「神奈川県民ホール 県域展開事業」新ロゴマーク誕生！最新のラインアップ発表！

■県域展開事業 ロゴ・コミュニケーションワードについて

公益財団法人神奈川芸術文化財団 神奈川県立県民ホール

神奈川県民ホール(https://www.kanagawa-kenminhall.com/)は休館中、神奈川県内33市町村全地域の文化施設や公共スペースなどへと活動の場を広げています。オペラ、邦楽、ジャズ、そして写真展――。クラシックの枠を超えた多彩なジャンルで、日常の中に「心躍る瞬間」をお届けしていきます。地域の皆さまの声に耳を傾け、次世代へ。これまで以上に身近な存在として、文化の種をまき続けてまいります。

このたび、この県域展開事業における文化活動『KANAGAWA 33 ACT』を、神奈川県内の皆さまに、より身近に感じて頂けるよう、ロゴマークとコミュニケーションワードを策定いたしましたので、2026年度の事業ラインアップ最新版とともにお知らせいたします。

●矢印と33

<コミュニケーションワード>

このプロジェクトの33のまちへと赴くという活動の本質を、その2つだけでシンボリックに表現しました。意味を語りすぎないからこそ、見る人それぞれが「何かがはじまりそう」という予感や期待感を感じさせます。

●矢印

「県民ホール」が「地域のらしさ（人・地域・風景）」と交わり結びついた姿。矢印が33へ飛び込むような距離感は、「何か始まるワクワク感」であり、同時に県民ホールがそのまちの人たちとともにつくり上げていく一体感の表れでもあります。

●33

2つの「３」はそれぞれ微妙に異なる表情をもたせています。わずかに傾け、右の3は地面から少し浮かせることで、矢印が飛び込んでくる勢いや躍動感を表現しています。きっちり揃えないことで生まれる軽やかさが、ワクワク感や楽しげな雰囲気を自然に醸し出しています。

33（さんさん）に込められた意味

「33（さんさん）」という名称には、神奈川県内33の市町村を象徴し、そのすべてに感動を広げていくという決意が込められています。また、誰からも親しみをもって呼ばれる存在でありたいという想いも表しています。さらに、“さんさんと降り注ぐ太陽の光”のイメージに重ね、心が躍り、笑顔が咲き誇り、ワクワクが満ちるようなアクションを生み出していきたいという願いも込められています。

●色

ブルー

神奈川の33のまちを結ぶ、空の色。

誰の上にも等しく広がる晴天の青をモチーフに、地域や世代を超えたつながりを表現しました。

爽やかな解放感と、楽しさを感じさせるカラーリングです。

ブラック

矢印以外をブラックで統一することで、ブルーをより際立たせ全体にキレのある印象に仕上げました。

●ACT

ACT＝演目や幕を表す言葉。

“Action”という言葉も連想でき、自ら33市町村に働きかけていく動きを表現しています。

また、それぞれの「A」「C」「T」には以下の意味も込められています。

A｜Art 芸術

C｜Connect つなぐ

T｜Town まち

「芸術で神奈川の33のまちとつながる」という事業活動を表しています。

■2026-2027 最新ラインアップ

■神奈川フィルと巡る県内オーケストラコンサート

伊勢原相模原大和

＜伊勢原＞ ～ピアニスト天野薫を迎えて～(https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/meguru2026_isehara)

【 日時 】8月11日（火・祝）15:00開演（14:30開場）

【 会場 】伊勢原市民文化会館 大ホール

【 出演 】阿部未来（指揮）天野薫（ピアノ）竹平晃子（司会）神奈川フィルハーモニー管弦楽団（オーケストラ）

【 料金 】全席指定（税込）一般：3,000円 Ｕ24（24歳以下）：500 円 ※4歳以上入場可（要チケット）発売中(https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/meguru2026_isehara)

