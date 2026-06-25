TVアニメ『NARUTO-ナルト-』チャンネルがABEMAに初開設決定！6月26日（金）よりTVアニメ全720話を毎日無料放送

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2026年6月26日（金）より、国民的“忍者アクション”アニメ『NARUTO-ナルト-』シリーズを毎日無料放送する、TVアニメ『NARUTO-ナルト-』チャンネルを初開設することをお知らせいたします。

『NARUTO-ナルト-』は、1999年より「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載された岸本斉史による大人気漫画が原作。落ちこぼれ忍者・うずまきナルトが、里一番の忍“火影”を目指し、仲間たちとともに数々の戦いや試練へ挑んでいく姿を描いた忍者アクション作品です。TVアニメは、2002年から約15年にわたりシリーズ累計720話を放送。個性豊かな忍たちによる迫力のバトルや、仲間や家族との絆、ナルトの宿命と成長を描いた重厚なドラマが国内外で高い人気を博し、笑いあり、涙ありの忍者アニメとして、今なお世界中で多くのファンを魅了し続けています。

このたびABEMAに初開設が決定した、TVアニメ『NARUTO-ナルト-』チャンネルでは、ナルトの少年期を描くTVアニメ第1作『NARUTO-ナルト-』から、忍界を巻き込むナルトやサスケたちの戦いと物語の完結までを描く続編『NARUTO-ナルト- 疾風伝』まで、TVアニメ全720話を、6月26日（金）の開設から7月25日（土）まで毎日無料放送いたします。

ぜひABEMAで、ナルトたちが紡ぐ宿命と絆の物語を“毎日無料”でお楽しみください。

■「ABEMA」／TVアニメ『NARUTO-ナルト-』チャンネル 概要

(c)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ

チャンネルOPEN日時：2026年6月26日（金）夜6時～2026年7月25日（土）午後5時

チャンネルURL：https://abema.tv/now-on-air/naruto

（URLはチャンネルOPENと同時に公開されます）

※リアタイ限定無料放送です。

【放送作品】

▼TVアニメ全720話

『NARUTO-ナルト-』、『NARUTO-ナルト- 疾風伝』

(c)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ

シリーズURL：https://abema.tv/video/title/15-12

（URLは6月26日（金）午前0時に公開されます）

【作品概要】

〈INTRODUCTION〉

『絶対、火影になってやるんだってばよ！！』

木ノ葉の里の落ちこぼれ忍者、うずまきナルトの夢はいつか里一番の忍者「火影」の名を受け継ぐ事。その身に封印された尾獣「九尾の妖狐」ゆえに孤独な過去を背負ったナルトだが、サスケとサクラという仲間を得、上忍カカシ率いる第七班の一員として任務をスタートさせた!!

＜CAST＞

うずまきナルト：竹内順子

うちはサスケ：杉山紀彰

春野サクラ：中村千絵

はたけカカシ：井上和彦

うみのイルカ：関俊彦

木ノ葉丸：大谷育江

三代目火影・猿飛：柴田秀勝

ほか

■ABEMAについて

ABEMAは、2026年4月11日に開局10周年を迎えた、テレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。開局以来、登録不要かつ基本無料で楽しめるインターネットテレビとして、24時間編成のニュース専門チャンネルや、"最高品質か唯一無二"を追求したオリジナルドラマや恋愛リアリティーショー、バラエティほか、アニメやスポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

国内発の動画サービスで日本No.1（※）を誇るオリジナルエピソード数に加え、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなどの豊富なラインナップや、スポーツ中継やオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にもとらわれない視聴体験を通じ、多様なライフスタイルに寄り添いながらコンテンツを提供し続けています。

なお、月額1,180円（税込）の「ABEMAプレミアム」では限定機能や作品を楽しめるほか、月額680円（税込）の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2026年3月時点、自社調べ

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無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）

ABEMAは開局10周年を記念し、特別番組の放送や「ABEMA10周年無料大感謝祭」など、年間を通じて10周年を盛り上げるさまざまなキャンペーンを展開します。ABEMAの10周年にぜひご期待ください。

ABEMA10周年サイトURL：https://contents-abema.com/10th/