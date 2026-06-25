【ローソンストア100・７月の新商品】夏の定番を気軽に楽しむ商品が登場　暑い時期におすすめの惣菜・菓子パン、土用の丑の日向け和菓子などを順次発売

株式会社ローソンストア１００

株式会社ローソンストア100（神奈川県川崎市）が運営する「ローソンストア100」（524店舗/2026年5月末現在）は、2026年7月1日(水)より、パン、おにぎり、和菓子などの新商品を順次発売いたします。

7月は本格的な夏を迎え、暑さで食欲が落ちやすくなる一方、夏休みや行楽シーズンの到来などにより、お出かけの機会が増える時期でもあります。

ローソンストア100では、暑い時期でも楽しめる惣菜パンや、爽やかなレモン・メロンを使用した菓子パン、お米のおいしさを味わえる塩むすび、土用の丑の日に合わせた和菓子など、季節を感じながら手軽に楽しめる商品を取り揃えました。

（ローソンストア100公式ホームページ：https://store100.lawson.co.jp/）

■夏の食欲を刺激する惣菜系商品

夏休みや行楽シーズンに入り、外出先で食事をとる機会が増える時期にあわせて、ワンハンドで食べやすく、食事としての役割も担えるおにぎりに加え、暑い日にピッタリなカレーの味わいを取り入れた惣菜パンを7月上旬より発売いたします。

カレーメンチカツバーガー カレーソース

本体価格：130円（税込：140円）

発売日：2026年7月1日(水)

うずまき型のバンズにカレーメンチカツとカレーソースをサンドした、食べ応えのあるバーガーです。

カレーの味わいが口いっぱいに広がる、1品で満足感のある商品に仕上げました。

塩むすび（にじのきらめき）

本体価格：100円（税込：108円）

発売日：2026年7月22日(水)

大粒で艶があり、お米本来の甘みが特徴の品種「にじのきらめき」を使用したおにぎりです。

お米の味わいを引き立てるシンプルな塩味で、お出かけ時や行楽のお供にピッタリです。

■軽食・間食に対応する菓子パン

季節感のある素材を使用した、気分や用途に応じて選びやすい菓子パンを展開します。

メロン蒸しケーキ 北海道産メロンのクリーム＆ホイップクリーム

価格：118円（税込：127円）

発売日：2026年7月15日(水)

北海道産メロン果汁を使用したメロンクリームと、ミルク風味のホイップクリームをサンドした、メロンの爽やかな香りが広がるふんわりとした蒸しケーキです。

瀬戸内レモンクリームパン

価格：118円（税込：127円）

発売日：2026年7月22日(水)

ふんわり食感のパンに瀬戸内産レモンのクリームを巻き込んで焼き上げました。すっきり爽やかなレモンの味わいが広がるクリームパンです。

■土用の丑の日に向けた和菓子

7月26日の「土用の丑の日」に合わせ、季節の和菓子を展開します。厄除けの力があるといわれている小豆で無病息災や暑気払いを願って食べられ、土用餅として親しまれてきた江戸時代から続く伝統的な夏の和菓子です。

あんころ餅 4個入

本体価格：148円（税込：160円）

発売日：2026年7月15日(水)

※関東は2026年7月16日(木)

なめらかな餡でお餅を包みました。あんこの美味しさが存分に楽しめます。土用の丑の日に向けた和菓子です。

※記載の価格・規格はリリース時のものです。

※掲載商品はローソンストア100のオリジナル商品です。ローソン、ナチュラルローソン、Lミニマートでは販売しません。

※記載の税込価格は軽減税率に準じます。イートイン利用時は標準税率（10％）が適用されます。

※エリア、店舗によって品揃えが異なります。

※画像はすべてイメージです。

※エリアによって仕様が異なる場合があります。

※お近くのローソンストア100はこちらで検索ください。https://www.e-map.ne.jp/p/lawson/

●商品に関するお客様からのお問い合わせ先0120-07-3963

月曜～金曜（祝祭日除く）9：00-17：00