【 共催 】伊勢原市民文化会館事業協会 【 後援 】伊勢原市

＜相模原＞ ～バリトン大西宇宙を迎えて～

【 日時 】2027年2月11日（木・祝）15:00開演（14:30開場）

【 会場 】相模原市民会館

【 出演 】松本宗利音（指揮）大西宇宙（バリトン）林眞瑛（メゾ・ソプラノ）神奈川フィルハーモニー管弦楽団（オーケストラ）

【 料金 】全席指定（税込）一般：3,000 円 Ｕ24（24歳以下）：500 円 ※4歳以上入場可（要チケット）

【 KAme先行 】10月17日（土）【 一般発売 】10月25日（日）

【 共催 】相模原市民会館（指定管理者：ギオン・アクティオ・コンティグループ）

＜大和＞ ～石田泰尚と神奈川フィル・サロン・オーケストラ～

【 日時 】2027年2月15日（月）19:00開演

【 会場 】大和市文化創造拠点シリウス １階芸術文化ホール メインホール

【 出演 】石田泰尚（ヴァイオリン）神奈川フィル・サロン・オーケストラ（室内オーケストラ）

【 料金 】全席指定（税込）S席：5,000円 A席：4,000円 Ｕ25（25歳以下）：各席種の半額

【 KAme先行 】10月24日（土）【 一般発売 】10月31日（土）

【 主催 】神奈川県立県民ホール（指定管理者：公益財団法人神奈川芸術文化財団）／やまとみらい（大和市文化創造拠点等 指定管理者）

■演奏活動55周年記念 林英哲コンサート 2026 with 上妻宏光 *文化庁助成対象

【 出演 】林英哲（太鼓・小田原ふるさと大使）英哲風雲の会（太鼓）スペシャルゲスト：上妻宏光（三味線）

＜横須賀＞(https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/eitetsu_yokosuka)

【 日時 】10月9日（金）18:30開演（18:00 開場）

【 会場 】よこすか芸術劇場(https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/eitetsu_yokosuka)

【 料金 】全席指定（税込）S席：4,500円 A席：3,500円 発売中(https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/eitetsu_yokosuka)

【 共催 】公益財団法人横須賀芸術文化財団

＜小田原＞(https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/eitetsu_odawara)

【 日時 】11月14日（土）14:30開演（14:00開場）

【 会場 】小田原三の丸ホール 大ホール(https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/eitetsu_odawara)

【 料金 】全席指定（税込）S席：4,500円 A席：3,500円 U24（24歳以下）：各席種の半額

【 KAme先行 】6月27日（土）【 一般発売 】7月12日（日）

【 共催 】小田原三の丸ホール

関連企画 和楽器ワークショップ

＜湯河原＞ 8月7日（金）湯河原町民体育館

＜真鶴＞ 8月25日（火）真鶴町民センター ３階講堂

■Featuring Future シリーズ Vol. 1 －21.5世紀の音楽－「AI（人工知能）と現代の音楽」 ＜横浜＞(https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/future01)

【 日時 】9月26日（土）14:00 開演 （13:30 開場）

【第1部シンポジウム 登壇者】安藤大地 徳井直生 中ザワヒデキ 沼野雄司

【第2部コンサート 作曲家】柴山真太朗 坂東祐大 向井響

【 会場 】横浜市港北区民文化センター ミズキーホール

【 料金 】全席指定（税込）一般：3,500円 U24（24歳以下）：1,500円 発売中(https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/future01)

【 共催 】横浜市港北区民文化センター ミズキーホール

■60’s～70’s ロックを楽しもう

＜南足柄＞ -The Beatlesとアナログ盤を語る１.＆レコード市-(https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/rock26_minamiashigara)

【 日時 】9月21日（月・祝）14:00開演（13:30開場）

【 会場 】南足柄市文化会館 小ホール

【 出演 】ゲスト：伊藤銀次

大石吾朗 ふとがね金太 藤本国彦（The Beatles 研究家）

【 料金 】全席指定（税込）一般：2,000円 60 歳以上：1,500円 U24（24 歳以下）：1,000円

【 KAme先行 】7月10日（金）【 一般発売 】7月11日（土）

＜大井＞

【 日程 】11月29日（日）

【 会場 】大井町生涯学習センター

【 出演 】ゲスト：伊藤銀次 スベリィ・マーキュリー（大井町笑顔特派員）

渡辺俊美 藤本国彦（The Beatles 研究家）

＜愛川＞

【 日程 】12月6日（日）

【 会場 】愛川町文化会館 ホール

【 出演 】ゲスト：伊藤銀次

大石吾朗 ふとがね金太 関雅夫 ほか

【 共催 】愛川町文化会館事業協会

■音楽絵本 宮澤賢治シリーズ *文化庁助成対象

【 出演 】一龍斎貞弥（朗読）高本一郎（リュート）【 イラスト 】篠川理湖

【 企画構成 】大平久美（K Productions）

【 料金 】全席指定（税込）一般：2,000円 Ｕ24（24歳以下）：500円 ※0～3歳は膝上鑑賞無料

＜逗子＞(https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/ongaku_ehon_zushi)

【 日時 】10月18日（日）16:00 開演（15:30開場）

【 会場 】逗子文化プラザなぎさホール(https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/ongaku_ehon_zushi)

