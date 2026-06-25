【市場動向レポート】女性客比率が過去最高水準へ、高級とんかつ市場で広がる「ご褒美消費」と「健康志向」株式会社エンが来店傾向を分析

株式会社エン

株式会社エン（本社：東京都町田市、代表取締役社長：杉本孝太郎）は、高級とんかつ市場における利用者動向を分析した「高級とんかつ市場レポート2026」を公開いたしました。

近年、高級とんかつ市場では女性利用者の増加が顕著となっています。従来の「男性中心」「ボリューム重視」のイメージから変化し、「自分へのご褒美」「健康を意識した外食」「特別な日の食事」として、幅広い年代の女性客から支持を集めています。



■ 調査概要

当社運営店舗における来店データおよび利用傾向の分析（2026年度4月度）



■ 女性客増加が続く高級とんかつ市場

当社が運営する店舗の来店傾向や市場動向を分析した結果、高級とんかつ市場では女性客比率が年々上昇していることが確認されました。

特に20代後半から50代女性の利用が増加しており、利用シーンも多様化しています。

・ランチ利用 ・一人利用 ・友人との食事 ・記念日利用

■ 背景にある「ご褒美消費」の拡大

物価上昇が続く中でも、「本当に価値があるものにはお金を使いたい」という消費行動が広がっています。高級とんかつは、

・高級焼肉より利用しやすい ・寿司より気軽に楽しめる ・満足感が高い

という特徴から、**"ちょうど良い贅沢"**として支持を集めています。

■ 女性客が支持する理由

今回の利用傾向分析から、女性客に支持される要因として以下が挙げられます。

・高タンパクな食事 ・ブランド豚への関心 ・落ち着いた空間 ・一人でも利用しやすい店舗設計 ・写真映えする料理

特に健康意識の高まりにより、高タンパク食としての評価が高まっており、ダイエットや体づくりを意識する女性層にも積極的に選ばれています。

■ SNSが市場拡大を後押し

InstagramやTikTokなどのSNSでは、

・厚切りの断面 ・ブランド豚の紹介 ・職人の調理風景 ・高級感ある店内

などの投稿が人気を集めています。SNSをきっかけに来店する新規顧客も増加しており、高級とんかつ市場の認知拡大に大きく寄与しています。

会社概要

会社名：株式会社エン

代表者：代表取締役社長 杉本孝太郎

本社：東京都町田市高ヶ坂4-34-1

本部事務所：東京都町田市玉川学園7-4-11 NSプラザ1B

設立：2015年12月1日（創業：2015年1月）

資本金：5,550千円

決算期：11月

従業員数：社員25名

パート・アルバイト80名

事業内容：

・高級とんかつ専門店運営

・フランチャイズ本部運営

・加盟開発支援

・飲食店コンサルティング

ブランド：

高級とんかつ 慶（YOI）

URL：株式会社エン 公式サイト

https://en-foodbiz.com

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社エン

フランチャイズ事業部

本部事務所：

東京都町田市玉川学園7-4-11 NSプラザ1B

FC加盟担当 佐々木 俊太郎

MAIL：sasaki@en-foodbiz.com

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SotPo7fn0iI ]