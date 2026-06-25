プロゲーミングチーム「Crazy Raccoon」所属・立川選手、格闘ゲーム大会「Evo 2026」への出場が決定！

株式会社ブランドクラウド

株式会社ブランドクラウド（本社：東京都港区、代表取締役社長：叶野 雄与）が競技活動を支援する、プロゲーミングチーム「Crazy Raccoon」所属の立川選手が、2026年6月26日（金）から6月28日（日）にかけて米国ラスベガスで開催される国際的な格闘ゲーム大会「Evo 2026」に出場することをお知らせいたします。

■全世界の格闘ゲームファン注目の大会「Evo 2026」

Evolution Championship series 2026（Evo 2026）は2026年6月26～28日にかけてアメリカのネバダ州ラスベガスのラスベガス・コンベンションセンター West Hallで開催される格闘ゲーム大会です。世界各国から有名プレイヤーが多数参加します。ブランドクラウドがサポートしているCrazy Raccon所属の立川選手もその一人。大会中にはメーカー各社が新作や新バージョンを発表することも多く、全世界の格闘ゲームファンの注目が集まる一大イベントとなっています。

■「Evo 2026」にて世界へ挑む立川選手

立川選手は、その高い競技能力だけでなく、格闘ゲーム界の普及や発展に向けたコーチング、配信活動など多方面で活躍するプレイヤーです。世界中の強豪選手が集結する「Evo 2026」という大舞台において、立川選手がこれまでの経験を活かし、世界の頂点を目指して熱い戦いに挑みます。

株式会社ブランドクラウドは、立川選手の挑戦を全力でサポートするとともに、eスポーツ業界の発展に寄与してまいります。立川選手のさらなる飛躍と熱戦に、ぜひご注目とご声援をお願いいたします。

■ 開催概要

■ 株式会社ブランドクラウドについて

- イベント名： Evo 2026- 開催日程： 2026年6月26日（金）～6月28日（日）- 会場： ラスベガス・コンベンションセンター West Hall（アメリカ・ネバダ州）- 大会内容： 『ストリートファイター6』をはじめとする計12タイトルの公式トーナメント、開発者パネル、フリープレイ・アーケード等の実施

株式会社ブランドクラウドは、誹謗中傷対策やレピュテーションマネジメント、企業ブランディング支援などを展開しています。また、誰もが安心して挑戦できる社会の実現を目指し、未来ある若者や世界で活躍する挑戦者の支援を積極的に行っています。

■ 株式会社ブランドクラウド 会社概要

2013年の設立以来、誹謗中傷対策サービス「風評被害クラウド」や、ブランド価値の向上を図るサービス「Brand Lifting（ブランドリフティング）」を提供。2017年にはアジア有数のPR会社である株式会社ベクトルにグループ参画し、現在は世界9カ国でサービスを展開（※）。

- 会社名： 株式会社ブランドクラウド- 代表者： 代表取締役社長 叶野 雄与- 所在地： 〒107-0052 東京都港区赤坂8-5-34 TODA BUILDING 青山- TEL： 03-6447-2653- 公式HP： https://www.brandcloud.co.jp/- 事業内容： ネットの誹謗中傷・風評被害対策、レピュテーションマネジメント、企業ブランディングなど- 資本金： 1億円- 社員数：76名- 設立： 2013年10月

※「Global Top 250 PR Agency Ranking 2024」にて”Asia Pacific Ranking 1位” “Global 6位” (Holmes Report)、「PRWeek Top Consultancies 2024」にて”Asia Pacific Ranking 1位” (PR Week)