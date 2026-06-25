浜松の菓子メーカーである三立製菓とまるたや洋菓子店が連携

三立製菓株式会社

三立製菓株式会社（以下「三立製菓」）とまるたや洋菓子店（以下「まるたや」）は、まるたや佐鳴台店のリニューアルオープンにあわせ、三立製菓商品のタイアップ展開を開始いたします。両社は同じ浜松を拠点とする企業グループとして、それぞれが培ってきたブランドと地域とのつながりを活かし、お客様に新たな価値を提供することを目指しています。今回の連携は、「浜松の企業と素材が力をあわせることで、地域にもっと喜ばれる場所をつくりたい」という共通の想いから実現しました。

タイアップの背景

三立製菓より

源氏パイ、チョコバットなど、長年にわたり多くのお客様にご愛顧いただいてきた当社の商品を、同じ浜松を拠点とするまるたやの店頭で直接お客様にお届けできることを嬉しく思います。地元の洋菓子店という信頼ある売場でご紹介いただくことで、より多くの皆様に三立製菓の商品をお楽しみいただければ幸いです。

まるたや洋菓子店より

私たちがめざすのは、地域の素材と地域の企業の力を結集した、浜松らしい豊かな食体験です。今回、浜松を代表するお菓子メーカーである三立製菓とタイアップできることで、カフェを訪れたお客様に、浜松の食文化の厚みをより実感していただけると考えています。また、浜松市内で農薬不使用の豆を自家焙煎するまるたけ堂珈琲さん、浜松産レモンを使用したレモネードなど、地域の素材を大切にしたメニューとともにお楽しみいただける空間をご用意しました。

三立製菓タイアップ商品

「源氏パイ」「チョコバット」など定番商品や「かにスコーン」

季節の期間限定商品(源氏パイ塩キャラメル、クックダッセ塩キャラメル等)

かにぱんグッズ（便箋やエコバックなど限定展開）

※なくなり次第終了

まるたや佐鳴台店カフェ

まるたけ堂珈琲（栽培期間中農薬不使用・自家焙煎）

浜松産レモンを使用したレモネード

夏の期間限定フェア商品（商品名：レモンケーキ、チーズのショートケーキ、フィナンシェ）

※今後、アップサイクル素材を活用したカフェ限定メニューの展開も計画中

店舗概要

【店舗名】 まるたや洋菓子店 佐鳴台店

【所在地】 静岡県浜松市中央区佐鳴台3-53-23

【オープン日】 2026年6月18日(木)

【営業時間】 10：00～18：00(カフェの営業は10：00～17：00)

【カフェ席数】 20席

【三立商品展開日】 7月2日(木)～9月29日(火)予定

【展開商品】 三立製菓菓子及びかにぱんグッズ

※販売予定分なくなり次第終了

リニューアルオープン記念

リニューアルオープンを記念し、6月25日(木)～7月31日(金)の間、まるたや佐鳴台店にて商品をご購入のお客様に2枚源氏パイをプレゼントいたします。(毎日先着10名様)

タイアップ特典

まるたや佐鳴台店にて税込2,000円以上お買い上げのお客様は、三立製菓商品を10％OFFにてお求めいただけます。

三立製菓株式会社について

三立製菓は1921年（大正10年）に静岡県浜松市に創立しました。戦後間もない当時、創業者は生産・販売・消費の三者、あるいは資本・経営・従業員の三者が最も安定した形で成り立つように社名を「三立」と命名しました。まだ平等が当たり前でない時代にすでにお客様や従業員の存在を重視した、「創立者の想い」が社名に込められています。

私たちは「お客様に安心と満足を」の理念のもと、源氏パイ、チョコバットやかにぱんをはじめとしたロングセラー商品を通して、お子様から大人まで愛される様々なお菓子を全国へお届けしております。

【会社概要】三立製菓株式会社

本社所在地：静岡県浜松市中央区中央1-16-11

代表取締役社長：清水 康光

事業内容： パイ、クッキー、パン、カンパン、チョコレート加工品ほかの製造販売

設立： 大正10年10月8日

HP : https://www.sanritsuseika.co.jp/ (https://www.sanritsuseika.co.jp/)

【本リリースに関する報道機関様向けお問い合わせ先】

◎三立製菓株式会社 担当：広報宣伝室 望月

TEL：053-453-3114

MAIL：mochizuki@sanritsuseika.co.jp

（※一般のお客様のお問合せはお客様ダイヤル（053-453-3181）へお願いいたします）

◎まるたや洋菓子店 担当：伊與（いよ）

TEＬ：053-441-9456

MAIL：iyo@marutaya.net