【 KAme先行 】7月4日（土）【 一般発売 】7月5日（日）

【 共催 】逗子文化プラザホール（指定管理者：逗子文化プラザパートナーズ）

＜綾瀬＞

【 日時 】2027年2月27日（土）14:00 開演 （13:30 開場）

【 会場 】綾瀬市オーエンス文化会館 小ホール

【 共催 】綾瀬市オーエンス文化会館（指定管理者：KPB・オーエンスグループ）

■C×JAZZ Vol. 2 壷阪健登×ジョージ・ガーシュウィン *文化庁助成対象

【 出演 】壷阪健登（ピアノ・作曲） 弦楽カルテット

【 料金 】全席指定（税込）一般：3,000 円 Ｕ24（24歳以下）：500 円 ※5歳以上入場可（要チケット）

【 KAme先行 】8月22日（土）【 一般発売 】9月12日（土）

＜座間＞

【 日時 】12月4日（金）19:00開演（18:30開場）

【 会場 】ハーモニーホール座間 小ホール

【 共催 】ハーモニーホール座間 (指定管理者：公益財団法人座間市スポーツ・文化振興財団)

＜鎌倉＞

【 日時 】12月5日（土）15:00開演（14:30開場）

【 会場 】鎌倉芸術館 小ホール

【 共催 】鎌倉市芸術館指定管理者 鎌倉市芸術文化振興財団・国際ビルサービス共同事業体

＜開成＞

【 日時 】12月12日（土）15:00開演（14:30開場）

【 会場 】開成町福祉会館 多目的ホール

＜川崎＞

【 日時 】12月13日（日）15:00開演（14:30開場）

【 会場 】新百合トウェンティワンホール

【 協力 】かわさきジャズ

■県内を巡るオルガンの旅 クリスマス・コンサート

葉山二宮

＜葉山＞

【 日時 】12月19日（土）14:00開演（13:30開場）

【 会場 】葉山町福祉文化会館

【 出演 】毛利文香（ヴァイオリン）大平健介（オルガン）

【 料金 】全席指定（税込）一般：1,500円 U24（24歳以下）：500円 ※4歳以上入場可（要チケット）

【 KAme先行 】8月22日（土）【 一般発売 】9月12日（土）

【 後援 】葉山町教育委員会

＜二宮＞

【 日時 】12月24日（木）14:00開演（13:30開場）

【 会場 】二宮町生涯学習センター ラディアン

【 出演 】栗林瑛利子（ソプラノ）中田恵子（オルガン）

【 料金 】全席指定（税込）一般：1,500円 U24（24歳以下）：500円

【 KAme先行 】8月22日（土）【 一般発売 】9月12日（土）

■県内オペラ展開シリーズ Vol.2

ロッシーニ オペラ『絹のはしご』全1幕（イタリア語上演／日本語字幕） *文化庁助成対象

【 出演 】園田隆一郎（音楽監督・ピアノ）

清水徹太郎（ドルモン）水野友貴（ジューリア）山際きみ佳（ルチッラ）小堀勇介（ドルヴィル）与那城敬（ブランサック）井上大聞（ジェルマーノ）

【 演出 】田丸一宏 【 衣裳・美術 】萩野緑

【 料金 】全席指定（税込）一般：3,000円 U24（24歳以下）：1,500円

【 KAme先行 】9月19日（土）【 一般発売 】10月4日（日）

＜秦野＞

【 日時 】2027年2月6日（土）14:00開演

【 会場 】クアーズテック秦野カルチャーホール（秦野市文化会館）小ホール

【 共催 】クアーズテック秦野カルチャーホール（秦野市文化会館）

＜寒川＞

【 日時 】2027年2月13日（土）14:00開演

【 会場 】寒川町民センター ホール

【 共催 】寒川町民センター 【 後援 】寒川町教育委員会

■クラシック音楽体験ワークショップ ＜海老名＞

【 日程 】7月23日（木）

【 会場 】海老名市立海老名小学校

■ジュニア JAZZ ワークショップ in 平塚 ＜平塚＞(https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/jazz_ws)

【 日程 】8月19日（水）～8月21日（金） 参加募集中(https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/jazz_ws)

【 会場 】ひらしん平塚文化芸術ホール 多目的ホール

【 講師 】鈴木瑶子（ピアノ）中林俊也（サックス）

【 後援 】平塚市、平塚市教育委員会

■藤沢市民オペラ連携事業

声楽マスタークラス成果披露コンサート ＜藤沢＞ *文化庁助成対象

【 日程 】2027年3月24日（水）

【 会場 】藤沢リラホール

【 共催 】公益財団法人藤沢市みらい創造財団

■カナガワ ポトガラヒー 出張浅田撮影局(https://www.kanagawa-kenminhall.com/d/kanagawa_photo_2026)

