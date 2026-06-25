TVで反響/紅白司会も絶賛【北海道民号泣のシッカリ鑑定】宝珠リリカのコンテンツが「本格占い｜みのり」で提供開始

株式会社レンサ

株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）とテレシスネットワーク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：鷹石惠充）は、2026年6月25日（木）より、運営する、『みのり～本格占い～』にて「宝珠リリカ先生」の占いコンテンツの提供を開始しました。

◆本格占い｜みのり URL：https://rensa.jp.net/premium_fortune

◆TVで反響/紅白司会も絶賛【北海道民号泣のシッカリ鑑定】宝珠リリカ

URL：https://rensa.jp.net/premium_fortune/portal/cp_tel/462/hojurir/index.html

宝珠リリカ

■提供内容のご紹介

TVで紅白司会者も絶賛！北海道民を虜にし続ける人情占い師・宝珠リリカ。あなたの運命の相手も恋未来も…誰よりもシッカリ心に寄り添う愛溢れる鑑定で、どんな悩みも解決へ導きます。

■監修者紹介

四柱推命、九星気学、タロット、アストロダイスなどを組み合わせた鑑定が人気を博す、札幌で活動している鑑定歴21年の占い師「宝珠リリカ」。風水師でもあり、部屋の運勢と個人の運勢を融合させた風水鑑定も行っている。また、カラーセラピスト講座やタロット占い講座、アストロダイス講座も開講している。「世界から認められる鑑定師は札幌ではこの人だ け」「心強いアドバイスをもらえる」など、相談者からの口コミも絶賛の声があり、リピーターも 多数。相談者に親身に寄り添い、分かりやすく適切な答えを導く人気鑑定師である。

■恋愛・占いメディア「みのり」のご紹介

2020年から恋愛・占いメディア「みのり」企画運営を開始。無料占いと、恋愛コラムを主軸とした情報を提供している。

『みのり 当たる無料占い＆恋愛コラム』URL：https://rensa.jp.net

■女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア「せきらら」のご紹介

2022年から、女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア『せきらら-Sekirara-』を提供開始。今まで切り込めなかった男性の本音や、ナイトライフをより楽しむために役立つ情報を独自の視点でお届けします。また、TVや雑誌など各メディアで活躍する人気占い師の無料占いを毎日更新！

『せきらら-Sekirara-大人の恋愛コラム＆無料占い』

URL：https://seki-rara.jp

■フリーランス・転職サービス・総合サービス「テックマニア」のご紹介

2021年からIT業界で活躍を目指す人材に対して、転職・フリーランス活動・学習の総合支援をし、個人個人にあった活躍の場を提供するための総合サイト「テックマニア -techmania-」の運営を開始。エンジニアの知見を深めるためのエンジニアブログも更新中！

「テックマニア -techmania-」URL：https://techmania.jp

■株式会社レンサ 会社概要

https://rensa.co.jp

レンサという言葉の由来は「連鎖反応」そして「心と心のつながりの連鎖」。

我々のミッションはモノづくりを通じた社会貢献、プロダクトやサービスを通じて人と人との心をつなげ笑顔を生み出す事。

レンサはエンターテイメントコンテンツを中心としたデジタルコンテンツの企画制作を行い多角的なチャネルでのコンテンツを提供。iOSやAndroid向けアプリの他、各大手SNS媒体などに向けたWebメディアを中心に女性向けデジタルコンテンツ市場で地位を確立。

テレシスネットワーク株式会社：https://www.telsys.co.jp/

テレシスネットワーク株式会社：https://www.telsys.co.jp/

テレシスネットワークは占いのプロダクトやサービスを提供する会社です。インターネットを通じて、本格的な占術を使った占いコンテンツの配信や、リアルの占い師を配備した電話やチャットでの占い鑑定サービスも行っております。『感動、驚き、涙、癒し、笑い、啓発』をもたらす占い＆スピリチュアルコンテンツを通じて、みなさまの「ハートに幸せの種をまく」ことを使命としています。

日々、変わっていくITの世界。テレシスネットワークはこれからも様々なチャネルでコンテンツを提供し、進化を続けていきます。



2020年7月より“占い×恋愛”をテーマにした女性向けのメディア『うらなえる-運命の恋占い-』の提供を開始。自分らしく幸せな恋愛や生き方を求める女性に向けたコラムや記事、そして、テレビや雑誌など各種メディアで活躍し、実績のある人気占い師の監修のもと作成した占いを毎日更新中。

『うらなえる-運命の恋占い-』：https://unkoi.com/