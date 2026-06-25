人とテクノロジーで、次の熱狂をつくる。株式会社ロコフルは「anエンターテイメント株式会社」へ社名変更いたしました

anエンターテイメント株式会社

株式会社ロコフル（本社：愛媛県松山市、代表取締役：山崎友雅）は、2026年3月15日付で「anエンターテイメント株式会社」へ社名変更いたしましたことをお知らせいたします。

◆背景

新社名である「anエンターテイメント」の「an」には、私たちが提供する価値の根幹となる3つの想いが込められています。

anata（あなた）：常にお客様（あなた）のための体験を創る

akinai（飽きない）：いつまでも「飽きない」最高のエンターテインメント（商い）を追求する

japan（日本から）：この熱狂を、日本から世界へ発信する

すべてのキーワードに共通する「A」と「N」を冠したこの社名は、私たちの揺るぎない信念です。

最高のエンターテインメントは、淀みないオペレーションから生まれます。これまで私たちは、プロスポーツやフェスなど数多くの現場で人々の心を動かす「熱狂」を創り出してきました。しかし、その華やかな表舞台の裏側では、騒音で掻き消されるインカム、情報共有プロセスの未整備、属人的な現場管理といったアナログな課題が依然として蔓延しています。

私たちが掲げる「あなたへの飽きないエンターテイメント」を真に実現し、さらに発展させていくためには、テクノロジーの力で興行の「裏側のインフラ」そのものを根本からアップデートする必要があります。

現場の非効率を排除し、すべての力を純粋な「感動」へと向けること。単なるイベントプロモーション会社の枠を超え、人とテクノロジーを同期させて業界の常識を変えるプラットフォーマーへと進化する決意を込め、この度「anエンターテイメント株式会社」へと社名を変更いたしました。

◆今後の展望

今後は、当社が培ってきた現場の知見とIoTテクノロジーを掛け合わせ、アナログな現場をデジタルで繋ぐ次世代事業を強力に推進してまいります。

まずは、独自のウェアラブルシステムによってイベントやスポーツ興行の現場における情報伝達をデジタル化し、オペレーションのタイムラグやミスを解消します。さらに、そこで得られる行動データや稼働ログを解析・活用することで、最適な人員配置や業務フローを導き出すデータソリューションを展開していきます。

最終的には、蓄積された運営データをAIに学習させることで、状況に応じた現場運営の自動化・自律化を実現。イベント業界の枠を超え、物流、警備、ホテルなど、人手不足が深刻化するあらゆる現場（デスクレスワーカー市場）の次世代インフラとして、これまでにない革新的な変革をもたらします。

◆代表コメント

anエンターテインメント株式会社 代表取締役 山崎友雅

この度、私たちは「an entertainment」として新たなスタートを切ります。

プロスポーツの現場で培った「熱狂」を生み出すノウハウは、私たちの最大の財産です。しかし同時に、その熱狂を支える裏側には「過酷なオペレーション」という課題があることも深く認識しております。私たちはその課題から目を背けず、「人とテクノロジーで、次の熱狂をつくる。」ことを目指します。

従来のイベント運営の枠組みを超え、テクノロジーの力で現場のボトルネックを解消し、エンターテインメントの「常識」を現場からアップデートしていきます。リアルな現場を知る私たちだからこそ提供できる革新的なDXソリューションによって、地域活性化と、新しいエンターテインメントの基準を創り出します。

これからの「an entertainment」に、ぜひご注目ください。

◆会社概要

anエンターテイメント株式会社（旧：株式会社ロコフル）

所在地：愛媛県松山市東石井6-12-36

代表者：代表取締役 山崎 友雅

事業内容：現場DX・ソリューション提供、キャスティング・マネジメント、イベント・興行運営

URL：https://an-e.jp/