日本の写真発祥地のひとつである神奈川各地を、写真家 浅田政志が出張！

幕末の写真師の気持ちに寄り添い、写真に残したい神奈川の今を切り取る。

＜中井＞

【 日程 】12月5日（土）～12月下旬（予定）

【 会場 】なかい里都まち(ハート)CAFE

【 入場料 】無料

【 共催 】中井町

＜箱根＞

【 日程 】2027年1月16日（土）～3月22日（月・祝）

【 会場 】彫刻の森美術館

【 入場料 】要美術館入場料

【 共催 】公益財団法人彫刻の森芸術文化財団 【 後援 】箱根町、箱根町教育委員会

関連企画 写真家 浅田政志 トーク＆作戦会議

＜松田・大磯＞ 2027年1月予定

■神奈川県美術展2027 Trial to the NEXT(https://kanagawa-kenbiten.com/)

次の時代へ、新しい一歩を踏み出す公募展

＜鎌倉＞

1期展 全部門受賞作品／中高生特別企画展

【 日時 】2027年2月20日（土）～ 2月28日（日）10:00～17:00 最終日は14:00まで

2期展 平面立体

【 日時 】2027年3月5日（金）～ 3月14日（日）10:00～17:00 最終日は14:00まで

3期展 工芸・書・写真

【 日時 】2027年3月18日（木）～ 3月27日（土）10:00～17:00 最終日は14:00まで

【 会場 】鎌倉芸術館 ギャラリー

【 入場料 】無料

【 応募受付期間 】9月1日（火）～10月16日（金）

【 主催 】神奈川県美術展委員会｜神奈川県立県民ホール（指定管理者：（公財）神奈川芸術文化財団）｜神奈川県

【 共催 】鎌倉市芸術館指定管理者 鎌倉市芸術文化振興財団・国際ビルサービス共同事業体

神奈川県主催事業

【 企画制作 】公益財団法人神奈川芸術文化財団（神奈川県立県民ホール指定管理者）

■神奈川県民ホールがやってくる！ファンタスティック・ガラコンサート2026

【 出演 】三ツ橋敬子（指揮・お話）

上野水香（バレエ／東京バレエ団 ゲスト・プリンシパル）厚地康雄（バレエ）ブラウリオ・アルバレス（バレエ）LEO（筝）神奈川フィルハーモニー管弦楽団（オーケストラ）

【 料金 】全席指定（税込）S席：8,000円 S席ペア：14,000円 A席：6,000円 B席：4,000円 U24（24歳以下）：各席種の半額

＜茅ヶ崎＞

【 日時 】12月27日（日）15:00開演（14:30開場）

【 会場 】茅ヶ崎市民文化会館 大ホール

【 一般発売 】8月30日（日）

＜川崎＞

【 日時 】2027年3月22日（月・祝） 15:00開演（14:30開場）

【 会場 】昭和音楽大学 テアトロ・ジーリオ・ショウワ

■神奈川県民ホールがやってくる！どこでも音楽便

＜厚木＞

【 日時 】8月29日（土）17:00開演

【 会場 】厚木市文化会館 正面玄関前

【 料金 】鑑賞無料

※ほか県内2箇所開催予定

※チケット発売日などの詳細は、後日チラシやホームページでお知らせいたします。

※今後、公演の追加や、やむを得ない事情による内容や出演者が変更になる場合がございます。

※公演ごとにご入場の年齢制限や注意事項、［アクセシビリティ］鑑賞サポート、託児サービスの詳細が異なります。各公演のホームページをご確認ください。

*文化庁助成対象公演

【 助成】文化庁文化芸術振興費補助金（劇場・音楽堂等機能強化推進事業）│独立行政法人日本芸術文化振興会

■チラシ

■SNS

チラシ表1．表４チラシ表2．表３https://prtimes.jp/a/?f=d140377-41-887033457b0afff78f4656aa9a3e533c.pdf

公式X ＠OrganKenminhall https://x.com/OrganKenminhall(https://x.com/OrganKenminhall)

公式Instagram @kanagawa_kenminhall_official

https://www.instagram.com/kanagawa_kenminhall_official/?hl=ja(https://www.instagram.com/kanagawa_kenminhall_official/?hl=ja)

公式YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCHT66L-XM7OT1IqSoZBsFOQ(https://www.youtube.com/channel/UCHT66L-XM7OT1IqSoZBsFOQ)