【国立映画アーカイブ】クラウドファンディングプロジェクト開始のお知らせ

文化庁

独立行政法人国立美術館 国立映画アーカイブ（所在地：東京都中央区、館長：栩木 章）は、本日2026年6月25日（木）、クラウドファンディングサービス「READYFOR」にて、支援金額1億円を目標「使命は人類の記憶を繋ぐこと。国立映画アーカイブの活動にご支援を」プロジェクトを開始し、本プロジェクトの公開に際し、概要をご説明する記者会見を下記のとおり開催しました。

国立映画アーカイブ クラウドファンディングプロジェクト公開記者会見概要

● プロジェクト名：使命は人類の記憶を繋ぐこと。国立映画アーカイブの活動にご支援を

● 日時： 2026年6月25日（木）9:00～10:00 （報道受付開始 8:30～）

● 会場： 国立映画アーカイブ 地下1F 小ホール（東京都中央区京橋 3-7-6）

● 登壇者（敬称略）：

- 栩木 章（とちぎあきら 国立映画アーカイブ 館長）

- 冨田 美香 （国立映画アーカイブ 学芸課長）

- 田中 正之（独立行政法人国立美術館 理事長）

- 諏訪 敦彦（映画監督 東京藝術大学大学院映像研究科教授）

● 内容：

〇国立映画アーカイブ及び本クラウドファンディングについて 栩木 章

〇クラウドファンディングに至る経緯について 冨田 美香

〇多様な自己収入施策としてのクラウドファンディングについて 田中 正之

〇映画学校の心臓を支える国立の映画アーカイブ 諏訪 敦彦

ご出席いただいたメディアには、下記クラウドファンディングのプロジェクトページを出力し、お配りしました。

詳しくは下記ぺージをご覧ください。

●プロジェクトページ：https://readyfor.jp/projects/nfaj2026(https://readyfor.jp/projects/nfaj2026)