“垢抜け部屋”を演出する『円形カフェテーブル』が登場！ホワイト天板とシルバー脚が映える海外風デザイン

タンスのゲン株式会社（置くだけでカフェのようなおしゃれな空間を演出する『円形カフェテーブル』が登場）

家具・インテリアのEC事業を展開するタンスのゲン株式会社（以下、タンスのゲン、本社：福岡県大川市、代表取締役：橋爪裕和）は、置くだけでお部屋を海外インテリア風の洗練された空間へ導く『円形カフェテーブル』を発売したことをお知らせいたします。

本製品は、「ダイニングテーブルを置きたいけれど、スペースが気になる」という方にも取り入れやすく、どの方向からでも座りやすい円形天板を採用し、使い勝手の良さと省スペース性を兼ね備えています。

◇置くだけでお部屋をおしゃれカフェ風の空間に

近年、韓国風や北欧風など、シンプルで洗練された海外インテリアが人気を集めています。

今回発売した『円形カフェテーブル』は、ホワイト天板とシルバー脚を組み合わせたスタイリッシュで、他のインテリアと馴染みやすいデザインを採用しています。

シンプルながらも存在感があり、置くだけでお部屋をおしゃれなカフェのような空間へ演出します。

（スタイリッシュでお部屋の雰囲気に馴染むデザイン）（お掃除しやすい設計）

また、脚部は一本脚デザインとなっており、テーブル周りがすっきり見えるため、お部屋に抜け感を生み出し空間を広く見せる効果があります。床面から脚部まで約11cmのスペースを確保しているため、お掃除がしやすいのも特長です。脚部には軽量かつ耐久性に優れたアルミニウムを使用しており、サビにくく、長くきれいな状態でご使用いただけます。

◇使い勝手の良い「円形天板」

本製品は、どの方向からでも座りやすい「円形天板」を採用しています。来客時にはコミュニケーションが取りやすく、自然と会話が弾む空間を演出します。

また、角のないデザインのため、小さなお子様がいるご家庭でも安心してご使用いただけます。

さらに、丸みのあるフォルムがお部屋にやわらかな印象を与え、限られたスペースでも圧迫感を軽減し、開放的な空間づくりをサポートします。

（どの位置からでも座りやすい円形テーブル）◇毎日使いやすいメラミン天板

『円形カフェテーブル』の天板にはキズ・熱・汚れに強いメラミン素材を使用しています。

食器の引きずりや書き物をする際の筆圧による摩擦でも表面が傷つきにくく、熱い食器を置いても天板の変形や変色、輪ジミが発生しにくいため、食事の際も気兼ねなくご使用いただけます。

（熱に強いメラミン素材を使用）（書き物をしても傷つきにくい仕様に）

また、飲み物や食べこぼしなどで汚れてもサッと拭き取ることができるため、清潔な状態を保つことができます。本製品は実用性にも優れており、食事からデスクワークまで幅広いシーンで活躍します。

◇暮らしやインテリアに合わせて選べるサイズ、カラー展開

『円形カフェテーブル』は、お部屋の広さや好みに合わせて選べる2サイズ、3カラー展開となっています。

（ワンルームにぴったりな直径60cmモデル）（2人での使用も可能な直径80cmモデル）

サイズは直径60cmモデルと80cmモデルがあり、60cmモデルは、一人暮らしのお部屋やワンルームにも置きやすいコンパクトサイズです。食事やティータイムはもちろん、おうちカフェを楽しみたい方にもおすすめです。

直径80cmモデルは、ノートパソコンや食器を広げてもゆとりがあり、2人での使用にも適したサイズ感で、ダイニングテーブルとしても使用できます。

（使い勝手の良いホワイト×ナチュラル）（アクセントになるホワイト×シルバー）

また、カラーはホワイト×ナチュラル、ホワイト×シルバー、ホワイト×グレージュの3色展開です。

ナチュラルテイストからモダンな空間まで、お部屋の雰囲気やお好みに合わせてお選びいただけます。

（韓国のような雰囲気とマッチするホワイト×グレージュ）◇販売情報

今回、発売開始した『円形カフェテーブル』はタンスのゲン本店とタンスのゲン楽天市場店、タンスのゲンヤフーショッピング店にて取り扱っております。詳細は販売ページをご参照ください。

■『円形カフェテーブル』販売ページ

▼タンスのゲン本店

https://www.tansu-gen.jp/collections/cafe_table/products/86200001

▼楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/tansu/86200001/

▼ヤフーショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tansu/86200001.html

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39747/table/419_1_8bcff7d56be69620df18b4dd8dbdb951.jpg?v=202606260551 ]