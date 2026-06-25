“ゴミ収集車”が幸せの青いフェニックスに--所沢・狭山で見つけて撮って「豪華景品」を当てよう

加藤商事株式会社

埼玉県所沢市の加藤商事株式会社は、2026年7月8日（水）より、地域の暮らしを足元から支える“ゴミ収集”の仕事をもっと身近に感じてもらう地域参加型SNSキャンペーン「CATCH THE PHOENIX（キャッチ・ザ・フェニックス）」を開始します。街を走る“青いフェニックス”のラッピングパッカー車を見つけて撮影し、X（旧Twitter）に投稿すると、抽選で「Nintendo Switch 2」などが当たります。応募期間は9月30日（水）まで。夏休み期間中に、親子で“まちの中の青いフェニックス探し”を楽しめる企画です。

■ キャンペーン開始の背景／加藤商事について

加藤商事は1946年の創業以来、所沢市を拠点に、一般・産業廃棄物の収集運搬・処理、浄化槽の清掃・維持管理、排水管の洗浄・更生など、地域の生活インフラを支える「環境トータルサービス」を担ってきました。近年は「リジェネレーション（共創型の技術者集団として、循環型社会の先に新しい価値を創造する）」を掲げ、廃棄物収集にとどまらない多様な事業を展開しています。

今回のキャンペーンは、日々の暮らしを支えるゴミ収集の大切さや、地域の環境を守る人たちの存在を、より身近に感じていただくための広報活動です。「見つける」「撮影する」「投稿する」という気軽な参加体験を入口に、地域の皆さまとの新たな接点を生み出し、“循環型社会のその先にある価値づくり”へとつなげていきます。

■ 代表コメント

ゴミ収集は、地域の暮らしを足元から支える大切な仕事です。しかし、その重要性や、そこで働く人たちの姿は、なかなか見えにくいのが実情です。私たちは“リジェネレーション”を掲げ、廃棄物の仕事のイメージそのものを変えていきたいと考えてきました。今回あえて『探して、撮って、楽しむ』という形にしたのは、子どもから大人まで、地域の皆さまと笑顔でつながる入口をつくりたかったからです。まちで青いフェニックスを見かけたら、ぜひカメラを向けてください。

加藤商事株式会社 代表取締役社長 加藤 一博

■ キャンペーン概要

「Nintendo Switch 2」をはじめ、景品をご用意しています。

● キャンペーン名：CATCH THE PHOENIX（キャッチ・ザ・フェニックス）

● 応募期間：2026年7月8日（水）～2026年9月30日（水）

● 対象SNS：X（旧Twitter）

● 対象エリア：所沢市・狭山市周辺

● 車両の出現場所：所沢市・狭山市周辺を中心に運行予定

● 景品：「Nintendo Switch 2」1名／オリジナルマスコットぬいぐるみ 5名／ゴミ袋ノベルティ 20名

● 公式X：https://x.com/KatoShoji_JP

参加方法- 加藤商事のラッピングパッカー車（青いフェニックス）を見つける- 安全な場所から写真を撮影する- 加藤商事公式Xアカウント（@KatoShoji_JP）をフォローする- 指定ハッシュタグをつけてXに投稿する

※指定ハッシュタグは、加藤商事公式Xアカウントのキャンペーン投稿にてご確認ください。

※当選者には、キャンペーン終了後に加藤商事公式Xアカウントよりダイレクトメッセージにてご連絡します。

※景品の発送時期は、当選連絡後に個別にご案内します。

※Nintendo Switch 2は任天堂株式会社の商標または登録商標です。

※本キャンペーンは、任天堂株式会社およびX社の提供・協賛によるものではありません。

■ 応募・撮影時の注意事項

● 運転中の撮影は絶対におやめください。

● 道路上に立ち止まっての撮影、車道への飛び出し、通行の妨げになる撮影はお控えください。

● 私有地や立入禁止区域への無断立ち入りはおやめください。

● 撮影の際は、周囲の方の顔や車両ナンバー、個人情報が映り込まないようご配慮ください。

● 非公開アカウントからの投稿は応募対象外となる場合があります。

● 加藤商事公式Xアカウントのフォローが確認できない場合、応募対象外となる場合があります。

● 指定ハッシュタグが確認できない投稿は応募対象外となる場合があります。

● 投稿いただいた写真は、加藤商事の広報活動やSNS、Webサイト等で紹介させていただく場合があります。

※本キャンペーンの内容は、予告なく変更・終了となる場合があります。

■ 会社概要

● 会社名：加藤商事株式会社

● 所在地：〒359-1118 埼玉県所沢市けやき台2-31-2

● 創業：1946年

● 事業内容：一般・産業廃棄物の収集運搬・処理事業、防水コーティング事業、浄化槽清掃・維持管理、排水管洗浄・更生 ほか（環境トータルサービス）

● 代表者：加藤 一博

● 公式サイト：http://www.kato-t.com/

● 公式X：https://x.com/KatoShoji_JP

● お問い合わせ：http://www.kato-t.com/contact/

● 電話：04-2926-7777