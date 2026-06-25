【オークラ東京】役員の異動に関するお知らせ

株式会社オークラ ニッコー ホテルマネジメント

株式会社ホテルオークラ東京（所在地：東京都港区）は、2026年6月25日付で、下記の役員異動を行いましたのでお知らせします。

記

役員の異動

[表: https://prtimes.jp/data/corp/5118/table/2261_1_59f5283fcb5a849b4baa90456df6e42f.jpg?v=202606260551 ]

代表取締役会長

氏名 梅原 真次（Shinji Umehara）

出身地 東京都

生年月日 1959年6月11日 67歳

【略歴】

1983年4月 株式会社ホテルオークラ 入社

1987年4月 Hotel Okura Amsterdam B.V.

1992年7月 株式会社ホテルオークラ 調査課

2002年4月 株式会社ホテルオークラスペースソリューションズ

2007年4月 株式会社ホテルオークラ 事業企画部 副部長

2009年4月 台湾日月譚プロジェクト 開業準備室長

2010年12月 オークラプレステージ台北 開業準備室長

2012年6月 株式会社ホテルオークラ 執行役員

2012年8月 オークラプレステージ台北 総支配人

2015年6月 株式会社ホテルオークラ 取締役

2015年10月 同 ホテルオークラ東京本館再開発準備室長

2016年6月 株式会社ホテルオークラスペースソリューションズ 取締役

2018年6月 株式会社ホテルオークラ東京 取締役

2019年6月 同 代表取締役専務 兼 オークラ東京 総支配人

株式会社ホテルオークラ 取締役常務執行役員

2022年6月 株式会社ホテルオークラ東京 代表取締役社長

2024年6月 株式会社ホテルオークラ 取締役専務執行役員

2026年6月 同 顧問

株式会社ホテルオークラ東京 代表取締役会長

代表取締役社長 兼 オークラ東京 総支配人

氏名 高柳 健二（Kenji Takayanagi）

出身地 福岡県

生年月日 1968年3月31日 58歳

【略歴】

1991年4月 株式会社ホテルオークラ 入社

1994年9月 Hotel Okura Amsterdam B.V.

1999年2月 株式会社ホテルオークラ 事業部 事業調査課

2000年1月 同 グループ営業部 OHR統括課長

2003年9月 グアムホテルオークラ（当時） 総支配人

2007年7月 株式会社ホテルオークラ 事業本部 副部長

2008年5月 株式会社筑波学園ホテル 専務取締役

オークラフロンティアホテルつくば（当時） 総支配人

2009年6月 株式会社ホテルオークラ東京 取締役 副総支配人 兼 営業統括部部長

2012年6月 株式会社ホテルオークラ福岡 常務取締役 総支配人

2013年6月 株式会社ホテルオークラ 執行役員

2017年6月 同 上席執行役員

2018年6月 株式会社ホテルオークラ福岡 代表取締役社長 総支配人

2020年6月 株式会社ホテルオークラ 常務執行役員

2022年6月 株式会社ホテルオークラ東京 代表取締役専務 兼 オークラ東京 総支配人

株式会社ホテルオークラ福岡 取締役

株式会社ホテルオークラエンタープライズ 取締役

株式会社ホテルオークラスペースソリューションズ 取締役

2023年6月 株式会社ホテルオークラ 取締役

2025年6月 同 取締役専務執行役員

2026年6月 株式会社ホテルオークラ東京 代表取締役社長 兼 オークラ東京 総支配人

オークラ東京（The Okura Tokyo）

再開発著しい港区虎ノ門に位置し、グループの旗艦ホテルとして世界に通じるもてなしの心はそのままに、日本の伝統文化や歴史的要素をまとうグループ最上位ラグジュアリーブランド「オークラ ヘリテージ(140室)」と、海外を中心に展開し、都市の躍動感と高機能で現代のニーズを取り込んだ「オークラ プレステージ(368室)」の2棟から構成。客室は、730平方メートル を有する都内最大級のメゾネットタイプなどのスイートルーム17室を含め、総客室508室。5つのレストランと2つのバー、約2,000平方メートル の「平安の間」を含む19の宴会場、オークラ フィットネス＆スパを兼ね備えます。モダニズム建築として高い評価を得た本館を設計した建築家 谷口吉郎氏の子息である吉生氏。同氏が再現したオークラロビーは、人々の記憶に残るかつての姿を忠実に再現し、未来へと継承しています。ホスピタリティーを格付けする世界有数のトラベルガイド『フォーブス・トラベルガイド』のホテル部門において、最高評価である「5つ星」を獲得。総客室数が500室を超える国内のグランドホテルとしては唯一の5つ星ラグジュアリーホテル認定となります。世界80ヵ国以上、400軒以上のホテルで構成されるThe Leading Hotels of the World(R)に日本で初めて加盟。また、世界最大の高級旅行代理店ネットワークVirtuoso(R)にも2024年より加盟。