洗練されたディテールや異なる表情で魅せるサブラインナップ2型も、今季のコレクションをより深く、華やかに彩ります。

商品URL：（https://www.lalatulle.jp/c/angel-r/angelr/ar-md-ar26826z2）商品URL：（https://www.lalatulle.jp/c/angel-r/angelr/ar-md-ar26322z3）▼「LaLaTulle × ゆんころ」特設ページはこちら▼

今回ご紹介したドレスのほか、夏の夜を彩る特別な新作ラインナップの全貌を今すぐチェック。

URL（https://www.lalatulle.jp/c/yunkoro）

■ モデルプロフィール

・ゆんころ

卓越した美意識とスタイルキープ術で高い支持を集めるファッションモデル兼インフルエンサー。

SNSを通じて発信する洗練されたライフスタイルや最旬のトレンドファッションは多くの女性の憧れの的であり、現在はモデル業にとどまらず美容やフィットネスのスペシャリスト、プロデューサーとしても多方面で才能を発揮し続けている。

・Instagram：（https://www.instagram.com/yunkoro519/?hl=ja）

・X：（https://x.com/yunkoro519）

・TikTok：（https://www.tiktok.com/@yunkoro519）

・YouTube：（https://www.youtube.com/channel/UCUZMUZFiGW4vLPEHKY3NzXA）

■ LaLaTulle（ララチュール）について

最旬のトレンドドレスから、圧倒的なクオリティを誇る高級キャバドレスまで幅広く展開するドレス専門通販サイト。

特別な夜を美しく彩るデザイン性と、女性のボディラインを最も美しく魅せるシルエットにこだわった一着を、最前線で発信し続けています。

■ 商品一覧ページはこちら

・公式通販サイト （https://www.lalatulle.jp/）

【会社概要】

販売事業者名： 株式会社DRESS DESIGN WORKS

販売責任者名： 桐野春花

所在地： 〒150-0041 東京都 渋谷区神南 1-20-9

電話番号： 06-6210-1708（代表 / 大阪支社）

事業内容：レディースファッションの小売及びオリジナルブランドの企画及び開発