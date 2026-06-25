『ラタタン』発売延期のお詫びとお知らせ

Game Source Entertainment

2026年6月25日、Ratata Artsが開発し、Game Source Entertainmentがパブリッシングを担当するリズムローグライクアクション『ラタタン』につきまして、発売日を2026年10月15日に延期することをお知らせいたします。



現在、開発チームではSteamアーリーアクセス版で寄せられたご意見・フィードバックをもとに、オンラインプレイの安定性向上および不具合修正を中心とした改善作業を進めております。





また、各コンソールプラットフォームにおいて、より安定した品質でお届けするための最終調整も継続しています。





これらの改善を十分な品質で反映した状態で皆様へお届けするため、開発・検証スケジュールを見直した結果、発売日を2026年10月15日（木）へ変更することを決定いたしました。





今回の延期決定に伴い、パッケージ版を予約された方に、下記特典のDLCコードを追加いたします。



- コブンセット（コブンx8）- 武器・アクセサリーセット（特殊武器x8 ＋アクセサリーx1）- 育成素材セット



※デラックス版のDLCコードを付けるのは初回予約のみでございます。

※追加特典の內容はデジタル版（デラックス）內容と同樣でございます





【発売日】

変更前発売日： 2026年7月16日（木）

↓

変更後発売日： 2026年10月15日（木）





発売を楽しみにお待ちいただいているお客様ならびに関係者の皆様には、ご迷惑及びご不便をおかけ致しますことを深くお詫び申し上げます。

本作をより良い品質でお届けするため、開発・制作チーム一丸となって改善に取り組んでおります。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げますとともに、引き続きご支援のほどよろしくお願いいたします。

参考リンク

Steamストア

https://store.steampowered.com/app/2949320/Ratatan/(https://store.steampowered.com/app/2949320/Ratatan/)

ロードマップ

https://store.steampowered.com/news/app/2949320/view/706624027566801323(https://store.steampowered.com/news/app/2949320/view/706624027566801323)

アーリーアクセスFAQ

https://store.steampowered.com/news/app/2949320/view/706624027566801483?l=japanese(https://store.steampowered.com/news/app/2949320/view/706624027566801483?l=japanese)

Game Source Entertainmentについて

Game Source Entertainment（GSE）は、香港を拠点にアジア圏で家庭用ゲームの発売・流通を行う企業です。これまで多くのタイトルのパッケージソフト流通・ローカライズ展開を行ってきました。





公式情報

GSE公式HP：https://gamesource-ent.jp/detail/166(https://gamesource-ent.jp/detail/166)

X（旧Twitter）：https://x.com/gse_japan(https://x.com/gse_japan)

YouTube（GSEチャンネル）：https://www.youtube.com/channel/UCfY5cUEakN7tw9gXd9lywFA(https://www.youtube.com/channel/UCfY5cUEakN7tw9gXd9lywFA)

GSEユーザーサポート：support@gamesource-ent.com











製品情報

タイトル：Ratatan（ラタタン）

対応機種：PC / PlayStation(R)5 / Nintendo Switch(TM) 2 / Xbox Series X|S

発売日：2026年10月15日

価格：

コンソール版:

パッケージ版 希望小売価格：7,018円（税込）

デジタル版

デジタル版（スタンダード）：6,160円（税込）

デジタル版（デラックス）：7,018円（税込）

ジャンル：リズムローグライクアクション

プレイ人数（オフライン）：1人

プレイ人数（オンライン）：1～4人

表示対応言語：日本語／英語／中国語（簡体字・繁体字）／韓国語／フランス語／ドイツ語／イタリア語／ポルトガル語／スペイン語

発売元：Game Source Entertainment

開発元：Ratata Arts

レーティング：CERO：A

権利表記：(C) 2026 Ratata Arts Co. Ltd. All rights reserved. Published by Game Source Entertainment.