Age.3、タイにおいてマスターフランチャイズ契約を締結。アジアにおけるフランチャイズ展開支援を手掛けるH&G (Thailand) Co., Ltd. がタイでのフランチャイズ展開をサポート

株式会社ホスピタリティ&グローイング・ジャパン

株式会社ホスピタリティ＆グローイング・ジャパン (代表取締役社長：笠井 大祐 本社所在地：東京都新宿区)のグループ会社であるH&G(Thailand) Co.,Ltd.（以下H&G TH）は、Age.3 （株式会社8ロジック）のタイにおけるフランチャイズ契約締結のサポートをいたしましたのでお知らせします。



Age.3は、低糖質生ホイップクリームと“サクもち”食感のパンを組み合わせた新感覚スイーツ『揚げサンド』の専門店です。この度、同ブランドのタイにおけるマスターフランチャイズ権利を、タイで日本食店を多く展開するMAGURO GROUP PUBLIC Co., Ltd.（以下MAGURO Group）が取得いたしました。

H&G THは、Age.3の海外展開支援パートナーとして、加盟条件の設計やビジネスモデルの構築、現地パートナーの募集、契約交渉の支援を実施し、さらには開業後のスーパーバイジング業務の一部代行などを担います。

MAGURO Groupは今後、タイ国内においてAge.3の店舗展開を進めてまいります。なお、タイ1号店のオープンは2026年10月を予定しております。

今後もH&G THは研修事業およびフランチャイズ開発を通じて培った現地ネットワークを活かし、日本の魅力あるブランドと、アジア各国の優良加盟店とのマッチングを進めてまいります。

Age.3 について

Age.3は、福岡県嘉麻市でスタートしたスイーツブランド「FRUITS SAND THREE」を起点に誕生しました。2023年に、低糖質生ホイップクリームと“サクもち”食感のパンを組み合わせた新感覚スイーツ『揚げサンド』を開発し、東京・銀座に1号店をオープン。以降、国内外へと展開を広げています。現在は日本国内に加え、上海、シドニー、マニラ、ドバイなど海外にも出店し、日本発のスイーツブランドとしてグローバルに成長を続けています。

株式会社8ロジック 代表取締役 中嶋氏 コメント

この度、タイ市場におけるマスターフランチャイズ契約を締結できたことを大変嬉しく思います。Age.3は、これまで日本国内に加え海外のお客様からも大きな反響をいただいており、海外展開はブランドにとって重要な成長戦略のひとつです。タイは若年層を中心にSNS利用率が高く、新しい食文化への関心も非常に高い市場です。現地パートナーおよびH&G THと連携しながら、タイのお客様にもAge.3ならではの食体験を提供してまいります。

H&G THについて

H&G THは「日本のサービス業の海外事業部」をコンセプトに、日本の飲食・サービスブランドのアジア展開を、フランチャイズを中心とした海外展開を支援しています。

加盟条件設計、パートナー探索、契約交渉、現地サプライヤー開拓、出店後の運営支援まで一貫して対応しています。2026年6月時点で、10ブランド・23店舗の海外フランチャイズ加盟・出店支援実績を有しており、今後も日本の魅力あるブランドと、アジア市場をつなぐ架け橋として活動を続けてまいります。

（写真左から *敬称略）

・H&G(Thailand) General Manager 上村 一夫

・株式会社8ロジック専務取締役 松下 幸平

・MAGURO Group CEO Jakkrit Saisomboon

・株式会社8ロジック 代表取締役 中嶋 公治

・MAGURO Group VP of Business Development Mathawee Siriwiroj

・BC Holdings TH Business Coordinator Wimon Pramaulsombat

■ 会社概要

会社名：H&G (Thailand) Co., Ltd. 所在地：87/106 Modern Town Building, 12th Floor,

Soi Sukhumvit 63, Sukhumvit Road,

North Klongton, Wattana, Bangkok 10110

資本金：10,000,000バーツ

代表者：齊藤 哲

事業内容：

１，サービス業向け階層別研修（タイ人スタッフ向け）

２，サービスマニュアル・各種SOP作成

３，オンラインHRプラットフォーム「H&G Learning」の提供

４，店舗覆面調査サービス

５，日本企業のタイ進出支援

６，フランチャイズ加盟開発代行・運営支援

７，タイ企業の日本進出支援

８，タイインフルエンサー日本ツアー企画

９，その他サービス業向けソリューション代理店事業

URL：https://g-aca-th.com/hg-thailand-jp

■ 本件に関するお問い合わせ

H&G (THAILAND) CO., LTD.（日本語対応可）

TEL：+66-2-381-5138

MAIL：eigyo.hgth@bc-hd.com